Rebeldes hutíes con apoyo iraní reanudan ataques a puerto clave y otras noticias de Oriente Medio

Rebeldes hutíes respaldados por Irán reanudaron el martes sus ataques contra zonas de Yemen controladas por el gobierno, mientras la violencia persistente amenazaba con reavivar la guerra civil del país y aumentaba los temores sobre nuevas amenazas a las rutas marítimas.

El ministro iraní de Exteriores, por su parte, subrayó la postura de Teherán de no reabrir el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ahora exigía una compensación a Irán “por todas las personas que han matado” en el pasado.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y el conjunto de Oriente Medio.

Los hutíes atacan el centro de Yemen y un puerto del mar Rojo

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen atacaron la ciudad portuaria de Mokha, en la costa del mar Rojo y controlada por el gobierno yemení con respaldo internacional, y otras zonas del país, lo que profundizó los temores sobre amenazas a rutas marítimas estratégicas y un posible regreso a la guerra civil.

El ejército de Yemen informó que los rebeldes atacaron tanto Mokha como la provincia central de Marib con misiles y drones, pero no ofreció más detalles.

Los hutíes atacaron Marib y la provincia oriental de Hadramout la semana pasada, y mataron a decenas de tropas gubernamentales y civiles. Golpearon Mokha con misiles y drones durante el fin de semana y mataron al menos a siete personas, entre ellas tres militares, según el ejército yemení.

Mokha es un puerto principal bajo el gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha sido renovado para gestionar envíos marítimos y evitar el puerto de Hodeida, controlado por los hutíes.

Los ataques se produjeron como parte de una escalada reciente de los hutíes contra las fuerzas gubernamentales en Yemen y contra instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení reconocido, así como contra el transporte marítimo del reino en el mar Rojo.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de Yemen, que es una ruta alternativa para que Arabia Saudí envíe su petróleo a océanos abiertos.

Los ataques hutíes podrían reavivar la guerra civil de Yemen tras una pausa de cuatro años posterior a una tregua de 2022, y abrir un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio.

El ministro iraní de Exteriores reitera las exigencias de Teherán

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo a periodistas en Irán que el país había “asombrado al mundo entero” en la guerra contra Estados Unidos e Israel, al demostrar “que es una potencia dura e invencible”.

Irán se ha negado a ceder en sus exigencias de que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes y cumpla otras condiciones antes de que Teherán considere reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán cerró el estrecho después de que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero. El cierre de la vía marítima clave —por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— ha mantenido los precios de la energía como un foco central de la política de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Araghchi escribió en su canal de Telegram que, en una llamada con el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, realizada tarde el lunes, había “recalcado que garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz requiere el fin de las acciones agresivas y las intervenciones ilegales de Estados Unidos, incluido el bloqueo naval y otras violaciones de las obligaciones de Estados Unidos”.

Wadephul escribió en X que había enfatizado que “el estrecho de Ormuz debe abrirse incondicionalmente, garantizando una navegación libre y segura para todos”.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que estaba ordenando a sus negociadores incluir “una compensación de Irán, por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas colocadas al borde de las carreteras y muchos conflictos”. Eso ocurrió después de que Irán exigiera una compensación por la devastación causada al país por los bombardeos de Estados Unidos e Israel durante los últimos cinco meses.

El presidente de Estados Unidos también sostuvo el lunes, en un intercambio con periodistas en la OficinaOval, que Estados Unidos tiene “control al 100%” del estrecho de Ormuz, pero que la situación sigue siendo compleja.

Indicó que el bloqueo del estrecho por parte de la Marina estadounidense está impidiendo que Irán venda su petróleo en el mercado internacional, una medida que, en la práctica, está asfixiando la economía iraní.

“Sí, pueden causar problemas, pero están quebrados”, dijo Trump a los periodistas. “No tienen dinero. Ya saben, Irán está quebrado, totalmente quebrado. Y no les están pagando a sus soldados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.