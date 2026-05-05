Fallos sobre aborto colocan el tema en primera plana justo antes de elecciones legislativas de EEUU

Dos fallos judiciales consecutivos sobre el acceso a la píldora abortiva están devolviendo al centro de atención un polémico asunto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, que determinarán el control del Congreso durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

El fallo de un tribunal federal de apelaciones restringió el viernes el acceso por correo a las recetas de mifepristona, uno de los métodos de aborto más comunes en todo el país, en el mayor cambio de la política federal sobre el aborto desde la decisión de la Corte Suprema de 2022 que permitió a los estados hacer cumplir prohibiciones del aborto.

La Corte Suprema restableció luego de manera temporal el acceso amplio al fármaco el lunes, mientras sigue considerando el caso, lo que prepara el terreno para una posible decisión que podría tener consecuencias de gran alcance para pacientes y proveedores.

Aún es pronto para decir si los fallos más recientes afectarán el resultado de las contiendas de este año, cuando los temas relacionados con el costo de vida probablemente serán prioridad para los votantes. Pero defensores de ambos lados del tema esperan que influya en el electorado a su favor.

Algunos grupos a favor del derecho al aborto ya están diseñando estrategias para llegar a votantes que podrían estar más motivados a acudir a las urnas ante la posibilidad de nuevas restricciones. Mientras tanto, opositores al aborto que sostienen que el gobierno encabezado por el Partido Republicano no ha hecho lo suficiente para prohibir las píldoras advierten que sus votantes, usualmente republicanos fieles, podrían abstenerse; una destacada defensora antiaborto lo calificó como “una crisis de máxima alarma” para el Partido Republicano.

Demócratas dicen que el tema representa una oportunidad

Después de que se revocara Roe vs. Wade en 2022, varios estados votaron para consagrar el derecho al aborto en sus propias constituciones, lo que impulsó una participación histórica que en ocasiones contribuyó a victorias demócratas.

Pero la encuestadora demócrata Celinda Lake cree que el tema ha perdido parte de su urgencia, no porque a los demócratas no les importe, sino porque tienen la sensación de que “el daño ya está hecho”.

Aunque el fallo del viernes fue suspendido temporalmente, recordó a los votantes que su acceso a medicamentos para el aborto mediante la telemedicina no está garantizado, incluso en estados donde sí lo están los derechos al aborto, señaló Lake. Eso creó una oportunidad enorme, pero “horrible”, para explicar a los votantes lo que podría estar en juego en las elecciones de mitad de mandato, agregó.

Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva del grupo a favor del derecho al aborto Reproductive Freedom for All, afirmó que informar a los votantes sobre las posibles restricciones al acceso al aborto será parte de la estrategia de su organización en las elecciones de mitad de mandato. Eso incluye contactar a votantes que apoyaron a Trump pero también respaldaron los derechos al aborto en las elecciones estatales de 2024.

“La única manera de detener realmente este vaivén es que el acceso al aborto sea legal en los 50 estados”, manifestó. “La única forma de lograrlo es mediante legislación federal, lo que hace que las elecciones de mitad de mandato sean aún más urgentes”.

Republicanos sufren fracturas por el aborto

La coalición republicana, por su parte, lidia con un agitado flanco derecho que esperaba que Trump cumpliera su promesa de ser “el presidente más provida de la historia” y que aún no lo han visto.

El asunto más urgente es una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre la mifepristona, que los grupos antiaborto esperan que derive en más restricciones, incluida la prohibición de recetarla a través de plataformas de telesalud. Los grupos antiaborto han instado al comisionado de la FDA, el doctor Marty Makary, a completar la revisión antes, mientras que el gobierno afirma que “está teniendo cuidado de hacer este estudio correctamente y de la manera adecuada”.

El lunes, el grupo antiaborto SBA Pro-Life America elevó aún más el tono de su mensaje y pidió el despido de Makary por este asunto.

“Esta es una crisis de máxima alarma para el movimiento provida y para el Partido Republicano”, declaró la presidenta del grupo, Marjorie Dannenfelser, en un comunicado. “El Partido Republicano no puede ganar sin su base y sencillamente no obtendrá el entusiasmo que impulsa la participación sin liderazgo desde arriba”.

Trump, cuyas nominaciones durante su primer mandato prepararon el terreno para la Corte Suprema que votó por revocar Roe, ha tomado algunas medidas que los opositores al aborto han celebrado, incluido un esfuerzo por retener fondos a Planned Parenthood y el inicio de investigaciones sobre estados que le exigen a sus planes de seguro médico cubrir el aborto.

Pero también ha buscado a menudo mantenerse al margen del tema al afirmar que cree que debería dejarse en manos de los estados. El presidente apoyó públicamente los derechos al aborto hasta que entró en la política en 2015, y su esposa, Melania Trump, anunció en el 2024 su amplio respaldo al derecho de una mujer de decidir.

Los opositores al aborto dicen que no planean permitir que Trump evite el tema durante el resto de su mandato. Marc Wheat, asesor jurídico del grupo de incidencia política del exvicepresidente Mike Pence, Advancing American Freedom, indicó que su organización aumentará la presión sobre el gobierno. Eso incluirá instar a la FDA a publicar con rapidez documentos sobre la mifepristona que le adeuda al grupo a través de una demanda.

“El presidente Trump cree que ser provida es una postura perdedora”, sostuvo Wheat. “Podría ver que los provida quizá no acudan a votar en las cifras que él necesita”.

Estadounidenses se oponen en gran medida a una prohibición nacional de la mifepristona

Aunque Trump y el Congreso encabezado por los republicanos enfrentan una presión creciente desde la derecha para restringir el acceso a píldoras abortivas, a nivel nacional los adscritos a esa tolda política están lejos de estar unidos en esa postura.

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses se oponen a una prohibición nacional de la mifepristona, según una encuesta de KFF realizada a finales del año pasado. La mayoría de los demócratas e independientes objetaron esas prohibiciones, mientras que entre los republicanos hubo más división.

Las opiniones generales de los estadounidenses sobre el aborto siguen siendo complejas: alrededor de dos tercios de los adultos dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según sondeos de AP-NORC. Relativamente pocos creen que el aborto debería ser ilegal en todos los casos.

Al menos un opositor al aborto, John Mize, director ejecutivo de Americans United for Life, indicó que está centrado en victorias graduales por encima de los cambios drásticos que algunos de sus aliados están reclamando. Aunque desearía que la FDA avanzara más rápido con su revisión, reconoce que no todos los estadounidenses coinciden con eso.

“Creo que se está avanzando en una dirección positiva”, expresó. “Aunque quizá no vaya al ritmo que muchos en el movimiento provida quieren ver, creo que se ajusta al punto aceptable de donde estamos culturalmente”.

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La corresponsal Linley Sanders contribuyó a esta nota desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.