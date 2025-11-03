Programa de asistencia nutricional de EEUU será financiado parcialmente en noviembre

El gobierno del presidente Donald Trump informó el lunes que financiará parcialmente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés), después de que dos jueces determinaron que se requiere que el programa de ayuda alimentaria más grande del país se mantenga en funcionamiento.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que supervisa el SNAP, tenía planeado congelar los pagos a partir del 1 de noviembre al no poder mantener su financiamiento durante el cierre del gobierno federal. El programa brinda asistencia a cerca de uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza fundamental en la red de seguridad social del país.

El programa cuesta más de 8.000 millones de dólares al mes a nivel nacional y el gobierno afirma que un fondo de emergencia que utilizará cuenta con 4.650 millones de dólares, suficiente para cubrir aproximadamente la mitad de los beneficios habituales.

Agotar el fondo podría abrir la puerta hacia una situación similar el próximo mes en caso de que el gobierno no reanude operaciones para entonces.

De momento se desconoce qué tanto recibirán los beneficiarios, ni qué tan rápido verán reflejado el monto en las tarjetas de débito que utilizan para comprar alimentos. Los pagos de noviembre ya se han retrasado para millones de personas.

"El gobierno de Trump tiene los medios para financiar este programa en su totalidad, y su decisión de no hacerlo dejará a millones de estadounidenses con hambre y esperando aún más tiempo para recibir ayuda mientras el gobierno toma los pasos adicionales necesarios para financiar parcialmente este programa", aseguró la secretaria de Justicia de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, quien encabezó una coalición de funcionarios estatales demócratas en una de las demandas que forzaron la financiación.

¿Cómo se las arreglarán los beneficiarios del SNAP?

Los beneficiarios intentan averiguar cómo estirar lo más posible su dinero para alimentos.

Corina Betancourt, de 40 años y residente de Glendale, Arizona, ya se vale ocasionalmente de un banco de alimentos para comprar comida para ella y sus tres hijos, de entre 8 y 11 años. Ante la reducción y demora de sus beneficios del SNAP, anticipa que recurrirá al banco de alimentos en más ocasiones para encontrar formas de estirar aún más el monto que tiene disponible.

Pero le preocupa que no haya suficiente para que sus hijos coman al recibir 400 dólares este mes, en lugar de aproximadamente 800. "De alguna forma, siempre encontramos la manera", afirmó.

En Camden, Nueva Jersey, Jamal Brown, de 41 años, quien está paralizado después de una serie de derrames cerebrales y tiene un ingreso fijo, dijo que sus familiares le pidieron una lista de comestibles que necesita para poder abastecerlo.

Pero no todos tienen esa ayuda.

"¿Cómo esperas llevar una vida saludable si no comes adecuadamente?", preguntó. "Si no tienes acceso a los cupones de alimentos, vas a ir a lo más barato que puedas pagar".

Faltan detalles sobre cómo se implementarán los pagos

El gobierno señaló que el lunes proporcionaría detalles a los estados sobre cómo calcular el beneficio parcial por hogar. El proceso de cargar las tarjetas SNAP, que involucra pasos por parte de agencias gubernamentales estatales y federales y proveedores, puede tardar hasta dos semanas en algunos estados. Pero el Departamento de Agricultura advirtió en un documento judicial que podría tomar semanas o incluso meses para que los estados realicen todos los cambios en el sistema para enviar beneficios reducidos. El beneficio mensual promedio suele ser de unos 190 dólares por persona.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, dijo en conferencia de prensa que a su estado le tomaría aproximadamente una semana cargar las tarjetas de beneficios una vez que la financiación esté disponible.

"Estas son personas que tienen hambre, y cada día cuenta", afirmó Bonta.

El USDA anunció el mes pasado que no se pagarían los beneficios de noviembre debido al cierre del gobierno federal. Eso provocó una carrera por parte de bancos de alimentos, gobiernos estatales y los casi 42 millones de estadounidenses que reciben la ayuda para encontrar formas de asegurar el acceso a comestibles.

Fiscales generales estatales demócratas o gobernadores de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, impugnaron el plan para suspender el programa, argumentando que el gobierno federal tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones. Ciudades y organizaciones sin fines de lucro también presentaron una demanda.

Trump publicó el viernes en redes sociales el viernes que no quiere "que los estadounidenses pasen hambre sólo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y reabrir el gobierno". Añadió que giró instrucciones a los abogados del gobierno para que preparen los pagos del SNAP lo antes posible. ___

Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey. La periodista de Associated Press Tran Nguyen en Sacramento, California, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.