Primer ministro de Canadá dice que voto separatista en Alberta llega en "el peor momento"

El primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que “no podría haber peor momento” para que Alberta, rica en petróleo, empiece a recorrer el camino hacia un futuro referendo sobre la separación de Canadá, al hacer campaña por la unidad nacional en Calgary durante la votación anticipada el jueves.

La votación del lunes no es un referendo directo sobre la independencia. Alberta, que tiene las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, decidirá si permanece como provincia o si instruye al gobierno a iniciar el proceso legal hacia un futuro referendo sobre la separación.

“No podría haber peor momento para este referendo”, dijo Carney a voluntarios pro-Canadá que trabajaban para movilizar a los votantes. “Es un mundo peligroso y dividido. Y es momento de que nos unamos, nos defendamos y cuidemos unos de otros”.

Carney no mencionó al presidente estadounidense Donald Trump, pero su advertencia llegó en medio de la guerra comercial de Trump con Canadá, la incertidumbre económica por los aranceles y las amenazas reiteradas de convertir a Canadá en el 51er estado. Carney ha sostenido en repetidas ocasiones que Canadá necesita volverse más resiliente económicamente y menos dependiente de Estados Unidos.

“Somos más fuertes juntos y vale la pena luchar por Canadá”, expresó Carney a los voluntarios.

Carney lleva su campaña por la unidad a Alberta

Carney inició la jornada del jueves con tres paradas antes de dirigirse al acto principal del día, un mitin de Forever Canadian en el BMO Centre, donde se esperaba que expusiera los argumentos para mantener a Alberta dentro de Canadá. Los organizadores también realizarán un segundo mitin con Carney en Edmonton el viernes.

Señaló a los numerosos habitantes de Alberta que nacieron o se educaron en otras partes de Canadá y a los bomberos que llegan de todo el país para ayudar a Alberta durante los incendios forestales como ejemplos de los lazos que unen a la provincia con el resto de Canadá.

“Nos estamos haciendo más fuertes como país, más fuertes como albertanos”, manifestó Carney. Instó a los voluntarios a asegurarse de que los votantes emitan sus boletas antes del lunes.

Un primer ministro liberal encuentra apoyo improbable

El escenario resulta llamativo para un primer ministro liberal. Alberta ha pasado décadas enfrentada con gobiernos liberales en Ottawa, en particular por la energía y el poder federal. Pero Carney se ha distanciado de algunas de las políticas asociadas con su predecesor, Justin Trudeau, aceleró el trámite de un nuevo oleoducto propuesto hacia el Pacífico y calificó a Canadá como una superpotencia energética.

Eso ha complicado el argumento de los separatistas. Tanya Clemens, copresidenta del grupo proindependencia Let Alberta Decide, reconoció que Carney representa un desafío.

“Sin duda es formidable”, declaró Clemens a The Associated Press.

Clemens sostuvo, sin embargo, que los acuerdos de Carney con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, equivalen a “promesas de meñique” que no resuelven agravios de larga data con Ottawa.

Smith, quien convocó la votación pero apoya permanecer en Canadá, emitió su sufragio el miércoles y dijo que votó a favor de que Alberta siga en Canadá. Ha señalado que el apoyo a la separación sigue siendo demasiado alto para su gusto.

“Canadá todavía puede funcionar”, dijo Smith después de votar. “Sólo necesitamos hacer algunos cambios”.

Thomas Lukaszuk, ex viceprimer ministro de Alberta y líder del grupo pro-Canadá Forever Canadian, afirmó que Carney ha encontrado un respaldo sorprendente entre conservadores tradicionales.

En una recaudación de fondos reciente en el Ranchmen’s Club de Calgary, un club privado popular entre ejecutivos del petróleo y el gas, Lukaszuk contó que un ejecutivo destacado se describió como un “conservador de Carney” —y la sala aplaudió.

Lukaszuk indicó que el panorama político sería “muy” distinto si Trudeau siguiera siendo primer ministro.

Daniel Béland, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McGill, calificó la popularidad de Carney en Alberta como “sumamente inusual” para un primer ministro liberal. Añadió que Carney también se ha beneficiado de un “efecto Trump”, ya que la guerra comercial de Trump y las amenazas del 51er estado han unido a los canadienses en torno a su líder, incluso en Alberta.

De la periferia política a una votación en toda la provincia

El referendo marca un ascenso notable de una causa que durante mucho tiempo quedó relegada a los márgenes políticos de Alberta. Tras la pandemia de COVID-19 y el Convoy de la Libertad de 2022, activistas que se habían organizado contra los mandatos de vacunación y otras restricciones centraron su atención en la independencia de Alberta.

El convoy comenzó por los requisitos de vacunación para camioneros transfronterizos, pero creció hasta convertirse en una protesta más amplia contra las restricciones de la pandemia, paralizando el centro de Ottawa y bloqueando importantes cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos.

Clemens dijo que la COVID aceleró el movimiento al enseñar a la gente cómo organizarse políticamente y participar más en la política partidista. Señaló que los separatistas también ven la votación del lunes no solo como un paso hacia la independencia, sino como una forma de darle a Alberta influencia en las negociaciones con Ottawa.

La votación anticipada se extiende hasta el sábado, y la votación final será el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.