El equipo de cuidado animal del Zoológico de Cincinnati ha estado trabajando durante varios días para ayudar a que su querida hipopótamo Fiona pueda digerir y expulsar de forma segura un gorro tejido que se tragó.

El equipo de veterinarios ha mantenido a Fiona hidratada, dándole golosinas y vigilando cada uno de sus movimientos las 24 horas. Incluso pidieron prestada una plataforma vibratoria de una granja de caballos y la animan a subirse a ella varias veces al día con la esperanza de que eso estimule sus movimientos intestinales para que el objeto avance por su tracto digestivo.

Grace Brooks y sus dos hijos, de 3 y 5 años, visitaron el zoológico el jueves pensando en Fiona. Sus hijos han estado hablando de ella en la escuela preescolar, contó.

“Decían que necesitaba hacer popó, lo cual, ya sabes, es cierto”, comentó Brooks entre risas. “Saben todo sobre Fiona, y tenemos muchos libros sobre ella”.

Fiona, que se convirtió en una sensación a nivel mundial después de su nacimiento prematuro en 2017, se tragó el gorro hace unos 11 días, cuando un visitante lo lanzó hacia arriba. El objeto quedó atrapado en un ventilador de techo y lo arrojó a través de una pequeña abertura ubicada encima de las vitrinas de observación de su recinto.

Sin lugar a dudas fue accidental, declaró la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

Los veterinarios han sedado al hipopótamo en dos ocasiones para evaluar su condición, informó el director de salud animal del zoológico, Mike Wenninger.

Un ultrasonido reveló el martes una acumulación intestinal, indicio de que el animal aún trataba expulsar la obstrucción, explicó Wenninger. También le realizaron una colonoscopia con un endoscopio de unos tres metros (9 pies), pero no pudieron detectar nada, agregó.

“Su equipo de cuidado incluso le dio a oler café, un aroma que siempre le ha gustado”, destacó Curley el miércoles, en la actualización más reciente sobre el estado de Fiona. “Y se pusieron muy contentos cuando la vieron reaccionar”.

Una cirugía sería complicada

Varios especialistas le han indicado al zoológico que una cirugía no es una opción en hipopótamos adultos, señaló.

Los hipopótamos tienen un sistema digestivo que hace que la situación de Fiona sea muy complicada, explicó Jack Kottwitz, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan.

“Tienen un estómago de varias cámaras para digerir plantas —algo parecido a una vaca—, pero no regurgitan ni mastican el bolo como lo hace una vaca. Estas múltiples cámaras, los pliegues de tejido, los fluidos y la comida en digestión ‘ocultan’ fácilmente el gorro, lo que hace que sea muy difícil retirarlo con un endoscopio desde las cámaras del estómago”, explicó Kottwitz a The Associated Press en un correo electrónico.

La cirugía supone un gran desafío logístico por muchas razones, añadió.

Para poder encontrar el gorro, podrían necesitar de varias incisiones a lo largo de una cirugía bastante prolongada, subrayó. Pero es particularmente complicado anestesiar a un hipopótamo, ya que en algunas zonas su piel tiene un grosor de más de 5 centímetros (2 pulgadas). Además, los hipopótamos realmente necesitan acceso al agua, y Fiona tendría que permanecer fuera del agua por varios días después de la cirugía para permitir la cicatrización de las incisiones, indicó.

“Como no hay una forma fiable de precisar si el gorro está en el estómago, el intestino o el colon, los cirujanos quizá tengan que explorar cuidadosamente todo el tracto digestivo —estómago, intestino y colon— para encontrarlo”, señaló Kottwitz.

La mejor opción para Fiona es esperar, porque podría expulsar el gorro, añadió Kottwitz. Como un gorro no es fibra vegetal, el intestino podría tardar un poco más en sacarlo, pero eso no es necesariamente malo, siempre que ella no muestre señales de una obstrucción, añadió.

Jan Hawkins, doctora en medicina veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que la situación de Fiona es difícil porque es complicado precisar dónde está el gorro.

“Simplemente no lo sabes, porque no le puedes hacer las imágenes normales y esas cosas que sí puedes hacer en algunos animales más pequeños, o incluso en caballos”, indicó.

Animales de zoológico han muerto por comer objetos extraños

Zoológicos de todo el mundo han advertido durante años sobre los peligros que representan los objetos que se lanzan o que caen en los recintos de los animales.

Hace dos años, un ejemplar de una rara especie de antílope murió asfixiado después de comerse la tapa de plástico de un puré de fruta en envase exprimible en un zoológico de Tennessee. En Alemania, un oso polar falleció en 2014 luego de tragarse una chaqueta que un visitante dejó caer en su recinto.

Los veterinarios aseguran que un de las principales razones por las que las personas llevan a sus mascotas a consultas de emergencia es porque sus perros se tragaron pelotas, juguetes y cuerdas.

Fiona se convirtió en sensación tras la muerte de Harambe

Fiona superó las adversidades después de nacer seis semanas antes de término. Llegó al mundo con apenas un peso de 13,2 kilogramos (29 libras), muy por debajo del peso mínimo de nacimiento registrado para su especie.

Fiona no podía amamantarse, así que un empleado del zoológico ordeñó a mano a su madre. El zoológico registró su progreso con fotos y videos, mientras seguidores de todo el mundo observaban de cerca su evolución a través de internet.

Se volvió tan popular que se han escrito libros sobre ella. También inspiró una línea de cerveza, todo tipo de ropa y un sabor de helado.

La supervivencia de Fiona supuso un giro alentador para el Zoológico de Cincinnati después de varios meses de críticas por la muerte del gorila Harambe, el cual se convirtió en un fenómeno de la cultura popular luego de ser sacrificado de un disparo cuando un niño cayó en su recinto.

“No conozco a muchos hipopótamos, pero Fiona es una estrella”, dijo Jay Jones, quien visitó el zoológico el jueves. Sugirió en broma que tal vez deban darle de comer un poco del famoso chili Skyline de la ciudad.

“Ya ha pasado por mucho. Hay que rezar por ella”, indicó.

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La reportera de The Associated Press Alexa St. John, en Detroit, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.