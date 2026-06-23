Mujer tailandesa enfrenta juicio migratorio en Myanmar por muerte de diplomático estadounidense

Una mujer tailandesa compareció ante un tribunal de Myanmar el martes en el juicio que enfrenta por un cargo relacionado con inmigración, vinculado a acusaciones de que mató a su exesposo, un diplomático de Estados Unidos, según un abogado familiarizado con su caso.

Pavinee Supasirivisan también está acusada de asesinato por la muerte en mayo del diplomático, cuya identidad no ha sido revelada, pero primero está siendo juzgada por un cargo de violar el código de inmigración de Myanmar, que se aplica a cualquier ciudadano extranjero que cometa un delito allí.

Tres testigos de la fiscalía, incluidos agentes de inmigración, declararon durante la audiencia en el Tribunal del Municipio de Kamayut, la segunda de su juicio, según el abogado, quien habló bajo condición de anonimato para evitar posibles represalias del régimen militar de Myanmar.

El abogado indicó que ella tenía dos representantes legales en el tribunal, pero no tenía más detalles y no estaba claro si había presentado una declaración de culpabilidad o inocencia. El cargo conlleva una pena que va de seis meses a cinco años.

Un funcionario del departamento de inmigración y población del municipio de Kamayut confirmó a The Associated Press que los testigos declararon en el juicio, pero se negó a ofrecer más detalles. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

No queda claro cuánto podría durar el juicio, ni cuándo la mujer sería juzgada por el cargo de asesinato, que conlleva una posible condena que va de 10 años de prisión a la pena de muerte.

Los militares tomaron el poder al derrocar a la democráticamente elegida Aung San Suu Kyi en 2021, lo que dio lugar a protestas generalizadas que se han ampliado hasta convertirse en una sangrienta guerra civil en Myanmar.

Las autoridades rara vez hablan con los medios y la policía que investiga el caso, la prisión donde al parecer está recluida la sospechosa y el tribunal donde compareció se han negado a hacer comentarios. No se permite el ingreso de periodistas a las audiencias judiciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia confirmó que ha brindado asistencia consular a la sospechosa, pero se ha negado a proporcionar otros detalles.

El diplomático fue hallado muerto con heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello el 11 de mayo en el Sakura Residence & Hotel, un establecimiento popular entre diplomáticos, empresarios y otros visitantes internacionales, ubicado a unos 1,5 kilómetros (1 milla) de la embajada estadounidense, según el abogado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte, pero se negó a proporcionar más información, incluido el nombre del diplomático.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.