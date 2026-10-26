La policía investiga el hallazgo de un cadáver cerca de la entrada del complejo Disneyland

La policía acudió al lugar tras recibir una alerta por el hallazgo de un cuerpo cerca de una de las entradas de Disneyland, en Anaheim, California.

El cuerpo de un hombre de 65 años fue encontrado el domingo por la tarde cerca de un letrero en forma de arco con la inscripción “Disneyland Resort”, ubicado en las inmediaciones de la entrada sur del parque.

Según informó un portavoz policial a TMZ, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia sobre una persona que había perdido el conocimiento. Sin embargo, cuando llegaron, el hombre ya había fallecido.

Por su parte, las imágenes compartidas en redes sociales por testigos mostraban a las autoridades trabajando en el lugar, mientras la zona permanecía acordonada con cinta amarilla.

open image in gallery Un cuerpo fue encontrado cerca de la entrada sur de Disneyland, en California. Las autoridades colocaron una barrera para bloquear la vista junto a uno de los letreros azules en forma de arco del parque (en la imagen) ( Google Street View )

En las imágenes también se observaba una pequeña pantalla negra colocada debajo del letrero azul en forma de arco que identifica al parque. Más adelante, la grabación mostraba a dos personas trasladando una camilla cubierta con una manta roja hacia un vehículo blanco.

Eric Anderson, sargento de la policía de Anaheim, declaró a Los Angeles Times que el hombre se encontraba en situación de calle y ya era conocido por las autoridades. Según explicó, se cree que falleció por causas naturales y, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito.

Anderson agregó que la zona permaneció acordonada brevemente mientras los agentes esperaban la llegada del personal de la oficina forense.

The Independent se puso en contacto con la policía de Anaheim, Disneyland Resort y la oficina forense del condado de Orange para solicitar comentarios.

Disneyland, en California, es desde hace décadas uno de los destinos más populares entre turistas y aficionados a Disney. El año pasado celebró su 70.º aniversario y, en julio, The Walt Disney Company confirmó que el parque había recibido a más de mil millones de visitantes desde su inauguración en 1955.

El complejo incluye tanto Disneyland como Disney California Adventure, un parque que ofrece atracciones inspiradas en franquicias más recientes, como las películas de Cars y el universo de Marvel.

open image in gallery Disneyland es uno de los principales destinos turísticos de California y ha recibido a más de mil millones de visitantes desde su inauguración ( AFP/Getty )

El parque también fue noticia a principios de este mes, cuando agentes del Departamento de Policía de Anaheim tuvieron que evacuar a varios visitantes ante una posible amenaza de bomba.

Según explicó Anderson anteriormente a Los Angeles Times, el 12 de octubre se encontraron dos bolsas sospechosas cerca de una rotonda próxima a la entrada principal del parque. Una de ellas parecía tener cables que sobresalían de su interior.

El sargento detalló que el personal de seguridad de Disneyland alertó a la policía poco antes de las 10:00 p. m. Ante la situación, los agentes solicitaron la intervención del equipo de desactivación de explosivos del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, que finalmente confirmó que las bolsas no contenían explosivos.

Un portavoz de Disneyland también confirmó lo ocurrido a People y señaló que la zona fue reabierta sin incidentes.

Por su parte, Anderson declaró a Los Angeles Times que las autoridades sospechan que las bolsas fueron colocadas deliberadamente junto a la rotonda para generar alarma y aparentar una posible amenaza.

Traducción de Leticia Zampedri