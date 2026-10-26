Jueces cuestionan pedido de Departamento de Justicia de anular 20.000 votos por correo en California

Un panel de jueces federales de apelación cuestionó el domingo el momento, la constitucionalidad y la autoridad de la exigencia del Departamento de Justicia de que funcionarios electorales de California aparten miles de boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal sospecha que podrían no ser ciudadanas.

Durante unos inusuales alegatos en fin de semana, dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito parecieron escépticos ante una demanda presentada por el gobierno del presidente, Donald Trump, a mediados de octubre. La demanda acusa a funcionarios de California de no cumplir un plazo de 48 horas para revisar 20.000 nombres que el gobierno señaló como probables no ciudadanos en los padrones electorales del estado.

El gobierno pidió a un juez federal que ordenara al estado retener el conteo de esas boletas hasta que pudiera verificarse el estatus migratorio de los votantes. El juez de distrito programó una audiencia para el 27 de octubre, días después de que se asignara el caso, pero el gobierno federal apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, en busca de una decisión acelerada.

El abogado del Departamento de Justicia Matthew Donnelly dijo al panel que California está causando un daño irreparable “al permitir que no ciudadanos voten en violación de sus propias leyes estatales. El daño es irreversible e irrevocable”.

El gobierno de Trump ha hecho de los esfuerzos por identificar a votantes no ciudadanos una prioridad este año, aunque el voto de no ciudadanos es excepcionalmente raro.

El juez de circuito Mark Bennett, designado por Trump, cuestionó si el tribunal de apelaciones siquiera tiene jurisdicción para conocer el caso antes de un fallo del tribunal inferior.

Donnelly sostuvo que el calendario fijado por el juez del tribunal inferior era demasiado lento y equivalía, en la práctica, a rechazar la solicitud del gobierno, ya que los funcionarios electorales estatales procesan miles de boletas por correo todos los días.

El juez Gabriel Sanchez, designado por el expresidente Joe Biden, preguntó si el gobierno federal estaba violando la Décima Enmienda, al esencialmente obligar al estado a hacer cumplir una ley federal que tipifica como delito menor que un no ciudadano vote.

El gobierno federal simplemente está pidiendo a California que haga cumplir su propia ley, que también prohíbe que los no ciudadanos voten, afirmó Donnelly. Argumentó que la negativa del estado a acatar la solicitud federal de apartar las boletas para su revisión estaba “frustrando el propósito” de la ley federal contra el voto de no ciudadanos.

La Cláusula Electoral de la Constitución de Estados Unidos otorga a las legislaturas estatales el poder de fijar el tiempo, el lugar y la manera de las elecciones al Congreso, señaló Bennett. El poder ejecutivo puede estar “descontento con lo que están haciendo y no le gusta la manera”, indicó Bennett, pero bajo la Cláusula Electoral el estado tiene derecho a determinar esos asuntos, incluido cómo depura a cualquier votante no ciudadano.

El abogado Seth Waxman, que representa al secretario del condado Los Ángeles, Dean Logan, dijo que la lista del gobierno federal no era confiable y que separar las boletas para un proceso de revisión equivaldría, en los hechos, a privar del derecho al voto a miles de electores elegibles.

Incluso si el personal electoral dedicara apenas tres minutos a verificar cada una de las 2,75 millones de boletas por correo previstas contra la lista del gobierno, el proceso tomaría 140.000 horas de trabajo, dijo Waxman, o alrededor de 16 años.

Waxman citó una revisión de 200 registros de la lista del gobierno de Trump realizada por personal del condado Los Ángeles. La registradora-asistente Monica Flores indicó en una presentación judicial que la muestra incluía inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de votación y votantes que parecían haber nacido en Estados Unidos, lo que la presentación señala que “es una fuerte evidencia de ciudadanía”.

Si el gobierno discrepa de cómo California administra sus elecciones, puede pedir al Congreso que cambie ese proceso, dijo el abogado Sam Siegel, que representa a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber.

El gobierno federal no ha aportado ninguna evidencia creíble que respalde sus sospechas, sostuvo Siegel.

“No tiene fundamento en el derecho ni en los hechos”, dijo al panel. “Simplemente cuestionamos la premisa de que los no ciudadanos estén votando”.

Pero el juez Patrick Bumatay, designado por Trump, dijo que todos tienen interés en garantizar que solo voten ciudadanos elegibles. Sugirió que conceder la solicitud del gobierno de una orden de emergencia podría aportar claridad.

“Sin una orden judicial, nunca lo sabrán”, le dijo Bumatay a Siegel.

Bennett señaló que el panel intentaría emitir un fallo lo más rápido posible.

___

Boone informó desde Boise, Idaho.