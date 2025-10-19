Policía investiga si príncipe Andrés pidió a guardaespaldas buscar información sobre Giuffre

La policía de Londres está investigando si el príncipe Andrés pidió a un policía asignado como su guardaespaldas que desenterrara información comprometedora sobre Virginia Giuffre, quien lo acusa de agresión sexual.

La Policía Metropolitana afirmó que estaba "investigando activamente" informes de medios según los cuales Andrés, en 2011, buscó información para desacreditar a Giuffre pidiendo a un policía que averiguara si ella tenía antecedentes penales.

El informe del Mail on Sunday siguió al anuncio del viernes por parte del Palacio de Buckingham de que Andrés acordó renunciar al uso del título de Duque de York y otros títulos reales después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que había mantenido contacto con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein por más tiempo del que había admitido previamente.

La familia de Giuffre acogió con satisfacción la noticia sobre el duque, pero dijo que el rey Carlos III debería ir más allá y despojar a Andrés de su título de príncipe. Giuffre se suicidó en abril a la edad de 41 años.

Los correos electrónicos fueron la gota que colmó el vaso para la Casa de Windsor después de años de titulares escandalosos sobre los amigos dudosos de Andrés y sus negocios sospechosos.

Los intentos de proteger a la monarquía de los escándalos de Andrés han estado en marcha desde noviembre de 2019, cuando Andrés renunció a todos sus deberes públicos y roles de caridad después de una desastrosa entrevista en la que intentó contrarrestar los informes sobre su amistad con Epstein y negar las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con Giuffre, de 17 años, quien fue traficada por Epstein en 2001.

Andrés fue ampliamente criticado por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein y por ofrecer explicaciones inverosímiles sobre su amistad con el desacreditado financiero.

La entrevista con la BBC, en la que dijo que cortó el contacto con Epstein en 2010, sembró las semillas para su degradación de ducado cuando la semana pasada surgieron correos electrónicos que mostraban que envió un correo a Epstein el 28 de febrero de 2011. En ese correo Andrés le dijo a Epstein que estaban "en esto juntos" y que "tedremos que superarlo".

El Mail informó que en 2011, cuando el periódico estaba a punto de publicar una ahora infame foto del príncipe con su brazo alrededor de la cintura parcialmente descubierta de Giuffre, Andrés proporcionó a su guardaespaldas la fecha de nacimiento de Giuffre y su número de seguro social confidencial para averiguar si ella tenía un pasado turbio.

No está claro si el empleado cumplió con la solicitud. La familia de Giuffre dijo que ella no tenía antecedentes penales.

Con ese informe y las memorias póstumas de Giuffre que se publicarán el martes, el escándalo no se desvanecerá pronto.

El secretario de Energía británico, Ed Miliband, quien estaba sirviendo como representante del gobierno en los programas de noticias del domingo por la mañana, declaró que no se debería involucrar a un policía en una campaña de difamación.

"Estas son acusaciones profundamente preocupantes", indicó Miliband a la BBC. "Creo que la gente quiere examinar esas acusaciones y cuál es la sustancia detrás de ellas. Pero si eso es correcto, esa no es absolutamente la forma en que se deben usar los oficiales de protección cercana".

Andrés en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre después de que ella presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, Andrés sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

En su declaración del viernes, Andrés dijo que continúa "negando vigorosamente" las acusaciones.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.