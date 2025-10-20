Policía de California afirma que metralla dañó uno de sus vehículos durante exhibición militar

La metralla metálica de un proyectil de artillería que explotó impactó y dañó un vehículo de la Patrulla de Caminos de California cuando el personal de una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos disparaba municiones reales sobre una autopista --en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom-- en una exhibición militar del fin de semana a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, informaron las autoridades estatales el domingo. No hubo heridos.

El incidente ocurrió cuando el explosivo detonó prematuramente en el aire durante el ejercicio de artillería del sábado en Camp Pendleton, afirmó la Patrulla de Caminos de California en un comunicado de prensa.

Newsom se había opuesto firmemente al disparo de municiones sobre la Interestatal 5 por razones de seguridad. El demócrata cerró un tramo de 27 kilómetros (17 millas) de la carretera que conecta Los Ángeles y San Diego durante la demostración, que se llevó a cabo para conmemorar el próximo 250mo aniversario del Cuerpo de Infantería.

El incidente se registró en un área donde los agentes habían cerrado el tráfico, de acuerdo con la Patrulla de Caminos.

Un portavoz de la Infantería de Marina dijo que el servicio estaba al tanto de "una posible detonación aérea" de un proyectil de artillería de 155 mm fuera del área de impacto designada para el ejercicio.

"Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, se suspendió el disparo. No hubo heridos y la demostración concluyó según lo programado", subrayó el capitán Gregory Dreibelbis, de la I Fuerza Expedicionaria de Marines, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Se ha iniciado una investigación, afirmó.

"Estamos comprometidos a determinar la causa raíz del incidente y aplicar los hallazgos a futuras misiones", añadió Dreibelbis.

El Cuerpo de Infantería había aseverado que no había nada inseguro en el ejercicio y que no era necesario interrumpir el tráfico en la I-5.

Un informe de incidente presentado por la Patrulla de Caminos indicó que un agente escuchó lo que sonaba como piedras cayendo sobre su motocicleta y a unos 91 centímetros (tres pies) a su alrededor. Su motocicleta no resultó dañada. Encontró cerca un trozo de metralla de 2.5 por 1.3 centímetros (1 por 0,5 pulgadas).

Un vehículo de patrulla sin ocupantes fue impactado por metralla. Los agentes encontraron un trozo de metralla de 5 por 1.3 centímetros (2 por 0,5 pulgadas) en el vehículo. Dejó una pequeña abolladura y un rasguño en el capó del vehículo.

Los agentes dijeron que notificaron a la Infantería de Marina, que luego canceló el disparo de municiones adicionales sobre la autopista. Los agentes no encontraron más metal en los carriles de la autopista y reabrieron la carretera.

Newsom, un demócrata, publicó un comentario en el sitio de redes sociales X el domingo.

"Amamos a nuestros Marines y debemos una deuda de gratitud a Camp Pendleton, pero la próxima vez, el vicepresidente y la Casa Blanca no deberían ser tan imprudentes con las vidas de las personas por sus proyectos de vanidad", dijo Newsom.

Vance, un republicano, y el secretario de Defensa Pete Hegseth visitaron la base en el norte del condado San Diego para el aniversario del 10 de noviembre de la fundación del Cuerpo de Infantería de Marina y para observar a las tropas demostrar un asalto a la playa. Vance pasó cuatro años en los Marines y sirvió en una gira en Irak.

