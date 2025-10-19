Concluye huelga de cinco días en instalaciones de Kaiser Permanente; seguirán negociaciones

Enfermeros y trabajadores de salud de Kaiser Permanente en California, Hawai y Oregon concluyeron el domingo con una huelga de cinco días, informaron líderes sindicales y el sistema de salud.

Kaiser Permanente, con sede en California, señaló que recibió de regreso a unos 30.000 empleados que participaron en la huelga, la cual comenzó el martes y terminó el domingo por la mañana. Aclaró en un comunicado que las instalaciones de la compañía estaban "dotadas de médicos, gerentes experimentados y personal capacitado, junto con casi 6.000 enfermeras, clínicos y otros empleados temporales que trabajaron con nosotros durante la huelga".

Se tiene previsto reanudar las negociaciones esta semana, con un enfoque en "asuntos económicos", según el comunicado. Aunque los sindicatos también plantearon preocupaciones referentes al personal y otros temas, "los salarios son la razón de la huelga y el tema principal en las negociaciones", indicó el comunicado.

La United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals, que representa a enfermeros registradas, farmacéuticos, parteras y otros profesionales de salud en California y Hawai, destacó en un comunicado que más de 500 hospitales y clínicas se vieron afectados por la huelga. Añadió que la huelga envió un mensaje de que "la atención al paciente y el resguardo del personal deben ser la prioridad".

El sindicato anunció planes para reanudar las negociaciones este mes.

Sarina Roher, presidenta de Oregon Federation of Nurses and Health Professionals, señaló en un comunicado que Kaiser Permanente "no puede resolver su crisis de personal y acceso sin salarios competitivos que retengan y recluten a profesionales capacitados de los que nuestros pacientes dependen".

Kaiser Permanente es uno de los planes de salud sin fines de lucro más grandes del país, el cual brinda servicio a 12,6 millones de miembros en 600 consultorios médicos y 40 hospitales, principalmente en el oeste de Estados Unidos.

