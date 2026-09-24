Pakistán dice que atacó 10 sitios en Afganistán tras acusar a Kabul de lanzar drones

Pakistán dijo a primera hora del jueves que llevó a cabo ataques aéreos contra 10 sitios en Afganistán que, según afirma, se utilizaron para lanzar drones hacia territorio paquistaní en la víspera, en una importante escalada en los recientes enfrentamientos entre las naciones vecinas que amenaza los esfuerzos de mediación internacional.

En la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, Mustaghfir Gurbaz, portavoz del gobernador provincial, dijo que los ataques aéreos paquistaníes habían tenido como objetivo varios lugares —incluso cerca del centro de la región— alrededor de las 3:30 de la madrugada, pero no causaron víctimas.

El ministro pakistaní de Información, Attaullah Tarar, anunció la ofensiva en una publicación en X después de que funcionarios dijeron que fuerzas del Talibán afgano dispararon ocho aviones no tripulados y bombardearon puestos fronterizos paquistaníes luego de que tropas de Islamabad frustraron lo que describieron como un intento de infiltración transfronteriza por parte de insurgentes.

El gobierno en Kabul no ha realizado comentarios al respecto. Pero el portavoz del ejecutivo, Zabiullah Mujahid, negó el miércoles que las fuerzas afganas hubieran lanzado ataques con drones contra Pakistán. Las declaraciones contradictorias se produjeron dos días después de que cazas paquistaníes atacaron sitios en el este de Afganistán que Islamabad describió como escondites de milicianos.

No se ha podido verificar las distintas versiones de manera independiente. La escalada amenaza los esfuerzos de mediación de China, Turquía, Qatar y Arabia Saudí para negociar una paz duradera entre Kabul e Islamabad.

Pakistán ha acusado repetidamente al gobierno del Talibán afgano de permitir que insurgentes operen desde su territorio y lancen ataques al otro lado de la frontera que comparten, algo que Kabul niega.

“En lugar de desmantelar estas redes y tomar medidas creíbles y verificables contra quienes utilizan suelo afgano para perpetrar terrorismo contra Pakistán, el régimen talibán afgano ha optado por agravar la situación mediante operaciones hostiles con drones contra Pakistán”, dijo Tarar.

“Los ataques fueron deliberados, precisos, calibrados y proporcionales y se limitaron estrictamente a objetivos militares identificados vinculados directamente a los intentos de ataques contra Pakistán”, agregó.

Funcionarios paquistaníes afirmaron el miércoles que las fuerzas de seguridad neutralizaron ocho drones rudimentarios presuntamente lanzados por los talibanes antes de que pudieran ingresar a la ciudad noroccidental de Kohat y a la localidad fronteriza de Torkham, y que fuerzas afganas dispararon morteros y otras armas pesadas contra puestos fronterizos paquistaníes. Las fuerzas paquistaníes respondieron con fuego de artillería contra puestos fronterizos talibanes, baterías de mortero y posiciones defensivas, apuntaron.

Los cuatro funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa sobre los últimos incidentes.

Según el Ministerio de Información de Pakistán, en los ataques aéreos del lunes murieron 28 insurgentes, mientras que las autoridades afganas reportaron que al menos tres civiles murieron y otros cuatro resultaron heridos. La misión de Naciones Unidas en Afganistán confirmó las víctimas civiles y Kabul protestó formalmente por el ataque.

En un aparte de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó su preocupación por lo que dijo era la presencia de más de dos docenas de grupos insurgentes antipaquistaníes en Afganistán.

Las operaciones aéreas de Islamabad del lunes se produjeron tras un tiroteo con insurgentes en Hangu, un distrito en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa próximo a la frontera afgana, que se cobró la vida de seis efectivos de las fuerzas de seguridad locales. Días antes, un suicida atacó una mezquita en un complejo policial en la cercana ciudad de Kohat.

Luego, ocho hombres armados irrumpieron en el complejo provocando un tiroteo que duró 20 horas y en el que fallecieron al menos a 21 personas, la mayoría agentes de policía. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques.

Las autoridades paquistaníes culparon de la violencia al Talibán paquistaní y a grupos insurgentes aliados. La milicia, conocida formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, ha intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad paquistaníes, impulsada por el regreso del Talibán afgano al poder en Kabul en 2021.

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Ahmed informó desde Islamabad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.