Secretario del Tesoro de EEUU dice que tregua comercial con China se extenderá hasta el 10 de enero

Estados Unidos y China extenderán su tregua comercial hasta el 10 de enero, manifestó el miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con Fox News Channel, mientras el presidente chino Xi Jinping comenzaba una visita de Estado en Washington.

Estaba previsto que la tregua expirara en noviembre. Ambas partes acordaron reducir los aranceles recíprocos y no imponer medidas comerciales restrictivas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.