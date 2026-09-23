Ante la Asamblea de la ONU, la presidenta encargada de Venezuela agradece a Trump por retomar lazos

La presidenta encargada de Venezuela afirmó el miércoles que su país está regresando con fuerza tras los reveses sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.

“Hoy, Venezuela renace”, manifestó Delcy Rodríguez al dirigirse por primera vez a la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder.

Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General. Actualmente está detenido a solo unos pocos kilómetros de la sede de la ONU mientras espera el juicio.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.