Juez ordena a la Casa Blanca que restablezca el acceso a los medios vetados por Trump

Un juez federal bloqueó temporalmente a primera hora del jueves la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el acceso de tres medios de comunicación a los terrenos de la Casa Blanca y afirmó que CNN, MS NOW y Politico deben recuperar su acceso.

Es el último episodio en un enfrentamiento cada vez más intenso entre Trump y medios cuya cobertura no le agrada. El mandatario anunció que prohibía el acceso a esos medios el 18 de septiembre, arremetiendo contra lo que calificó de “noticias falsas”. Más tarde, manifestó que la cobertura negativa era peligrosa para el país.

Los medios argumentaron que fueron señalados por el contenido de su cobertura —en otras palabras, discriminación de opiniones— y calificaron el veto como una “flagrante violación” de la Primera Enmienda.

En una resolución publicada poco después de la medianoche, el juez de distrito de Estados Unidos Timothy Kelly dijo que los medios habían cumplido con los requisitos legales necesarios para obtener una orden de restricción temporal, incluyendo la probabilidad de prosperar en el caso y de sufrir un daño irreparable sin una orden.

“Es un listón alto, pero los demandantes lo han cumplido”, escribió.

Kelly, nominado por Trump en 2017 y que un año más tarde ordenó que se restablecieran las credenciales de acceso de un reportero de CNN en un caso similar, escuchó los argumentos de las partes el miércoles y concluyó la audiencia sin emitir un fallo.

El jueves, emitió una suspensión temporal que estará vigente por 14 días. Este tipo de órdenes suelen tener por objeto preservar el statu quo mientras el tribunal realiza una revisión más detallada del caso.

Durante la vista, Kelly cuestionó si el gobierno había cumplido con sus responsabilidades legales y había proporcionado a CNN, MS NOW y Politico las garantías procesales adecuadas antes de prohibirles el acceso.

Los fallos en dos casos anteriores sobre el acceso de la prensa —incluido uno que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos— dejaron claro que los reporteros tenían derecho a ser escuchados antes de que se les revocaran sus acreditaciones de prensa.

Michael Velchik, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que los fallos en los casos anteriores eran erróneos.

El juez señaló que su decisión se guiaría por fallos anteriores en casos comparables relacionados con la Primera Enmienda, aunque el gobierno no esté de acuerdo con ellos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.