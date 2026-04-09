Opositores al aborto en EEUU frustrados por normas que permiten envío de píldoras pore correo

Los opositores al aborto en Estados Unidos están cada vez más frustrados por la falta de medidas del gobierno del presidente Donald Trump para frenar el flujo de píldoras abortivas recetadas en línea, que consideran que socavan las prohibiciones estatales del aborto.

Un fallo judicial emitido esta semana en una demanda que la fiscal general de Luisiana presentó contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) puso el foco en la tensión latente. El juez afirmó que el estado tiene un caso sólido, aunque por ahora se negó a bloquear las recetas por telemedicina de la píldora mifepristona.

Grupos antiaborto presionan a la FDA para que acelere una revisión que podría derivar en restricciones a la píldora abortiva mifepristona, incluida la prohibición de recetarla mediante plataformas de telemedicina. El gobierno sostiene que ese trabajo lleva tiempo.

Los grupos se han centrado sobre todo en la agencia de salud y no en el presidente republicano, cuyos tres nombramientos para la Corte Suprema fueron determinantes en el fallo de 2022 que anuló Roe v. Wade y permitió, en primer lugar, las prohibiciones estatales. Pero las solicitudes del gobierno en la demanda de Luisiana —y en otras similares en distintos lugares— para retrasar los fallos hasta que concluya la revisión han provocado la indignación de algunos activistas.

“Las tácticas dilatorias son más que frustrantes”, manifestó en una entrevista Kristi Hamrick, portavoz de Students for Life of America. Añadió que el gobierno también podría impedir que las píldoras se envíen por correo si cambia su interpretación de una ley del siglo XIX y la hace cumplir.

Un juez abrió la puerta a presionar al gobierno

El juez federal de distrito David Joseph, quien fue nominado para el cargo por Trump, emitió un fallo mixto el martes en un caso presentado por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, y una mujer que afirma que su novio la coaccionó para que tomara mifepristona a fin de interrumpir su embarazo.

El propósito es revertir normas de la FDA que amplían el acceso a las píldoras. Murrill, al igual que funcionarios de otros estados que han presentado demandas similares, sostiene que la disponibilidad de las píldoras a través de proveedores en línea les quita fuerza a las prohibiciones en los 13 estados que vetan el aborto en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas.

Encuestas a proveedores de aborto han sugerido que su disponibilidad mediante telemedicina es una razón por la que el número de abortos en Estados Unidos no ha disminuido desde la anulación de Roe. Aunque las prohibiciones estatales incluyen los abortos mediante píldoras, algunos estados controlados por demócratas han aprobado leyes que buscan proteger a los proveedores médicos que las recetan por telemedicina y envían las píldoras por correo a estados con prohibiciones. Esas llamadas “leyes escudo” están siendo puestas a prueba mediante casos civiles y penales.

En el caso de Luisiana, Joseph rechazó conceder la solicitud de Murrill de bloquear las recetas por telemedicina de las píldoras mientras el caso avanza en los tribunales. Pero indicó que eventualmente podría hacerlo y que es probable que los demandantes tengan éxito en el fondo de sus argumentos porque el estado ha demostrado que ha sufrido un “daño irreparable”.

También ordenó a la FDA que le informe en un plazo de seis meses sobre el estado de su revisión del fármaco.

Murrill presentó el miércoles un aviso de que llevará el caso ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito con la esperanza de forzar una acción más rápida.

La política no es sencilla

Tony Perkins, presidente del Family Research Council, una influyente voz conservadora que además es exlegislador de Luisiana, aplaudió el paso de Murrill.

Comentó que las personas con las que se reúne a menudo se sorprenden al enterarse de que el número de abortos no ha disminuido desde el fallo de la Corte Suprema de 2022.

“Quedan asombradas”, expresó. “Ya estamos viendo una brecha de entusiasmo entre los partidos. Lo que los republicanos no necesitan es que se apague el entusiasmo de su base”.

Espera que el gobierno restrinja las píldoras abortivas en lugar de arriesgarse a perder apoyo de votantes conservadores antiaborto en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Otros grupos están siendo más cautelosos.

Madison LaClare, directora de asuntos federales en National Right to Life, señaló que su grupo confía en que el gobierno revise la mifepristona. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, evitó palabras duras para el presidente: “El gobierno Trump-Vance tiene una oportunidad importante en este momento para priorizar la seguridad de las mujeres”, afirmó en un comunicado.

Aun así, resultados electorales recientes sugieren que los votantes que buscan mantener disponible el aborto tienen el impulso político. Desde que se anuló Roe, el aborto ha estado directamente en la boleta en 17 estados. Los votantes se han inclinado por la postura a favor del derecho al aborto en 14 de esas consultas.

“Parece estar surgiendo un consenso en el país de que la gente no quiere prohibir el aborto”, observó Rachel Rebouche, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que estudia el aborto.

La FDA dice que está trabajando en ello

La FDA indicó en un comunicado el miércoles, en respuesta a preguntas de The Associated Press, que está revisando la mifepristona, “incluida la recopilación de datos sólidos y oportunos, la evaluación de la integridad de los datos y la implementación de los análisis, la validación y la revisión por pares”.

Después de eso, añadió la agencia, decidirá si realiza cambios en las normas sobre cómo puede recetarse el medicamento.

Señaló que este tipo de estudio puede tardar un año o más en completarse en el ámbito académico, pero que la agencia intenta avanzar más rápido. Un portavoz no respondió preguntas sobre cuándo comenzó el trabajo.

La mifepristona ha sido una prioridad política para activistas antiaborto y sus aliados en el Congreso desde que Trump regresó al cargo el año pasado. En su audiencia de confirmación de enero de 2025, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., fue interrogado repetidamente sobre el fármaco por legisladores republicanos y dijo que el presidente había solicitado una revisión.

La frustración por la FDA se intensificó el otoño pasado cuando la dependencia aprobó una versión genérica adicional de la mifepristona.

El medicamento se usa con mayor frecuencia para el aborto en combinación con otro fármaco, el misoprostol.

La mifepristona fue aprobada en 2000 como una forma segura y eficaz de interrumpir embarazos tempranos.

Debido a casos poco frecuentes de sangrado excesivo, la FDA impuso inicialmente límites estrictos sobre quién podía recetar y distribuir la píldora: solo médicos especialmente certificados y únicamente después de una cita presencial en la que la persona recibiría la píldora.

Ambos requisitos se eliminaron durante los años de COVID. En ese momento, funcionarios de la FDA afirmaron que, tras más de 20 años de monitoreo del uso de la mifepristona y la revisión de decenas de estudios que involucraron a miles de mujeres, estaba claro que las mujeres podían usar la píldora sin problema, y sin supervisión directa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.