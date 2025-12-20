ONU insta a Ruanda a salir del este de República Democrática del y extiende misión de paz por un año

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a Ruanda a retirar sus fuerzas del este de la República Democrática del Congo y extendió por un año la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo, conocida como MONUSCO, ya que los combates en la región se intensificaron a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

El órgano más poderoso de la ONU condenó el viernes una ofensiva del M23, respaldado por Ruanda, y exigió que Ruanda deje de apoyar a los rebeldes y retire sus tropas. El Consejo de Seguridad también renovó el mandato de los cascos azules, manteniendo alrededor de 11.500 efectivos militares en el país, en una resolución adoptada por unanimidad.

La resolución se produce cuando el M23 afirmó el miércoles haber retirado sus fuerzas de Uvira, una ciudad estratégica en el este de la República Democrática del Congo que capturó la semana pasada, tras la presión de Estados Unidos. El gobierno del Congo afirmó que la retirada fue "simulada" y que los rebeldes aún estaban en la ciudad.

La embajadora adjunta de Estados Unidos, Jennifer Locetta, dijo al Consejo de Seguridad el viernes que el M23 debe retirarse inmediatamente al menos 75 kilómetros (47 millas) de Uvira.

El M23 tomó el control de la ciudad la semana pasada en una ofensiva mortal que se produjo a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado a principios de este mes por los presidentes de de la República Democrática del Congo y Ruanda en Washington.

El acuerdo no incluyó al grupo rebelde, que está negociando por separado con el gobierno congoleño y acordó a principios de este año un alto el fuego que ambas partes acusan a la otra de violar. Sin embargo, el acuerdo obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados como el M23 y a trabajar para poner fin a las hostilidades.

La República Democrática del Congo, Estados Unidos y expertos de la ONU acusan a Ruanda de respaldar al M23, que ha crecido de cientos de miembros en 2021 a alrededor de 6.500 combatientes, según la Naciones Unidas.

Más de 100 grupos armados están compitiendo por un punto de apoyo en el este del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, siendo el M23 el más destacado. El conflicto ha creado una de las crisis humanitarias más significativas del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según la agencia de refugiados de la ONU.

La fuerza de MONUSCO llegó a la República Democrática del Congo en 2010, luego de asumir el control de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU anterior para proteger a los civiles y al personal humanitario y apoyar al gobierno congoleño en sus esfuerzos de estabilización y consolidación de la paz.

Sin embargo, los congoleños frustrados han dicho que nadie los está protegiendo de los ataques rebeldes, lo que ha llevado a protestas contra la misión de la ONU y otras que a veces se han vuelto mortales.

En 2023, a petición de la República Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó por unanimidad para reducir la fuerza de mantenimiento de la paz y transferir gradualmente sus responsabilidades de seguridad al gobierno congoleño.

Lederer reportó desde Naciones Unidas, y Banchereau desde Dakar, Senegal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.