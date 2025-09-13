Oleada de falsas alarmas a universidades pone en alerta a estudiantes y desafía a servicio de 911

Alrededor de 50 campus universitarios en todo el país han recibido en las últimas semanas una cantidad enorme de falsas alarmas sobre hombres armados y otros actos de violencia, lo que pone de manifiesto los desafíos de detectar rápidamente reporte falsos de amenazas a fin de prevenir el pánico colectivo.

Estudiantes en algunas escuelas de educación superior pasaron horas escondidos bajo los pupitres, sólo para descubrir más tarde que era la idea de entretenimiento de alguien. El jueves, varias universidades históricamente afroamericanas cerraron o cancelaron clases tras recibir falsas alarmas, en un momento en que el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah había puesto a los campus en alerta.

En otros casos, las escuelas se dieron cuenta temprano de que algo andaba mal, pero incluso entonces tomó tiempo y recursos.

El FBI investiga, pero hasta ahora no ha habido arrestos.

Los centros de servicio de urgencias 911 a menudo son las últimas líneas de defensa contra las llamadas conocidas como swatting, una carga en una era de tiroteos masivos, incluido uno esta semana en una escuela secundaria suburbana de Denver y otro hace dos semanas en una iglesia católica en Minneapolis que cobró la vida de dos niños alumnos e hirió a 21 personas.

“Tenemos muchísimos tiroteos masivos en este país y mueren muchísimos jóvenes”, dijo Wendy Via, cofundadora y directora ejecutiva del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo. “Así que no podemos ignorarlo simplemente porque ha habido un montón de engaños”.

Llamadas de swatting van en aumento

El objetivo del swatting es lograr que las autoridades, particularmente un equipo SWAT, acudan a una dirección, y tiene sus raíces en amenazas de bomba falsas que han existido durante décadas.

Algunas de las primeras llamadas swatting surgieron de disputas en juegos en línea. Pero gradualmente se conectaron con grupos nihilistas, que a menudo realizan las llamadas en lotes masivos, intercambiando consejos en foros en línea sobre cómo evitar ser detectados.

El FBI ha señalado que el swatting va en aumento. Desde que se creó un centro en 2023 para recopilar detalles sobre incidentes de swatting, cientos de agencias policiales han enviado voluntariamente miles de incidentes, de acuerdo con el FBI.

El swatting se ha vuelto tan prevalente que el Departamento de Educación de Estados Unidos ofreció orientación sobre cómo detectar llamadas falsas. Las pistas incluyen si la persona que hace la llamada no es capaz de responder preguntas de seguimiento sobre su número de teléfono o ubicación actual, o pronuncia mal los nombres.

Algunas llamadas de swatting han sido vinculadas al grupo Purgatory

Purgatory, un grupo afiliado a The Com, que es una red dispersa de personas que lanzan amenazas en línea, ha sido vinculado a algunos de las llamadas de swatting recientes, según informes del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo, una organización sin fines de lucro con sede en Alabama que rastrea grupos extremistas en línea, y el Centro de Seguridad en Internet y el Instituto para el Diálogo Estratégico. El FBI declinó comentar sobre los informes.

En más de dos horas de transmisiones en vivo capturadas por las organizaciones sin fines de lucro y proporcionadas a The Associated Press, se puede escuchar a amigos de quien llama riendo, eructando y tomando descansos para rapear.

Keven Hendricks, un experto en ciberdelitos que enseña a las fuerzas policiales sobre la investigación de swatting, dijo que las llamadas falsas son una "sacudida a tu fe".

"Queremos que haya una buena razón por la que lo estaban haciendo", dijo. "Y simplemente lo hacen para reír".

Detectando llamadas de swatting

Un intento de swatting el mes pasado en la Universidad Estatal de Kansas sirve como un estudio de caso sobre cómo detectar las falsas alarmas.

Hubo pistas desde el principio de que algo andaba mal. La primera señal de alerta fue que no era una llamada al 911, dijo el mayor Daryl Ascher, del Departamento de Policía del Condado Riley. La policía se negó a proporcionar su propia grabación de la llamada, pero Ascher confirmó muchos de los detalles.

Las llamadas de emergencia se geolocalizan, lo que significa que alguien que intenta contactar al servicio 911 fuera del área objetivo no podrá hacerlo porque su llamada se dirigirá al centro de despacho más cercano a su ubicación. Los swatters, en cambio, recurren a llamar a números de policía no de emergencia.

"Esa debería ser una señal clara", resaltó Don Beeler, director ejecutivo de TDR Technology Solutions, que rastrea llamadas de swatting y ofrece tecnología para prevenirlas. "No vas a buscarlo si te encuentras en una situación de emergencia. Simplemente no es así como funciona el cerebro humano".

Dijo que si su sistema detecta una llamada sospechosa como esa, se transfiere a una grabación automatizada que le dice a quien llama que cuelgue y marque el 911.

En el lado técnico, detener las llamadas realizadas utilizando tecnología de protocolo de voz sobre internet, o VoIP, desde detrás de redes privadas virtuales impedirá la mayoría del swatting, añadió Hendricks, quien ha sido víctima de swatting él mismo.

Los operadores del servicio de 911 buscan pistas

La siguiente pista fue que el swatter se equivocó ligeramente en el nombre de la escuela de Manhattan, Kansas, llamándola Universidad Estatal de Kansas City, haciendo referencia a una ciudad a unos 193 kilómetros (120 millas) de distancia.

"Obviamente, si fueras de Manhattan o asistieras a una universidad, conocerías el nombre de la escuela", dijo Ascher.

Al tiempo que una multitud que soltaba risas al escuchar desde la plataforma de mensajería Telegram, el swatter describió a un hombre armado con un fusil AR-15 merodeando por la biblioteca de la universidad, una descripción que era casi idéntica a las denuncias que se realizan constantemente en otras ciudades universitarias. Los disparos que se escuchaban en la llamada también fueron una pista porque "sonaban como si provinieran de una televisión", dijo Ascher.

En la transmisión en vivo, la operadora del servicio de urgencias 911 claramente escéptico preguntó por qué quien llamaba no podía ver al supuesto hombre armado cuando los disparos sonaban tan cerca de él y por qué no estaban llegando otras llamadas al 911.

"No estoy seguro, señora. No estoy seguro de si tienen un teléfono o no", respondió el bromista.

Aún así, se enviaron agentes a la biblioteca. Ascher no proporcionó detalles sobre cuántos o sus tácticas, pero dijo que los operadores del servicio 911 los mantuvieron informados sobre la posibilidad de que fuera un engaño.

"A menudo me pregunto si la gente no tiene algo mejor que hacer", dijo Ascher, haciendo una pausa. "Es muy agotador para las fuerzas policiales".

También ha sido agotador para los estudiantes.

La preocupación es que los engaños creen complacencia en los campus donde las alertas y simulacros de tiroteos se han convertido en una parte regular de la vida.

"Espero que no seamos tan insensibles a esto hasta el punto de que ya no tomemos estas alertas en serio", dijo Miceala Morano, una estudiante de periodismo de 21 años, que se refugió tras una amenaza reciente en la Universidad de Arkansas. "Desafortunadamente, todavía es una posibilidad muy real".

___

DeMillo reportó desde Little Rock, Arkansas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.