Atienden a personal de refugio de animales en Montana por humo de metanfetamina incinerada por FBI

El personal de un refugio de animales en Montana requirió atención médica tras inhalar humo de poco menos de un kilo (dos libras) de metanfetamina incinerada por el FBI, informaron autoridades de la ciudad de Billings.

El humo comenzó a llenar el edificio durante la incineración de drogas el miércoles, aparentemente debido a una presión negativa que lo succionó de regreso al interior, explicó el viernes el administrador municipal asistente de la ciudad de Billings, Kevin Iffland. Se suponía que un ventilador estaría disponible en tales situaciones para invertir la presión y permitir que el humo saliera del edificio, pero Iffland dijo que no estuvo disponible.

El incinerador se utiliza principalmente para cremar cadáveres de animales sacrificados o recogidos por la división municipal de control de animales. Pero cada dos meses, las fuerzas policiales locales o el FBI lo utilizan para incinerar narcóticos incautados, dijo Iffland.

Catorce trabajadores del refugio de animales sin fines de lucro Yellowstone Valley evacuaron y fueron trasladados al hospital. Los 75 perros y gatos del refugio fueron reubicados o llevados a hogares de acogida, de acuerdo con Iffland y la directora del refugio, Triniti Halverson.

El refugio comparte espacio con la división de control de animales de Billings. Cuando el humo comenzó a llenar partes del edificio, Halverson asumió que provenía de la cremación de cadáveres dado que, dijo, nunca habían sabido sobre la incineración de drogas.

Halverson agregó que tenía un dolor de cabeza muy intenso y dolor de garganta, y otros empleados sufrieron mareos, sudoración y tos.

"No fue una fiesta", afirmó.

Los trabajadores se enteraron de que era humo de metanfetamina a través de una llamada de un funcionario municipal cuando estaban en el hospital, dijo Halverson. La mayoría del personal pasó varias horas en una cámara de oxígeno para recibir tratamiento.

Los síntomas han persistido para algunos trabajadores, aseveró Halverson.

También estaban monitoreando de cerca a cuatro camadas de gatitos que estuvieron más expuestos porque estaban en una habitación cerrada con mucho humo, dijo.

El FBI utiliza rutinariamente instalaciones externas para realizar incineraciones controladas de droga incautada, dijo la portavoz de la agencia, Sandra Barker. Refirió más preguntas a las autoridades de Billings.

Un supervisor de control de animales de la ciudad que estuvo presente durante la quema del miércoles se negó a ir al hospital, dijo Iffland. Un supervisor del FBI ordenó a sus agentes acudir al hospital.

El incinerador está diseñado para operar a una cierta temperatura para no emitir toxinas. Iffland dijo que las autoridades tratan de determinar si el miércoles estaba a la temperatura adecuada.

El refugio permanecerá cerrado hasta que pueda ser probado por contaminación. Los trabajadores del refugio fueron evaluados por posible exposición, y Iffland dijo que no conocía los resultados.

Jay Ettlemen, un residente de Billings, fue al refugio el viernes para donar comida para perros y se dijo molesto al enterarse de la incineración de drogas en el lugar.

"¿Por qué demonios están destruyendo drogas dentro de los límites de la ciudad?" preguntó Ettlemen. "Hay tantos otros lugares en medio de la nada".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.