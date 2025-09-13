Sospechoso de tiroteo en secundaria de Colorado expresó opiniones neonazis, dice organización judía

Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos.

Desde diciembre, Desmond Holly, de 16 años, había estado activo en un foro en línea donde los usuarios ven videos de asesinatos y violencia, mezclados con contenido sobre supremacismo blanco y antisemitismo, según un informe del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (conocida como ADL, por sus siglas en inglés).

Holly se disparó a sí mismo después del tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en el condado de Jefferson. Murió a causa de sus heridas. Aún no está claro cómo seleccionó a sus víctimas. El condado también fue el escenario de la masacre de la Escuela Secundaria Columbine en 1999 que dejó 14 muertos.

Las cuentas de TikTok de Holly contenían símbolos supremacistas blancos, dice el reporte, y el nombre de su cuenta más reciente incluía una referencia a un popular lema supremacista blanco. La cuenta no estaba disponible el viernes. TikTok dijo que las cuentas asociadas con Holly habían sido vetadas.

No se pudo contactar a la familia de Holly. The Associated Press dejó un mensaje en un número de teléfono asociado con la casa que la policía registró después del tiroteo.

Un portavoz de la policía del condado Jefferson, Mark Techmeyer, se negó a comentar sobre los hallazgos de la ADL o discutir su investigación sobre el tiroteo. La policía había dicho previamente que Holly fue radicalizado por una "red extremista" no especificada, pero no dio detalles.

Dos sospechosos recientes en tiroteos escolares estaban activos en el llamado "foro gore" que utilizó Holly: Watch People Die, según la ADL. Holly parece haber abierto su cuenta en el periodo de un mes entre los tiroteos en Madison, Wisconsin, y Nashville, Tennessee, dijo la ADL.

Unos días antes del tiroteo del miércoles, Holly publicó un video en TikTok posando de manera similar a como lo hizo el tirador de Wisconsin antes de matar a dos personas en diciembre. Incluyó una foto del tirador de Wisconsin en una publicación en la que Holly vestía una camiseta negra con la palabra "WRATH" escrita en el frente.

También publicó videos que mostraban cómo había hecho la camiseta que era similar a la que usó uno de los atacantes de Columbine, dijo la ADL.

"Hay una conexión entre esos ataques", dijo Oren Segal, vicepresidente senior de contraextremismo e inteligencia de la ADL. "Nos están diciendo que hay una conexión porque se están refiriendo entre ellos".

Correos electrónicos enviados a Watch People Die en los que se le solicitan comentarios no fueron respondidos por el momento.

Holly también estaba activo en la "Comunidad de Crímenes Reales" de TikTok, donde se dice que los usuarios tienen una fascinación por los asesinos en masa y los asesinos en serie, dijo la ADL.

Algunas publicaciones de TikTok compartidas por la ADL muestran a un usuario animando a Holly a ser un "héroe", un término que, según dice, usan los supremacistas blancos para referirse a atacantes exitosos con motivaciones ideológicas.

La persona también le dijo a Holly que consiguiera un parche con un símbolo de la era nazi que fue usado por los hombres que llevaron a cabo el ataque de 2019 a una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, y el ataque de 2022 a un supermercado en Buffalo, Nueva York.

Holly publicó una foto de dos parches que tenía, pero dijo que el velcro en la parte trasera se había caído.

"Voy a usar un pegamento más fuerte cuando lo arregle", dijo.

