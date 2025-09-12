Legisladores de California aprueban ley que prohíbe uso de máscaras entre agentes del orden público

Los legisladores del estado de California aprobaron una legislación que prohibiría que la mayoría de los agentes del orden se cubran el rostro mientras llevan a cabo operaciones, en respuesta a las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles.

Sin embargo, aun si el gobernador firma la medida para convertirla en ley, no se sabe si el estado podría aplicarla a los agentes federales que llevan a cabo esas redadas.

Es el primer proyecto de ley de este tipo aprobado por una asamblea legislativa estatal, aunque los demócratas del Congreso y legisladores de varios estados, como Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, han presentado propuestas similares que piden la prohibición de máscaras para los agentes del orden.

La legislación de California, aprobada el jueves en la Asamblea Legislativa controlada por los demócratas, forma parte de una serie de proyectos de ley que los legisladores estatales estudian este año en respuesta a las redadas de inmigración.

El proyecto de ley prohibiría el uso de pasamontañas, máscaras de esquí y otras coberturas faciales por parte de los agentes locales y federales, incluidos los agentes de inmigración, mientras realizan actividades oficiales. Se incluyen excepciones para los agentes encubiertos, las mascarillas médicas como los respiradores N95, o el equipo táctico.

El gobernador Gavin Newsom tiene cerca de un mes para decidir si la aprueba para convertirla en ley. El demócrata ha criticado el uso de máscaras por parte de los agentes federales cuando realizan arrestos, pero en julio también cuestionó la autoridad del estado sobre los agentes federales. Su oficina informó el viernes que no suele comentar sobre legislación pendiente.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que la propuesta es necesaria, especialmente después de que la Corte Suprema dictaminara a principios de esta semana que el gobierno federal puede reanudar, por ahora, las amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles.

El asambleísta Juan Carrillo, vicepresidente del caucus latino, dijo que la decisión “permite, en los hechos, que los agentes federales detengan a sospechosos basándose únicamente en su raza, su idioma o su trabajo.”

”¿Cómo se supone que alguien crea razonablemente que son agentes del orden y no individuos enmascarados tratando de secuestrarte?”, expresó antes de la votación. “Imaginen el miedo de ser detenido a punta de pistola por un grupo de individuos enmascarados.”

Los defensores también citaron una opinión del experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California, Berkeley, en defensa de la propuesta. Un estado no puede regular directamente al gobierno federal, escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee, pero eso no significa que los empleados federales no deban seguir las reglas estatales “a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, mientras están en el trabajo, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo.”

“Los agentes del ICE nunca habían usado máscaras al detener a personas, y eso nunca ha sido un problema. Otros agentes de las fuerzas del orden locales, estatales y federales tampoco han enfrentado peligros por parte del público porque no usan máscaras en las calles,” escribió.

Los legisladores republicanos y las agencias de aplicación de la ley dijeron que la legislación solo haría que el trabajo fuera más peligroso para los agentes.

“Los malos usan máscaras porque no quieren ser atrapados. Los buenos usan máscaras porque no quieren ser asesinados,” dijo el jueves el senador republicano estatal Kelly Seyarto.

El aumento en la aplicación de la ley de inmigración de alto perfil ya era un tema controvertido entre quienes se oponen a las acciones del gobierno del presidente Donald Trump y aquellos que las apoyan. La imagen de agentes enmascarados llevándola a cabo crea un nivel completamente nuevo de conflicto, de una manera que no tiene una comparación real en la historia de la policía en Estados Unidos.

Los funcionarios del gobierno de Trump han defendido constantemente la práctica, diciendo que los agentes de inmigración han enfrentado un estridente y creciente acoso en público y en línea mientras llevan a cabo su trabajo para cumplir las órdenes del presidente de realizar deportaciones masivas, y ocultar sus identidades protege su seguridad y la de sus familias.

Los demócratas y otras personas, entre ellas, varios fiscales generales estatales, han respondido, diciendo que el uso de máscaras genera miedo entre el público y debería detenerse.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.