Según documentos públicos recientemente descubiertos, una mujer de Ohio, EE. UU., que enfrenta cargos por negligencia infantil por supuestamente confinar a sus 16 hijos en una sola habitación, dio a luz previamente a gemelas siamesas que murieron una hora después del parto.

Esta revelación surge mientras los fiscales se preparan para presentar cargos por negligencia infantil contra Elizabeth Siders, su esposo y sus suegros ante un gran jurado, tras una redada policial en la residencia de la familia en Hamden, Ohio. Las autoridades descubrieron a los 16 niños y adolescentes sobrevivientes, quienes nunca fueron matriculados en la escuela y carecían de historiales médicos, viviendo en una sola habitación llena de desechos.

Elizabeth Siders (33), permanece detenida en la cárcel del condado de Vinton bajo una fianza de 300.000 dólares. Se enfrenta a 16 cargos de negligencia infantil tras el allanamiento de la vivienda, donde, según las autoridades, sus hijos, de entre 18 meses y 18 años, vivían en condiciones insalubres.

Según certificados de nacimiento y defunción obtenidos por una cadena filial de NBC, WCMH, Siders dio a luz a gemelas siamesas el 20 de noviembre de 2022 en el Hospital Metodista Riverside en Columbus.

Según los informes, las gemelas, llamadas Faith Lee y Bailey Lee Siders, nacieron prematuramente a las 24 semanas y fallecieron por insuficiencia respiratoria. Los registros médicos indicaron que las bebés eran siamesas toracópagas, lo que significa que estaban unidas cara a cara por el pecho y probablemente compartían un órgano vital.

open image in gallery La casa de Hamden (Ohio), donde la policía encontró a 16 niños viviendo en una única habitación llena de desechos. Su madre, Elizabeth Siders, de 33 años, habría dado a luz en 2022 a unas gemelas siamesas que fallecieron una hora después del parto ( AP )

La funeraria Garrett Cardaras confirmó los nacimientos y las muertes a la revista People. Según los informes, las gemelas formaban parte de un patrón para Siders, quien ha tenido gemelos en sus últimos cuatro embarazos conocidos, incluyendo nacimientos en febrero de 2022, enero de 2024 y enero de 2025.

Los 16 niños supervivientes fueron descubiertos por casualidad cuando los agentes ejecutaron una orden de registro contra el esposo de Siders, Gary Siders jr., en relación con cargos menores por exhibicionismo no relacionados con este caso, los cuales datan de mayo.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, declaró en una conferencia de prensa el 1° de julio que los investigadores no esperaban encontrar a 16 niños dentro de la residencia. Las autoridades describieron el lugar como una habitación de 3,6 m por 3,6 m cubierta de excrementos humanos.

“Parecían casi animales salvajes”, dijo Wilson durante la conferencia de prensa, y añadió: “Fue terrible”.

Por su parte, el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, declaró a los periodistas que la hija mayor, una joven de 18 años, no sabía deletrear ni escribir su propio nombre.

“La mayor parte de nuestro ganado vivía en mejores condiciones que los niños”, dijo Cain.

open image in gallery Las autoridades detuvieron a Gary Siders sr. (arriba a la izquierda), Christina Siders (arriba a la derecha), Elizabeth Siders (abajo a la izquierda) y Gary Siders jr. (abajo a la derecha) el 30 de junio. Los cuatro acusados han renunciado recientemente a su derecho a una audiencia preliminar, por lo que el caso se ha remitido a un gran jurado ( AP )

El distrito escolar confirmó que no tenía constancia de que los niños hubieran estado matriculados, y los funcionarios creen que la familia evitó intencionadamente crear registros médicos o gubernamentales mientras se mudaban por el sur de Ohio, según reportó The Independent.

Los abuelos paternos de los niños, Gary Siders sr. y Christina Siders, también fueron arrestados y enfrentan 16 cargos de negligencia infantil. Los cuatro acusados renunciaron recientemente a su derecho a una audiencia preliminar, remitiendo el caso a un gran jurado.

Los abogados defensores han pedido al público que no se precipite a emitir juicios. J. Thomas Stolly, defensor de Elizabeth Siders, declaró a una filial de ABC, WSYX, que los 16 hijos eran descendientes biológicos de Elizabeth y Gary jr., y que Elizabeth se consideraba madre a tiempo completo. También afirmó que la mujer se había casado con su esposo a los 15 años en Virginia Occidental, poco después de terminar la escuela secundaria, cuando él tenía 18.

Stolly declaró a Associated Press que cuando había conocido a su clienta, ella estaba llorando y exhausta, y sus primeras preguntas fueron sobre el bienestar de sus hijos, más que sobre su propia situación legal.

“Creo que se trata más de un caso de aislamiento que de un caso de maldad, y creo que ahí reside una distinción importante”, dijo Stolly, sugiriendo que la visión del mundo de su cliente quedó completamente determinada por contraer este matrimonio aislado a una edad muy temprana.

open image in gallery Las autoridades escolares locales confirmaron que los niños nunca habían estado matriculados en clases, y los investigadores afirman que la familia pasó dos décadas eludiendo la detección por parte de las autoridades ( AP )

Por su parte, Dorian Baum, el abogado que representa a Gary Siders sr., declaró a la Associated Press que la comunidad debía dejar que los hechos se esclarecieran en los tribunales antes de llegar a una conclusión.

Las publicaciones de familiares en las redes sociales han añadido complejidad a los antecedentes familiares.

Según la revista Los Angeles Magazine, una publicación de Facebook de un hombre que se identificó como el hermano de Elizabeth Siders afirmaba que ella había sido “adoctrinada” y señalaba que ambos se habían distanciado durante 15 años.

En la pequeña aldea de Hamden, con menos de 1.000 habitantes, los vecinos expresaron su asombro por cómo los niños habían permanecido ocultos durante años. La casa se encuentra en un camino rural cerca de un terraplén ferroviario, oculta a la vista por densos árboles y maleza.

Joseph Stewart, un vecino que vive a tres casas de distancia, declaró a los periodistas que nunca había visto niños en la residencia.

“Es una situación triste”, dijo Stewart.

Los 16 niños se encuentran actualmente bajo la custodia temporal del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio. Varios de los hermanos permanecen hospitalizados para recibir atención médica especializada debido a sus afecciones.

Traducción de Sara Pignatiello