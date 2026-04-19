Empresas podrán reclamar reembolsos por aranceles de Trump

Las empresas podrán exigir a partir del lunes reembolsos por los aranceles que el presidente Donald Trump impuso y que luego fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.

Los importadores y sus agentes aduanales podrán empezar a solicitar reembolsos a través de un portal en línea a partir de las 8 de la mañana, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la agencia que administra el sistema.

Es el primer paso de un proceso complicado que también podría, con el tiempo, derivar en reembolsos para consumidores a quienes se les cobró parte o la totalidad de los aranceles sobre productos que se les enviaron desde otros países.

Las empresas deben presentar declaraciones en las que enumeren los bienes por los que, en conjunto, aportaron miles de millones de dólares en impuestos a la importación que el tribunal posteriormente anuló. Si la CBP aprueba una reclamación, el reembolso tardará entre 60 y 90 días en emitirse, indicó la agencia.

Sin embargo, el gobierno prevé procesar los reembolsos por fases, enfocándose primero en los pagos más recientes. Cualquier cantidad de factores técnicos y cuestiones de procedimiento podría retrasar la solicitud de un importador, por lo que cualquier reembolso probablemente tardará un poco.

En una decisión de 6-3, la Corte Suprema determinó el 20 de febrero que Trump usurpó el papel del Congreso en abril pasado cuando impuso aranceles a casi todos los demás países, citando el déficit comercial como una emergencia nacional que justificaba invocar una ley de poderes de emergencia de 1977: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Aunque el tribunal no abordó los reembolsos en su fallo, un juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó el mes pasado que las empresas sujetas a aranceles de la IEEPA tenían derecho a recibirlos.

No todas las importaciones gravadas son elegibles de inmediato

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló en documentos judiciales que más de 330.000 importadores pagaron un total de aproximadamente 166.000 millones de dólares por más de 53 millones de envíos.

No todas esas órdenes califican para la primera fase del sistema de reembolsos, que se limita a casos en los que los aranceles fueron estimados pero no finalizados, o a aquellos dentro de los 80 días posteriores a recibir una liquidación final.

Para recibir reembolsos, los importadores deben registrarse en el sistema de pago electrónico de la CBP. Al 14 de abril, 56.497 importadores habían completado el registro y eran elegibles para reembolsos por un total de 127.000 millones de dólares, incluidos intereses, informó la agencia.

El sistema exige precisión

Meghann Supino, socia de Ice Miller, comentó que el bufete ha aconsejado a sus clientes colocar cuidadosamente en sus declaraciones todos los números de los formularios que se enviaron a la CBP para describir los bienes importados y su valor.

“Si hay una entrada en ese expediente que no califica, puede hacer que se rechace toda la entrada o que Aduanas rechace esa partida”, explicó Supino.

Supino considera que el sistema será lento y que habrá que armarse de paciencia.

“Como cualquier programa electrónico en línea que se activa con mucho interés, supongo que habrá algunos contratiempos con el programa el lunes", añadió Supino. "Así que seguimos pidiendo a todos que tengan paciencia, porque creemos que la paciencia dará frutos”.

Nghi Huynh, socio a cargo de precios de transferencia en la firma de contabilidad y consultoría Armanino, señaló que la mayoría de las empresas que soliciten reembolsos habrán importado una mezcla de artículos, y no todos calificarán de inmediato.

“Se trata de tener un proceso claro y llevar el control de lo que se ha presentado y lo que se ha pagado, para que nada se pierda", indicó Huynh. "Cada expediente puede incluir miles de entradas, pero la precisión es fundamental, ya que las presentaciones pueden ser rechazadas si el formato o los datos son incorrectos”.

Paciencia con el proceso

Las pequeñas empresas han esperado con entusiasmo la oportunidad de solicitar reembolsos. Brad Jackson, cofundador de After Action Cigars en Rochester, Minnesota, contó que empezó a recopilar registros y a prepararse para ingresar información en el sistema en cuanto la CBP anunció la fecha de lanzamiento.

La empresa importa puros y accesorios de Nicaragua y la República Dominicana. El año pasado pagó 34.000 dólares en aranceles y absorbió gran parte del costo en lugar de subir los precios a los clientes, afirmó Jackson.

La primavera pasada, tuvo un retraso de dos semanas en un envío debido a un documento faltante, por lo que ahora está siendo más cuidadoso con los documentos, explicó.

“Mi principal preocupación es el tiempo de respuesta", apuntó Jackson. "Un proceso de reembolso que tarda varios meses en completarse no resuelve el problema de flujo de caja que se supone que debe arreglar”.

¿Verán reembolsos los consumidores?

Los aranceles los pagan los importadores, y algunas empresas trasladan los costos del impuesto a los consumidores mediante precios más altos.

El sistema que comienza el lunes reembolsará los aranceles directamente a las empresas que los pagaron, las cuales no están obligadas a compartir esos fondos con los clientes. Sin embargo, demandas colectivas que buscan obligar a empresas —desde Costco hasta Essilor Luxottica, fabricante de Ray-Ban— a reembolsar a los compradores avanzan en el sistema legal de Estados Unidos.

Es más probable que las personas reciban reembolsos de empresas de entrega como FedEx y UPS, que cobraron aranceles sobre importaciones directamente a los consumidores. FedEx ha dicho que devolverá a los clientes los reembolsos de aranceles cuando los reciba de la CBP.

“Apoyar a nuestros clientes mientras navegan cambios regulatorios sigue siendo nuestra máxima prioridad", sostuvo FedEx en un comunicado. "Estamos trabajando con nuestros clientes a medida que la CBP comienza a procesar reembolsos y planeamos empezar a presentar reclamaciones el 20 de abril”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.