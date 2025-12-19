Estas son las prioridades de los estadounidenses para el gobierno en 2026: encuesta AP-NORC

A Julia Dvorak le preocupa que las consultas de emergencia de su madre de 83 años por convulsiones estén agotando sus ahorros para la jubilación y pronto la obliguen a recurrir a Medicaid.

Al mismo tiempo, Dvorak, de 56 años y que sufre de una afección crónica en la rodilla que la obliga a depender de la asistencia estatal y federal, prevé que sus propios costos de salud aumenten el próximo año.

Este es el tipo de presión financiera que ha hecho que la atención médica sea una preocupación creciente para los estadounidenses, según una nueva encuesta de AP-NORC en la que se preguntó a las personas cuáles son las principales prioridades que el gobierno debería abordar en 2026.

La atención médica fue mencionada por muchas más personas que otros temas comúnmente citados. Esto ocurre después de que la administración republicana del presidente Donald Trump redujera el gasto en Medicaid, un programa que proporciona ayuda a personas pobres, y decidiera poner fin a los subsidios de la era de la pandemia para la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, garantizando esencialmente que millones de personas enfrentarán un fuerte aumento en los costos a principios del próximo año.

Los cambios podrían hacer que la atención médica vuelva al centro del escenario en las elecciones intermedias del próximo año, que determinarán el control del Congreso.

“Veo cómo me afecta a mí y a mis seres queridos”, dijo Dvorak, que vive en las afueras de Cedar Rapids, Iowa, refiriéndose al costo de la atención médica. “Pero también sé que afecta a otras personas, y va de mal en peor”.

A pesar de que las preocupaciones sobre la atención médica aumentaron drásticamente, la inmigración y las preocupaciones más amplias sobre el aumento de los costos siguen siendo temas urgentes, según la encuesta realizada en diciembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Pero los estadounidenses también están menos seguros de que el gobierno pueda avanzar en los importantes problemas que enfrenta el país en 2026. Alrededor del 66% de los adultos estadounidenses dicen que están “poco” o “nada seguros”, un aumento con respecto al 58% del año pasado.

Más estadounidenses se centran en las preocupaciones sobre la atención médica

Aproximadamente 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos mencionaron la atención médica o problemas de salud en una pregunta abierta donde se pedía a los encuestados que compartieran hasta cinco temas en los que quieren que el gobierno trabaje en el próximo año. Eso es un aumento con respecto a aproximadamente un tercio del año pasado.

El alto costo de la atención médica fue un shock para el republicano Joshua Campbell cuando él y su esposa buscaron recientemente un plan médico para su hija pequeña. Campbell, propietario de una pequeña empresa de 38 años de Hot Springs Village, Arkansas, votó por Trump el año pasado, y en su mayoría aprueba la forma en que el mandatario maneja su trabajo, particularmente en temas de inmigración. Pero los gastos de atención médica se han convertido en una prioridad importante para él de cara a 2026.

“Los costos de atención médica son bastante locos”, dijo. “Simplemente pensé, ‘Hombre, tiene que haber algo mejor que lo que tenemos’”.

La atención médica es una preocupación particularmente alta para los adultos de entre 45 y 59 años, personas que podrían tener costos de salud más altos que los adultos más jóvenes pero que aún no son elegibles para Medicare.

En la encuesta se muestra un panorama similar al que Trump enfrentó al final de su primer año en el cargo durante su primer mandato, cuando la reforma de la atención médica era la principal preocupación de muchos estadounidenses. Pero el presidente tiene una complicación adicional ahora. A finales de 2017, muy pocos mencionaban preocupaciones sobre el costo de vida; actualmente, alrededor de un tercio lo hace.

Campbell describió su opinión política como conservadora, y aunque recordó haber visto la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de manera algo negativa cuando se aprobó por primera vez, dijo que ahora la ve como un paso hacia la mejora de la atención médica.

“Creo que al menos lo intentaron, y al menos trataron de hacer algo”, dijo. “Y realmente no veo eso, es una de las cosas del Partido Republicano con las que no necesariamente estoy de acuerdo. O creo que deberían hacerlo mejor”.

Las preocupaciones sobre el costo y la inflación siguen siendo altas

La inflación y el alto costo de vida han sido una prioridad principal para muchos estadounidenses desde finales de 2021. Tommy Carosone lo recuerda cada vez que su esposa regresa del supermercado, especialmente debido a que sus dos hijos, ambos adolescentes, aún viven con ellos.

“Mi esposa gasta mucho más dinero en comestibles que hace solo unos años. Cada vez que llega a casa del supermercado, me lo cuenta”, dijo Carosone, de St. Peter’s, Missouri. “Me dice que es ridículamente caro, especialmente la carne. Carne molida, tocino, cualquier cosa del área de comestibles. Es escandaloso”.

El mecánico de aviones a reacción de 44 años, el único sostén de su familia de cuatro miembros, no prevé que el costo de vida baje pronto. Votó por Trump y, en general, está de acuerdo con su agenda de aranceles como una forma de hacer que Estados Unidos sea más competitivo, y supone que los precios seguirán siendo altos hasta que termine la guerra comercial.

“Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, no comer?”, preguntó.

Carosone dijo que está contento de haber votado por Trump, y antes de que el mandatario asumiera el cargo nuevamente, le preocupaba la inmigración ilegal. Pero ahora no la considera una prioridad principal para él, a la luz de las acciones emprendidas por la administración.

“Es mucho mejor”, dijo. “No es realmente una de las principales preocupaciones que tengo ahora. Es decir, no debe detenerse. Eso es seguro. Pero no creo que sea algo que sea una preocupación principal”.

Aproximadamente 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos quieren que el gobierno federal se enfoque en los costos de la vivienda el próximo año. Ese tema ha ido en aumento en los últimos años, siendo los adultos jóvenes especialmente propensos a mencionarlo. Cerca de una cuarta parte de los adultos menores de 30 años quieren que el gobierno se enfoque en los gastos de vivienda, en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 de las personas de 60 años o más.

Preocupaciones sobre inmigración crecen ligeramente entre demócratas y disminuyen entre republicanos

Muchos estadounidenses esperaban que Trump adoptara un enfoque duro hacia la inmigración cuando regresó a la Casa Blanca.

La inmigración fue el tema principal que los estadounidenses querían que el gobierno abordara el año pasado, y aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos lo mencionaron. Un gran número, el 44%, dijo que quieren que el gobierno priorice la inmigración este año también, pero los demócratas se han mostrado cada vez más preocupados por el tema, mientras que la preocupación entre los republicanos e independientes ha disminuido.

Aproximadamente 4 de cada 10 demócratas lo mencionaron como una preocupación este año, un evidente aumento con respecto al 32% del año pasado. La mayoría de los republicanos todavía lo consideran una prioridad: alrededor de 6 de cada 10 lo mencionaron, pero eso representa una disminución con respecto a los aproximadamente 7 de cada 10 del año pasado.

A Roxanna Holper, de 64 años, le preocupa el enfoque del gobierno de Trump hacia la inmigración, aunque cree que los demócratas han manejado mal el tema en el pasado al no frenar la “locura” en la frontera. La nativa de Minnesota se describe a sí misma como sin ideología, y ha votado por republicanos y por demócratas. Últimamente, ha votado por estos últimos.

“(Trump) hizo campaña con, ya sabes, ‘Vamos a sacar a lo peor de lo peor... de las calles’”, dijo. “Bueno, ¿quién no quiere eso?”

No cree que eso es lo que sucede realmente, afirmó. “Escuchas historias donde una madre fue deportada con sus dos hijos”, señaló. “Es decir, ¿qué demonios? Bueno, ¿quiénes somos como sociedad para tratar a alguien así? Es espantoso”.

___

Beaumont informó desde Des Moines, Iowa. Catalini informó desde Trenton, N.J. Parwani informó desde Columbus, Ohio.

___

La encuesta de AP-NORC realizada entre 1.146 adultos se llevó a cabo del 4 al 8 de diciembre utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 4 puntos porcentuales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.