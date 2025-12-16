Tres niños se encuentran entre las diez personas que murieron cuando una avioneta se estrelló en una cancha de fútbol en México.

El jet privado cayó mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó impactando contra una bodega situada en un parque industrial contiguo al campo de juego, en el municipio de San Mateo Atenco.

Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que la aeronave se precipitó antes del accidente, ocurrido el lunes a unos 30 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Tras el impacto, densas columnas de humo negro se elevaron desde el lugar, mientras los equipos de emergencia acudían para atender la escena.

open image in gallery Equipos de rescate en el lugar del accidente aéreo cerca del aeropuerto de Toluca, en San Mateo Atenco ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

“Giraba como cuando se suelta un ventilador”, relató a ABC7 un vecino de la zona, Octavio Contreras. “Luego escuchamos la explosión, incluso el camión se movió, y después vimos salir el humo”.

La aeronave transportaba a ocho pasajeros y dos tripulantes, según confirmó el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández. Sin embargo, varias horas después del accidente solo se habían recuperado siete cuerpos.

Según reportes de medios locales en México, los tres menores que viajaban a bordo tenían dos, cuatro y nueve años. El piloto fue identificado como Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y el copiloto como Walding Sánchez Manzano, de 72.

Las edades del resto de los pasajeros oscilaban entre los 31 y los 60 años, y se cree que varias de las víctimas pertenecían a una misma familia.

open image in gallery El avión se precipitó al suelo mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

La aeronave, un Cessna Citation III (CE-650), había despegado del balneario de Acapulco unos 30 minutos antes del accidente, ocurrido a las 12:30 del mediodía. El avión se estrelló a unos cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca, uno de los principales aeropuertos internacionales cercanos a la Ciudad de México.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, dijo a Milenio Televisión que el incendio provocado por el impacto obligó a evacuar a unas 130 personas en la zona.

“Se tuvieron que desalojar dos manzanas alrededor del lugar donde cayó el avión debido al combustible y a los tanques de gas que había en el interior”, agregó el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Cristóbal Castañeda. “La evacuación se realizó como medida preventiva”.

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, confirmó que no había trabajadores en la fábrica al momento del accidente.

open image in gallery A bordo del avión viajaban diez personas, entre ellas tres niños ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

“Afortunadamente, nadie del recinto resultó herido. Entendemos que hoy no estaban trabajando”, declaró.

Según datos de Flight Radar, la aeronave —identificada como XA-PRO, de acuerdo con el medio Milenio— había realizado tres vuelos de media hora el viernes 12 de diciembre y dos trayectos adicionales de 45 minutos el lunes 1 de diciembre.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.

Traducción de Leticia Zampedri