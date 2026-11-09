Mullin descarta amnistía para inmigrantes aunque Trump abierto a hablar con demócratas

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó cualquier amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, aunque manifestó que aún no ha hablado con el presidente Donald Trump de cambios concretos en la política migratoria tras las elecciones de mitad de mandato.

Al hablar con periodistas al margen de una conferencia cerca de Washington, D.C., Mullin señaló que se opone firmemente a cualquier amnistía, una línea roja para los republicanos que ha complicado el debate en torno al tema migratorio.

Las elecciones de mitad de mandato pusieron de relieve el descontento de los votantes con la política de deportaciones masivas y desde entonces Trump ha dicho que podría trabajar con los demócratas en inmigración. Durante una entrevista con “60 Minutes” el domingo, dijo que su política de deportaciones quizás fue demasiado agresiva para los votantes.

Mullin reiteró el lunes la disposición de Trump a trabajar con los demócratas en el asunto.

Mullin, quien fue senador y representante antes de convertirse en secretario de Seguridad Nacional de Trump a principios de este año, comentó que después de las elecciones ha estado recibiendo llamadas de demócratas con los que trabajó en el Congreso en asuntos bipartidistas.

"Le he hecho saber al presidente que esas llamadas están llegando. Y el presidente ha dicho que empecemos a trabajar con ellos y luego reunámonos en algún momento. Así que ese es el alcance de la conversación", dijo Mullin a periodistas: “No hemos tenido ninguna conversación solo sobre política”.

Desde las elecciones, Trump ha ascendido a Stephen Miller, el principal arquitecto de su ofensiva migratoria, como jefe de gabinete, lo que ha suscitado dudas sobre cómo será la cooperación con los demócratas. Mullin, en redes sociales, calificó el ascenso de Miller como una “excelente decisión”.

Mullin, quien afirmó que trabajó con demócratas cuando estaba en el Congreso, incluso en la reforma migratoria, sostuvo que un enfoque bipartidista es la única manera de lograr algo. Pero también rechazó de forma tajante cualquier tipo de acuerdo que incluyera amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

“Yo trabajé en la reforma migratoria cuando estaba en la Cámara y cuando estaba en el Senado. Creo que la única manera de conseguirla realmente es con un enfoque bipartidista. Pero la amnistía nunca va a ser una solución. Nunca vamos a permitir que ocurra una amnistía. Así que ahí se acaba el tema”, declaró Mullin.

Mencionó el tema de DACA, una forma de protección contra la deportación para niños llevados al país ilegalmente por sus padres. Indicó que encontrar una manera de legalizar su estatus dependería del Congreso.

“Ahora, si queremos una reforma migratoria en la que podamos analizar DACA y encontrar una manera de que estas personas puedan convertirse quizá en residentes permanentes legales o algo así, eso le corresponderá al Congreso”, indicó.

Mullin habló al margen de una conferencia sobre drones y tecnologías antidrones en los suburbios de Washington, D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.