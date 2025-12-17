Mujer acusada tras hallarse cuchillas de afeitar en panes en Walmarts de Mississippi

Una mujer que presuntamente introdujo cuchillas de afeitar en panes en dos tiendas Walmart fue arrestada el martes.

Camille Benson, de 33 años, de Texas, ha sido acusada de intento de mutilación por los hallazgos en las tiendas en Biloxi, Mississippi. Su fianza se ha fijado en 100.000 dólares.

Los registros de la Cárcel del Condado de Harrison el miércoles por la mañana no listan un abogado para Benson que pudiera ser contactado para comentar en su nombre. Un mensaje dejado en un número de teléfono listado para un posible pariente de Benson no fue devuelto.

Los clientes informaron haber encontrado las cuchillas de afeitar en un Walmart Supercenter y en un Walmart Neighborhood Market, informó la teniente Candace Young, oficial de información pública del Departamento de Policía de Biloxi.

Empleados de Walmart dijeron a la policía que un cliente informó por primera vez haber encontrado una cuchilla de afeitar en un pan comprado en el Walmart Supercenter el 5 de diciembre. El 8 de ese mismo mes, un cliente que compró un pan en el Walmart Neighborhood Market también informó haber encontrado una cuchilla de afeitar.

Después de que otro cliente se quejara al Walmart Supercenter el domingo, los empleados inspeccionaron la mercancía y encontraron que varios panes más habían sido manipulados, declararon fuentes policiales.

El departamento de policía fue notificado el lunes.

En un comunicado de prensa, el departamento pidió a cualquier persona que haya comprado pan en esas ubicaciones de Walmart que inspeccione los panes e informe cualquier hallazgo.

"La salud y seguridad de nuestros clientes siempre es nuestra prioridad", dijo Walmart en un comunicado. "Hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas impactadas en Biloxi. Agradecemos a las fuerzas del orden por su rápida acción y continuaremos cooperando con ellos mientras investigan".

El Departamento de Policía de Biloxi indicó que no cree que eso haya sucedido en otras tiendas.

Si los clientes compran un producto que ha sido manipulado, deben desecharlo inmediatamente y visitar su Walmart local para obtener un reembolso completo, dijo la compañía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.