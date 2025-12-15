México descarta impacto por acuerdo con EEUU para enviarle 249 millones de metros cúbicos de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el lunes que el reciente acuerdo con Estados Unidos para la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua pueda afectar a México y aclaró que el cumplimiento de la deuda mexicana de las cuencas fronterizas dependerá del ciclo de lluvias.

Así reaccionó Sheinbaum ante las preocupaciones que generó el acuerdo que concretaron el pasado viernes las autoridades mexicanas y estadounidenses para atender el déficit de agua, que según Washington era de alrededor de 246 millones de metros cúbicos.

México está obligado por el tratado de 1944 a enviar a Texas 430 millones de metros cúbicos (350.000 acres-pie) de agua por año o aproximadamente 2.150 millones de metros cúbicos (1,75 millones de acres-pie) en cinco años por el este de la frontera común (el río Bravo).

Estados Unidos, a cambio, le da a México aún más agua de otras fuentes ubicadas más al oeste (las cuencas del río Colorado y del río Tijuana).

“No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado, ni tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina al referirse al nuevo acuerdo que se dio pocos días después de que el presidente Donald Trump amenazó con aranceles de 5% si México no cumplía con sus obligaciones de envío de agua a Texas.

Ambos gobiernos informaron el pasado viernes en un comunicado conjunto que México tiene la intención de liberar a Estados Unidos 249 millones de metros cúbicos de agua a partir del 15 de diciembre para atender el “déficit excepcional del ciclo de agua anterior”.

En el escrito se detalla que Washington y México están en negociaciones y que tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero del próximo año.

Sheinbaum negó que México no haya querido cumplir sus obligaciones e insistió en que “no ha llovido lo suficiente”.

La presidenta indicó que aún se mantienen las conversaciones sobre el tema y añadió que “se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el período de lluvia cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”.

En abril Trump también amenazó con imponer aranceles y sanciones si no se cumplía con las entregas de agua a Texas. En esa oportunidad, México se comprometió que de mayo a octubre enviaría a Estados Unidos entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el tratado bilateral y mitigar así los faltantes que generaron fricciones entre los dos gobiernos.