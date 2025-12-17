Arrestan a mujer de Texas por ocultar navajas de afeitar en barras de pan en tiendas de Mississippi

Una mujer que presuntamente escondió navajas de afeitar en barras de pan en dos tiendas Walmart de Biloxi, Mississippi, fue arrestada el martes.

Camille Benson, de 33 años y originaria de Texas, ha sido acusada de intento de mutilación. Se le fijó una fianza de 100.000 dólares.

Clientes informaron haber encontrado las navajas dentro de barras de pan adquiridas en un Walmart Supercenter y en un Walmart Neighborhood Market, indicó la teniente Candace Young, agente de información pública del Departamento de Policía de Biloxi.

Empleados de Walmart informaron a la policía que un cliente reportó el primer hallazgo de una navaja de afeitar en una barra de pan comprada en el Walmart Supercenter el pasado 5 de diciembre. Tres días después, otro cliente que compró pan en el Walmart Neighborhood Market también reportó haber una hoja de afeitar en un paquete de pan.

Después de que el Walmart Supercenter recibió una nueva queja el domingo, los empleados inspeccionaron la mercancía y encontraron varias barras de pan que habían sido manipuladas, señalaron las autoridades.

La policía fue notificada el lunes.

La policía emitió un comunicado en el que pidió a todos los ciudadanos que compraron pan en esas tiendas que revisaran los paquetes y reportaran cualquier hallazgo.

"La salud y la seguridad de nuestros clientes es siempre una máxima prioridad", destacó Walmart en un comunicado. "Hemos retirado y revisado minuciosamente todos los productos posiblemente afectados en las tiendas impactadas en Biloxi. Agradecemos a las autoridades policiales por su rápida acción y continuaremos cooperando con su investigación".

El Departamento de Policía de Biloxi señaló que duda que haya otras tiendas afectadas.

Si los clientes compran un producto que ha sido manipulado, deben deshacerse de él de inmediato y visitar su Walmart local para obtener un reembolso total, informó la compañía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.