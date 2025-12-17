Las autoridades de Sudáfrica allanan un centro de procesamiento de refugiados de EEUU

Un centro en Sudáfrica que procesa solicitudes para el programa de refugiados de Estados Unidos fue allanado por agentes de policía e inmigración, y siete ciudadanos kenianos fueron arrestados por trabajar allí de forma ilegal, informó el miércoles el Ministerio sudafricano de Interior.

El centro en Johannesburgo estaba procesando solicitudes de sudafricanos blancos bajo un nuevo programa del gobierno de Donald Trump que les da prioridad para el estatus de refugiado en Estados Unidos.

Los kenianos estaban trabajando en el centro junto a funcionarios estadounidenses a pesar de haber ingresado a Sudáfrica con visas de turista que no les permitían trabajar, dijo el ministerio en un comunicado. Se indicó que ningún funcionario estadounidense fue arrestado en el allanamiento del martes y que no se trataba de un recinto diplomático.

La redada seguramente aumentará las tensiones entre Estados Unidos y Sudáfrica. Trump ha sido especialmente crítico con el gobierno sudafricano desde que regresó al cargo, afirmando que el país persigue violentamente a su minoría afrikáner blanca y también sigue una política exterior antiestadounidense.

Las afirmaciones de Trump, ampliamente rechazadas, sobre el trato a los afrikáners en Sudáfrica llevaron a su gobierno a establecer el programa que les ofrece estatus de refugiado en Estados Unidos.

El gobierno de Sudáfrica ha dicho que los sudafricanos blancos no cumplen con los criterios para el estatus de refugiado porque no hay persecución, pero dice que no impedirá que soliciten la reubicación bajo el programa estadounidense.

El Ministerio sudafricano de Interior no dijo de inmediato para quién trabajaban los kenianos, pero el gobierno de Estados Unidos contrató a una empresa con sede en Kenia, RSC Africa, para procesar las solicitudes de refugiados de los sudafricanos blancos, según la embajada estadounidense en Sudáfrica. RSC está operada por Church World Service, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que ofrece ayuda humanitaria y asistencia a refugiados en todo el mundo.

El comunicado del ministerio sudafricano dijo que a los ciudadanos kenianos se les había negado previamente visas para viajar a Sudáfrica para trabajar en el programa de refugiados de Estados Unidos y cuestionó por qué los trabajadores que ingresaron al país con visas de turista estaban trabajando en el sitio de solicitudes de refugiados junto a funcionarios estadounidenses.

“La presencia de ciudadanos extranjeros aparentemente coordinándose con trabajadores indocumentados naturalmente plantea serias preguntas sobre la intención y el protocolo diplomático”, dijo el ministerio.

Indicó que el Ministerio sudafricano de Exteriores había iniciado “contactos diplomáticos formales tanto con Estados Unidos como con Kenia para resolver este asunto”.

Las autoridades sudafricanas dijeron que a los siete ciudadanos kenianos recibieron órdenes de deportación y se les prohibió ingresar a Sudáfrica por un período de cinco años.

Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.