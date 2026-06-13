Jueza frena orden de Trump y exige revertir cambios en museos y parques nacionales

Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno del presidente Donald Trump que retire los cambio realizados en sitios modificados en virtud de una orden ejecutiva que pedía que los museos, parques y monumentos del país no mostraran elementos que “denigren de manera inapropiada a los estadounidenses, vivos o difuntos”.

La orden judicial preliminar emitida por la jueza de distrito Angel Kelley en Massachusetts también dispone una pausa en cualquier cambio adicional, al escribir que los demandantes han demostrado que estos esfuerzos buscan “reescribir la historia de la nación con un corrector blanco”.

“La historia no puede contarse fielmente mientras se excluyen las experiencias de comunidades cuyas aportaciones, luchas y logros forman una parte importante del relato de nuestra nación”, escribió la jueza.

Kelley escribió que el gobierno de Trump también debe presentar un informe de situación cada semana en el que describa el progreso logrado con estos cambios.

“Bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, este gobierno busca difundir una historia limitada al ordenar la eliminación de todas las señales, exhibiciones y muestras interpretativas en los Parques Nacionales que no se alineen con su narrativa preferida, contando así medias verdades”, escribió la jueza.

La orden responde a una demanda presentada en febrero por organizaciones de conservación e históricas por políticas del Servicio de Parques Nacionales que, según los grupos, han obligado al personal del servicio a retirar o censurar decenas de exhibiciones que comparten historia y conocimiento científico de Estados Unidos, fácticamente precisos y pertinentes, incluidos los relacionados con la esclavitud y el cambio climático.

Muchos de los cambios se realizaron en el Independence National Historical Park de Filadelfia, donde el gobierno retiró exhibiciones sobre las vidas de nueve personas esclavizadas en el lugar en la década de 1790 bajo George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Otros cambios incluyeron retirar un letrero en el Sunset Crater Volcano National Monument, en Arizona, que describía burbujas de basalto porque tenía una imagen de un visitante sosteniendo una bandera del Orgullo LGBTQ+, mientras que se eliminaron películas sobre historia laboral del Lowell National Historical Park, en Massachusetts.

El presidente Donald Trump firmó el año pasado la orden ejecutiva para “restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense” en los museos, parques y monumentos del país. Posteriormente, el secretario del Interior, Doug Burgum, ordenó retirar la “ideología partidista impropia” de museos, monumentos, sitios emblemáticos y otras exhibiciones públicas bajo control federal.

El sábado se envió un correo electrónico al Departamento del Interior para solicitar sus comentarios.

Alan Spears, director de alto nivel de recursos culturales de la National Parks Conservation Association, una de las organizaciones que presentó la demanda, afirmó que el fallo ayudará a proteger los parques nacionales del esfuerzo del gobierno “por borrar la historia y la ciencia en estos lugares únicos”.

“Los parques nacionales pertenecen al pueblo estadounidense y la censura de cualquier tipo va en contra de los valores que estos lugares representan”, manifestó.

Bill Wade, director ejecutivo de la Association of National Park Rangers, otra organización que presentó la demanda, señaló que esta es una noticia especialmente buena para los empleados de los Parques Nacionales, quienes “se han enorgullecido de poder proporcionar información veraz, precisa e imparcial”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.