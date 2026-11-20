Fiona, la hipopótama que conquistó corazones en todo el mundo tras sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió a los nueve años en el zoológico de Cincinnati después de tragarse el sombrero de un visitante.

Su muerte se produce una década después de que el personal del mismo zoológico matara a tiros a Harambe, un gorila de una especie en peligro de extinción, luego de que un niño cayera en su recinto en 2016.

Aquella decisión desató una ola de críticas internacionales que se prolongó durante meses y empañó la imagen del zoológico de Cincinnati.

La indignación se disipó con el nacimiento prematuro de una adorable hipopótama llamada Fiona, cuya historia despertó la simpatía de personas de todo el mundo y favoreció al zoológico en medio de la crisis.

El personal del zoológico compartió la historia de su milagrosa supervivencia en videos y publicaciones de un blog en los que se veía a Fiona tomar el biberón, chapotear en una piscina y aprender a correr. Así, la hipopótama contribuyó a restaurar la imagen del establecimiento.

open image in gallery La hipopótama Fiona en Hippo Cove, el recinto de los hipopótamos del zoológico de Cincinnati ( Reuters )

Sin embargo, diez años después, en el zoológico de Cincinnati se vive una situación tan trágica como la de entonces. Esta vez, la protagonista es Fiona, quien murió el jueves tras ingerir el sombrero de un visitante.

“A pesar de los múltiples intentos por extraer el sombrero de su organismo, no logró superar las complicaciones”, señalaron representantes del zoológico.

Las muestras de dolor por la muerte de Fiona no tardaron en multiplicarse, al igual que las comparaciones con Harambe, pues ambos animales cautivaron al mundo y murieron en incidentes en los que estuvieron involucrados visitantes.

Las redes sociales se llenaron de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se veía al gorila de 17 años acompañar a Fiona, de nueve, a cruzar el puente del arcoíris, o a ambos rodeados de nubes junto a las puertas del cielo.

Algunos usuarios sostuvieron que las dos muertes demuestran que las autoridades del zoológico deben reforzar las medidas de seguridad para proteger a los animales.

open image in gallery Un homenaje frente al recinto de los gorilas del zoológico de Cincinnati en 2016. ( AP )

Otros pidieron comprensión hacia el personal del establecimiento.

“Por más devastados que estemos, no podemos siquiera imaginar el dolor que sienten hoy los cuidadores de Fiona, el equipo veterinario y toda la familia del zoológico de Cincinnati”, expresaron en un comunicado los representantes de Dino Buddies, una empresa local dedicada a la divulgación sobre la fauna silvestre.

“Esperamos que todos les brinden a estas increíbles personas la compasión, la amabilidad y la comprensión que merecen mientras atraviesan el duelo por la pérdida de un animal al que tanto amaban”.

Michelle Curley, portavoz del zoológico, explicó que el sombrero cayó por accidente en el recinto de Fiona. El objeto chocó contra un ventilador de techo y se desvió hacia una pequeña abertura situada por encima de los ventanales desde los que los visitantes observan a los animales.

Sin embargo, esto no ha aplacado el dolor.

“Los dos días más tristes de todos estos años que llevo en Cincinnati están relacionados con el zoológico”, escribió Marianne King en Facebook.

El primero, explicó, fue el día de la muerte de Harambe y el segundo, el de Fiona.

open image in gallery Tras la muerte de Harambe, el zoológico reabrió el recinto de los gorilas con una barrera más alta y reforzada ( X/White House )

Joanne Prater, residente de Loveland, un suburbio de Cincinnati, asistió el jueves por la noche a un evento de recaudación de fondos en una escuela secundaria. Contó que todas las personas con las que habló expresaron su tristeza por la muerte de Fiona y compararon lo ocurrido con el caso de Harambe.

“Son símbolos de Cincinnati. No puedes mencionar a Fiona o a Harambe sin que todos aquí, en Cincinnati, sepan de quién hablas”, afirmó. “Supongo que ambas muertes podrían haberse evitado, pero, por desgracia, los accidentes ocurren”.

Tras la muerte de Harambe, las autoridades del zoológico reabrieron el recinto de los gorilas con una barrera más alta y reforzada.

Por aquel entonces, circularon en internet peticiones en tono de broma para incorporar el rostro de Harambe al monte Rushmore, al monumento a Lincoln o al billete de un dólar. Otras iniciativas fueron más serias, como la petición titulada “Justicia para Harambe”, que buscaba responsabilizar a la madre del niño por la muerte del gorila, aunque el fiscal del condado determinó que no había motivos para presentar cargos.

Traducción de Leticia Zampedri