Corte federal bloquea temporalmente muro fronterizo de Trump en Big Bend, Texas

Una corte federal en Texas emitió el viernes un fallo que impide temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump construir un muro fronterizo y otra infraestructura en la región texana de Big Bend.

La noticia supone una victoria para propietarios de tierras, empresas y ambientalistas de la región, que se han unido para oponerse a los proyectos de infraestructura previstos, los cuales forman parte de un plan de 46.000 millones de dólares del gobierno de Trump para cubrir la frontera sur con una combinación de vallas de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras para vehículos, caminos y tecnología de vigilancia.

La jueza Kathleen Cardone señaló en su fallo que era “probable que los demandantes tuvieran éxito en cuanto al fondo de al menos una de las reclamaciones presentadas, que existe la probabilidad de que sufran un daño grave e irreparable sin una orden judicial, y que el equilibrio de las consideraciones de equidad y el interés público se inclinan a su favor”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Los opositores al proyecto del muro fronterizo han sostenido que la región de Big Bend, en Texas, es tan remota y el terreno tan escabroso que funciona como su propio elemento disuasorio contra la inmigración ilegal, y que el gobierno estadounidense violó la ley cuando emitió una serie de exenciones que le permitieron eludir numerosas regulaciones para acelerar los proyectos de infraestructura del muro fronterizo.

Laiken Jordahl, del Centro de Diversidad Biológica, que presentó la demanda, calificó el fallo de Cardone como una “victoria total”.

“Van a mandar de vuelta a las excavadoras hasta que ella se pronuncie sobre el fondo del asunto", comentó Jordahl. "Este es un día histórico para Big Bend, para Texas y para la Constitución”.

La decisión del tribunal se anunció apenas unas semanas después de que el gobierno estadounidense instalara los primeros paneles del muro fronterizo en el sector de Big Bend a mediados de septiembre. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.