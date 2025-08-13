Stay up to date with notifications from The Independent

Mueren seis personas en choque de camión con camioneta en zona rural de Michigan

AP Noticias
Miércoles, 13 de agosto de 2025 15:27 EDT
MICHIGAN CHOQUE VIAL
MICHIGAN CHOQUE VIAL (AP)

Un camión pasó una señal de alto y chocó contra una camioneta, matando al menos a seis personas en una zona rural de Michigan, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde del martes en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, a 161 kilómetros (100 millas) al norte de Detroit.

Trece personas estaban en los dos vehículos, incluyendo 10 en la furgoneta, según la policía.

"Varios pasajeros fueron expulsados del camión y de la camioneta. En este momento hay seis muertes confirmadas y se desconoce el estado de los pacientes adicionales", indicó la policía en Facebook.

La camioneta transportaba a miembros de una comunidad local Amish, reveló el subjefe policial Robert Baxter.

“Los de la camioneta iban con chofer pagado”, comentó Baxter a The Associated Press. “No estoy seguro de hacia dónde se dirigían o de dónde venían. Son residentes del condado".

Baxter manifestó que siete personas fueron llevadas a un hospital. No tenía actualizaciones sobre sus condiciones.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

