Una segunda jueza federal ha prohibido al gobierno del presidente Donald Trump construir un arco conmemorativo de 76 metros (250 pies) en la capital de Estados Unidos, tras dictar el viernes una orden que mantiene las obras de construcción suspendidas de manera indefinida, según los abogados de los demandantes que presentaron la demanda que impugna el proyecto.

La jueza de distrito Leonie Brinkema, del tribunal federal, en Alexandria, Virginia, emitió su orden desde el estrado en una demanda presentada por la Junta del Condado de Arlington. Brinkema emitió su fallo dos días después de que una jueza distinta en Washington, D.C., prorrogara una orden previa que impedía al gobierno de Trump iniciar las obras del arco.

La junta de Virginia sostiene que el proyecto de Trump agravará la congestión del tráfico y pondrá en riesgo la seguridad pública en el condado, que está al otro lado del río Potomac frente a Washington.

“Estamos complacidos de que el tribunal haya reconocido el daño irreparable que sufrirán las personas que viven y trabajan en Arlington y haya detenido el enorme proyecto de vanidad mientras nuestro caso es escuchado y considerado por el tribunal", manifestó la abogada de los demandantes, Kate Talmor, en un comunicado tras la audiencia del viernes.

La jueza de distrito Tanya Chutkan, del tribunal federal en Washington, aceptó prorrogar el miércoles una orden de restricción temporal que mantiene el proyecto suspendido hasta el 3 de diciembre. La medida cautelar emitida por Brinkema no tiene una fecha de vencimiento especificada.

Chutkan bloqueó inicialmente la construcción del arco el 5 de noviembre, poco después de que, tras una audiencia, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital otorgara al arco su aprobación final por 8 votos a 4, pese a decenas de testimonios en contra de la construcción.

El caso ante Chutkan fue presentado en nombre de veteranos de Vietnam y de un historiador de arquitectura. Integrantes de la familia Kennedy presentaron una demanda separada el mes pasado, citando el impacto que la estructura tendría en el Cementerio Nacional de Arlington, donde están enterrados miembros de dicha familia.

El arco es uno de varios proyectos en torno a Washington que Trump ha impulsado con el fin de dejar una huella personal en el paisaje histórico de Washington. Con 76 metros pies, el arco tendría el doble de altura que el Monumento a Lincoln.

Brinkema fue nominada para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton. Chutkan fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.