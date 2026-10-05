Muere a los 84 años Dennis Hastert, expresidente republicano de la Cámara que fue preso

Dennis Hastert, el presidente de la Cámara de Representantes republicano que más tiempo ocupó el cargo en la historia del país, quien ayudó a convertir en ley gran parte de la agenda del presidente George W. Bush antes de que su propio legado político quedara manchado por acusaciones de que abusó sexualmente de jóvenes cuando era entrenador de lucha libre, murió durante el fin de semana, informó el lunes una forense. Tenía 84 años.

Hastert, quien dirigió la Cámara de 1999 a 2007, murió por causas naturales en su casa, según la forense del condado de Kendall, Jacquie Purcell.

Cuando fue condenado en 2016 a más de un año tras las rejas, el exprofesor de historia se convirtió en uno de los políticos estadounidenses de mayor rango en ir a prisión.

A finales de la década de 1990, Hastert era un legislador de Illinois poco conocido con fama de afable, lo que le había ayudado a ascender en las filas del liderazgo del Congreso. Cuando Newt Gingrich perdió apoyo por violaciones éticas y por el mal desempeño del Partido Republicano en una elección, los republicanos eligieron a Hastert para sucederlo. En sus primeras semanas en el cargo, presidió la Cámara mientras el Senado llevaba a cabo el juicio político contra Bill Clinton.

Después de que el Partido Republicano recuperó la Casa Blanca, Hastert logró la aprobación de gran parte de las propuestas de Bush, incluyendo recortes masivos de impuestos y una medida que equivalió a una enorme ampliación de los beneficios de medicamentos —el mayor cambio en Medicare en décadas.

Su legado quedó de pronto en entredicho en 2015, cuando fue acusado de eludir regulaciones bancarias como parte de un plan para pagar dinero a cambio de silencio y ocultar una “mala conducta previa” no especificada. Casi un año después, los fiscales presentaron documentos repitiendo lo revelado ya por reportes de prensa: el abuso sexual de adolescentes por parte de Hastert cuando era entrenador del equipo en el pequeño pueblo de Yorkville, al oeste de Chicago.

Durante una carrera de 16 años como entrenador, llevó a su equipo a un campeonato estatal y fue nombrado entrenador nacional del año en 1976. Pero detrás de los elogios, dijeron los fiscales, Hastert abusó sexualmente de al menos cuatro integrantes del equipo entre 1965 y 1981.

La persona a la que Hastert estaba pagando, identificada en documentos judiciales únicamente como Individuo A, afirmó que el abuso ocurrió en una habitación de motel cuando él tenía 14 años cuando el equipo regresaba de un campamento. Presuntamente, Hastert tocó a otros luchadores en un vestuario después de decirles que les daría masajes. Dos luchadores dijeron que Hastert realizó actos sexuales con ellos.

Los fiscales también describieron un sillón reclinable donde Hastert solía sentarse en el vestuario con vista directa a los cubículos donde los chicos se duchaban.

Hastert aceptó declararse culpable de eludir las leyes bancarias. En total, pagó más de 1,7 millones de dólares de los 3,5 millones que había prometido al Individuo A, a veces en sumas de 100.000 dólares en efectivo.

En la audiencia de sentencia en la que recibió 15 meses tras las rejas, el juez, visiblemente enojado, calificó a Hastert de “abusador serial de menores”. Un exluchador luchó con sus emociones mientras le contaba al tribunal su “secreto oscuro” de la adolescencia.

En su propia declaración, Hastert se confesó “profundamente avergonzado” y admitió que “maltrató” a algunos de sus atletas. Pero nunca se refirió directamente al abuso sexual.

El público no sabía nada del pasado de Hastert cuando los republicanos perdieron escaños en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 1998. Hastert confrontó a Gingrich por el descontento en las filas republicanas, al señalar que era poco probable que Gingrich pudiera conservar su puesto, escribió Hastert en “Speaker: Lessons from 40 Years in Coaching and Politics”.

“Bueno, haré que me apoyen”, citó que dijo Gingrich sobre los rebeldes republicanos. Cuando le dijeron que eso era poco probable, Gingrich le preguntó a Hastert qué hacer.

“Haz lo que tengas que hacer”, respondió. Al día siguiente, Gingrich renunció como titular de la Cámara y dejo la instancia legislativa.

El camino de Hastert hacia la conducción de la Cámara quedó despejado cuando el representante de Luisiana Bob Livingston, considerado seguro para reemplazar a Gingrich, renunció tras reconocer varias relaciones extramatrimoniales.

En enero de 1999, Hastert rompió con la tradición al pronunciar su discurso de aceptación desde el pleno de la Cámara y al permitir que el líder de la minoría, Dick Gephardt, un demócrata de Missouri, presidiera brevemente las sesiones del día.

“Las soluciones a los problemas no pueden encontrarse en un pozo de amargura”, manifestó Hastert en su discurso. “Pueden encontrarse en un entorno en el que confiamos en la palabra del otro, donde generamos calor y pasión, pero donde reconocemos que cada miembro es igualmente importante para nuestra misión general de mejorar la vida del pueblo estadounidense”.

Hastert era consciente de los riesgos personales de ocupar un cargo tan poderoso.

“Ya sabe, en este negocio, especialmente en un trabajo como este, uno puede poner la cabeza en un lugar donde no debería”, comentó Hastert en una entrevista de 1999 con The Associated Press. “Pero vuelves a casa, y estás en casa. Estás de vuelta donde siempre has estado, y vuelves a tener los pies en la tierra”.

Por lo general se le consideraba un legislador amable y de temperamento equilibrado. Su experiencia en la lucha libre lo acompañó hasta Washington, y sus colegas republicanos a menudo lo llamaban “entrenador”.

Hastert aseveraba que no tenía apetito por un cargo más alto. Cuando se prolongaba el recuento de votos en las elecciones del 2000, sus asesores le informaron sobre la posibilidad de que sea designado presidente interino en caso de un estancamiento en el Colegio Electoral.

“Realmente no quería ser presidente, ni temporal ni de otro tipo”, escribió en su libro. Pero decidió que no cedería el cargo al funcionario constitucional siguiente en la línea de sucesión si un estancamiento del Colegio Electoral se extendía más allá del Día de la Investidura. Al final la Corte Suprema, por decisión de cinco votos contra cuatro, puso fin al recuento y Bush se instaló en la Casa Blanca.

El camino de Hastert al Congreso desde la granja de su infancia parecía ser el resultado del destino y la suerte.

En 1980, terminó tercero en unas primarias para la Cámara de Representantes de Illinois. Pero el titular del escaño enfermó de gravedad y murió, y los líderes republicanos eligieron a Hastert para ocupar su lugar en la boleta, donde ganó en un bastión tradicional de su partido.

Hastert se convirtió en candidato al Congreso en 1986, cuando líderes republicanos locales lo incluyeron en la boleta de las primarias, reemplazando al representante novato John Grotberg, quien estaba enfermo de cáncer. Luego Hastert derrotó al demócrata con el 52% de los votos, su margen de victoria más estrecho en una contienda congresional.

En Washington, Hastert sirvió discretamente en el liderazgo de la Cámara, trabajando estrechamente con Gingrich y con el entonces jefe de la bancada mayoritaria, Tom DeLay, después de que los republicanos tomaron el control en 1995. Varios años después, DeLay fue la fuerza que impulsó el juicio político de destitución de Clinton y era simplemente demasiado tóxico para buscar la presidencia de la Cámara.

El periodo de Hastert estuvo marcado por un traslado de poder desde los presidentes de comité hacia los líderes republicanos, la lealtad a la administración Bush y una explosión de proyectos congresionales dirigidos a distritos específicos. Los demócratas se indignaron al afirmar que debilitó el proceso ético que atrapó a DeLay, quien dejó el Congreso bajo la sombra de cargos penales en 2006.

Hastert se hizo rico en gran medida mediante una compleja red de transacciones que coincidió con una de sus propias medidas legislativas para una autopista que incrementó el valor de sus terrenos.

Se vio obligado a dejar la jefatura de la Cámara en 2007, cuando los demócratas obtuvieron el control, y renunció a su escaño más tarde ese mismo año. En 2008, se incorporó al bufete de cabildeo Dickstein Shapiro como asesor principal, especializado en derecho y estrategia gubernamental.

Nacido en Aurora, Illinois, Hastert obtuvo una licenciatura en economía en Wheaton College en 1964 y una maestría en educación en Northern Illinois University en 1967.

En 2007, Wheaton nombró su recién creado centro de políticas públicas como el J. Dennis Hastert Center for Economics, Government and Public Policy. Tras la acusación formal contra Hastert, la escuela retiró su nombre en 2015. Otras organizaciones rompieron vínculos con el legislador, y su retrato fue retirado de un pasillo fuera del hemiciclo de la Cámara.

Hastert vivió toda su vida en los suburbios de Chicago, principalmente en el área de Yorkville. Mientras crecía, ayudó a su padre con el negocio familiar de alimento para animales.

Le sobreviven su esposa, Jean, y dos hijos adultos.

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Tarm y McCann son ex reporteros de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.