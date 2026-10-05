Votantes rurales de EEUU divididos sobre ofensiva de Trump contra la inmigración

Más de un año después de la amplia ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, los votantes de las zonas rurales del país están divididos sobre si esas políticas migratorias han beneficiado o perjudicado a sus comunidades, según una encuesta.

En la encuesta de The Associated Press-KFF realizada en agosto a más de 2.000 votantes rurales, cerca de un tercio afirmó que las detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes han sido positivas para su comunidad, otro tercio indicó que habían sido negativas y el tercio restante señaló que no habían tenido impacto.

Trump prometió las deportaciones durante la campaña de 2024, y la encuesta destaca cómo un pilar de su base —los simpatizantes rurales de su movimiento Make America Great Again— es especialmente propenso a decir que percibe un beneficio en sus comunidades de tales medidas.

Sin embargo, otros votantes rurales también sostienen que los inmigrantes son una parte clave de la economía local y otros creen que las medidas migratorias de Trump han ido demasiado lejos.

Laura Leigh Taylor, una agricultora de 37 años que votó por Trump en 2024, desaprueba del carácter draconiano de la ofensiva migratoria de Trump, que derivó en la deportación del padre de una amiga, a quien describió como un hombre trabajador.

“Entiendo deshacerse de los violadores y los asesinos”, expresó. “Pero hay mucha gente que quedó en medio de eso que en realidad no estaba haciendo nada más que mantener a su familia”.

Taylor ahora se arrepiente de su voto por Trump. Como residente de Smithville, Georgia, un pueblo de unos 600 habitantes, Taylor cree que votará por el senador demócrata Jon Ossoff en noviembre porque, según dijo, los demócratas han sido quienes han hablado de familias desarraigadas por las medidas de Trump.

“Solo por ese simple hecho, voy a ir con él”, afirmó Taylor.

La mayoría de los votantes rurales quiere que los políticos hablen de inmigración

Aproximadamente tres cuartas partes de los votantes rurales dicen que es “extremadamente” o “muy” importante que los candidatos a las elecciones de mitad de mandato hablen de inmigración, aunque esa proporción es menor que la de quienes quieren que aborden el costo de vida, el fraude en programas gubernamentales o los costos de la atención médica.

Los votantes rurales no creen de forma abrumadora que las políticas migratorias de Trump hayan ayudado a sus comunidades, pero también son menos propensos que el público general a decir que Trump se ha excedido en sus esfuerzos, que han incluido deportaciones masivas y deportaciones rápidas de inmigrantes a países con los que no tienen vínculos.

Solo alrededor de 4 de cada 10 votantes rurales dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” al restringir la inmigración legal o deportar a inmigrantes, por debajo del 55% de los adultos en general que dijo lo mismo en una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre.

John Thomas, un hombre de 55 años de Liberty, Kentucky, respalda los esfuerzos de Trump para deportar a personas sin estatus legal. Thomas, a quien acaban de aprobarle beneficios por discapacidad tras lesionarse la espalda en 2008, cree que esas personas suponen una carga excesiva para el sistema de salud. Regular la inmigración, comentó, es una forma de brindar mejor atención médica a los estadounidenses.

“Le quitan a todo el mundo”, se quejó Thomas sobre los inmigrantes. “La gente que de verdad necesita estas cosas no puede conseguirlas por culpa de ellos”.

David Grabowski, profesor de política de salud en la Facultad de Medicina de Harvard, señaló que las investigaciones sugieren que los inmigrantes usan menos atención médica que los estadounidenses nacidos en el país. “Es difícil sostener que estén imponiendo una carga indebida al sistema”, indicó, porque muchos inmigrantes trabajan en el sector salud y pagan impuestos.

La mayoría de los votantes rurales ve la importancia económica de los inmigrantes

Los inmigrantes suelen desempeñar papeles clave para sostener industrias locales como manufactura, atención médica y agricultura. La encuesta sugiere que la gran mayoría de los votantes rurales considera que los inmigrantes que están legalmente en el país son una parte importante de sus economías locales.

Shannon Monnat, directora del Center for Policy Research de la Universidad de Syracuse y presidenta de la Rural Sociological Society, afirmó que la inmigración ha sido un salvavidas demográfico para las economías rurales. Esas regiones han estado perdiendo adultos jóvenes durante años, explicó.

“Para muchos pueblos pequeños, los inmigrantes son la razón por la que la escuela y el hospital siguieron abiertos y el condado no se redujo”, sostuvo Monnat.

Alrededor de 7 de cada 10 votantes rurales consideran que los inmigrantes que están legalmente en el país son “muy” o “algo” importantes para sus economías locales, y una proporción similar dice lo mismo sobre los trabajadores agrícolas temporales o estacionales. Cientos de miles de inmigrantes toman empleos estacionales en granjas de Estados Unidos cada año, y la mayoría de ellos proviene de México, con visas H-2A.

Los votantes rurales con algún vínculo con la agricultura y la actividad agropecuaria son más propensos que quienes no lo tienen a decir que los trabajadores temporales o estacionales son “muy importantes” para la economía local, encontró la encuesta.

Jeff Miller, un republicano de 56 años que trabaja con técnico, se ha mostrado en general satisfecho con la agenda de Trump, y cree que las cosas “van en la dirección correcta”. Lo único con lo que Miller ha tenido dificultades es con la agresiva política migratoria de Trump, a la que atribuye la deportación de un “muy buen trabajador” y amigo, quien fue expulsado de Estados Unidos cuando venció su permiso de trabajo.

Miller, de Racine, Ohio, declaró que apoyaría excepciones para gente trabajadora, o simplemente apoyaría un enfoque menos agresivo.

“Estoy un poco ambivalente sobre eso porque perdí a un muy buen amigo por eso”, comentó Miller.

Los votantes rurales son mucho menos propensos a decir que los inmigrantes que están en el país ilegalmente son beneficiosos, pero el 45% afirma que son al menos “algo” importantes para las economías locales.

Albert Martinez, un demócrata de 70 años de San Diego, Texas, votó por Trump en 2016, pero ahora cree que el gobierno "se desquició". El veterano del Ejército dijo que está a favor de sacar del país a los delincuentes, pero que eso no es lo que está viendo en la aplicación actual de las leyes migratorias.

“Lo están haciendo con todo el mundo, sin distinción”, afirmó Martinez. “Niños y mujeres inocentes, gente que trabaja en restaurantes, gente que trabaja en hoteles, gente que está construyendo casas, gente que hace trabajos de albañilería, y personas inocentes, buenas, que pagan impuestos. Contribuyentes. Es una locura”.

Los votantes rurales MAGA respaldan las políticas migratorias de Trump

Algunos de los simpatizantes más leales de Trump —republicanos rurales partidarios de MAGA— tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los republicanos rurales no MAGA de ver un beneficio de las políticas migratorias de Trump en el lugar donde viven.

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes rurales se identifican como republicanos MAGA, mientras que cerca de 1 de cada 10 son republicanos pero no simpatizantes de MAGA.

Cerca de dos tercios de los republicanos rurales MAGA dicen que las políticas migratorias de Trump han tenido un impacto positivo en el lugar donde viven. Aproximadamente la mitad dice que el gobierno incluso “no ha ido lo suficientemente lejos” en la deportación de inmigrantes mientras que cerca de la mitad considera que sus acciones han sido “más o menos las correctas”.

Katherine Reed, una republicana de 27 años que apoya el movimiento MAGA, se ha mostrado satisfecha de las políticas de deportación del gobierno de Trump. La residente de Mount Pleasant, Texas, cree que su comunidad siempre ha sido segura, pero que las políticas del gobierno han tenido un impacto positivo al reducir el crimen violento a nivel nacional, y afirmó: “Ha hecho la vida mucho más segura para la gente”.

Cree que si alguien llega a Estados Unidos, debería “respetar la ley del país” y “hacerlo legalmente”.

“Quiero que personas realmente increíbles se conviertan en estadounidenses”, dijo Reed. “Ese es el sentido de Estados Unidos”.

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La encuesta de 2.241 adultos estadounidenses en zonas rurales del país fue realizada entre el 12 y el 24 de agosto del 2026 usando una muestra basada en el modelo de probabilidades SSRS. Tiene un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales. En colaboración con la AP, investigadores de KFF trabajaron para diseñar la muestra y el cuestionario y para analizar y reportar las conclusiones.

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Este informe es una colaboración entre The Associated Press y KFF Health News. KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos centrales de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.