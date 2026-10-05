En una isla griega remota, las aulas vacías reflejan una crisis europea

El aula de Chryssa Ntalaka se ha convertido en una lección práctica de resta.

La única maestra de la última escuela en la idílica isla griega de Kalamos tiene cada otoño una lista de alumnos más corta. Este año, apenas dos. Los alumnos de sexto grado se sentaban en la mesa de Ntalaka el 23 de septiembre, debajo de la pizarra blanca, frente a filas de pupitres y bancos sin usar.

Cuando el año que viene se vayan a la secundaria en la Grecia continental, su escuela quedará clausurada. Los juguetes y los libros ilustrados siguen en estantes del jardín de infancia cercano desde que cerró hace tres años.

“Por lo general, a los maestros los destinan a estas islas contra su voluntad”, le comentó Ntalaka a The Associated Press. “En cambio, para Kalamos hay maestros y maestras de jardín de infancia, hasta donde sé, que quieren venir, pero no hay niños”.

La caída de la matrícula en toda Grecia este año llevó a las autoridades a cerrar 75 escuelas y a suspender —o prolongar la suspensión— de clases en más de otras 400.

Es una situación que se repite en toda Europa y más allá. La región tiene 16 de las 20 naciones más envejecidas del mundo, en particular en el sur de Europa, según la entidad independiente World Population Review.

Y sus comunidades remotas funcionan como un sistema de alerta temprana: los pueblos de montaña y las islas pequeñas están entre los primeros lugares donde desaparecen escuelas y servicios, en un ciclo cada vez más profundo de declive poblacional. Unos 17 millones de personas viven en más de 4.000 islas de la Unión Europea. Grecia tiene alrededor de 200.

“El cierre de escuelas hace que los jóvenes no se queden y que se vayan”, afirmó Byron Kotzamanis, cofundador del Instituto de Investigación Demográfica en Atenas. “Irse significa cada vez menos gente, cada vez menos nacimientos. Significa despoblación y poblaciones muertas que se convertirán en casas para ancianos”.

Desplazarse por mar cada día

Apenas 80 personas viven todo el año en Kalamos. Hace una década tenía 40 niños en las escuelas locales y en la escuela infantil pública.

“Era muy bonito. Jugábamos juntos todos los días. Íbamos a la escuela (primaria) cada mañana”, contó Antonis Aivaliotis, alumno del último año de secundaria, durante un viaje en ferry bajo la luz previa al amanecer.

Aivaliotis está entre los siete adolescentes de Kalamos que hoy hacen una travesía agitada para ir a la escuela en el continente. Faltan a clase los días en que los vientos fuertes suponen un riesgo.

Pasó varios años como alumno en la clase de Ntalaka, que entonces era una sola sala con niños de todas las edades.

Ntalaka ha sido a menudo la única maestra durante sus 20 años en escuelas remotas. La mitad de ese tiempo fue en Kalamos, ubicada no muy lejos de Ítaca, la isla natal de Odiseo en “La Odisea”.

Se enamoró de las playas vírgenes de Kalamos, que atraen a turistas en yate. Aprendió a bucear y se convirtió en una consumada pescadora submarina. Pero tendrá que irse.

Para que su escuela siguiera abierta bastaría con que llegaran dos familias. Ella y las autoridades locales han intentado desesperadamente correr la voz, pero no hay señales de interesados.

“Somos muy acogedores y lo estamos intentando. Eso es lo que queremos hacer, incluso ahora mismo: que alguien nos escuche”, expresó Ntalaka. “Cuanto antes, mejor”.

En cuanto a Aivaliotis, ve como inevitable mudarse tras graduarse.

“Por supuesto que me gustaría quedarme aquí”, manifestó. “Amo Kalamos. Es mi hogar. Pero no hay ningún desarrollo”.

De Croacia a Japón, las islas luchan por mantener abiertas las escuelas

Los países envejecidos están teniendo dificultades para mantener abiertas sus escuelas en las islas, con un éxito limitado.

Croacia ha invertido 4.600 millones de euros (5.100 millones de dólares) en sus islas durante los últimos 10 años, dijo el primer ministro Andrej Plenkovic en junio. Eso incluye 20 jardines de infancia en construcción o ampliación, y la renovación de escuelas primarias y polideportivos. El parlamento croata, el Sabor, aprobó en enero una Ley de Islas destinada a mejorar la vida de los isleños. La tasa de declive poblacional en las islas croatas pequeñas y remotas es similar a la del continente.

Japón enfrenta una demografía más sombría. En la década hasta 2023, la población de más de 250 islas remotas cubiertas por un programa de apoyo gubernamental cayó un 19%, casi el doble de la tasa nacional, según los datos gubernamentales más recientes. Casi 1 millón de personas vivían en esas islas en 1955, y 340.000 en 2020.

Esto ha provocado escasez de personas para operar ferris y otros medios de transporte, lo que agrava la contracción económica en las islas remotas. El gobierno de Japón afirma que mantener residentes es crucial para la seguridad nacional y ha otorgado subsidios para atraer a personas a trabajar en el turismo, la pesca y otras industrias.

Algunas islas han logrado captar estudiantes de otros lugares. En las remotas islas Oki, por ejemplo, 74 de los 132 alumnos de una escuela secundaria de pesca llegaron allí mediante programas de reubicación familiar.

Y en la isla italiana de Stromboli, formada por la punta de un volcán, una escuela reabrió el mes pasado después de 20 años con un solo alumno. Las escuelas primarias italianas normalmente necesitan al menos 15 estudiantes, pero se conceden excepciones a las islas remotas porque el cierre de una escuela puede acelerar la despoblación.

Imágenes emitidas por la televisión italiana mostraron a Aysha, de 6 años, con una mochila morada casi tan grande como su cuerpo y de la mano de su mamá mientras caminaba por las estrechas calles de Ginostra hacia su primera clase dentro de la iglesia local del pueblo.

La población de Europa está envejeciendo

Aris Alexopoulos, director del Centro de Creta sobre Dinámica de Población de la OCDE, dice que la población de Grecia caerá hasta 8 millones, desde 10,5 millones, para 2050. Los jóvenes se están convirtiendo en una minoría, señaló al margen de una conferencia sobre demografía en Atenas el 21 de septiembre.

La tendencia se extiende por toda la Unión Europea: en 2024 nacieron 3,55 millones de bebés, aproximadamente la mitad del pico de 1964. Su tasa de fecundidad cayó a un mínimo histórico de 1,34 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de 2,1 necesario para mantener una población estable. Grecia estuvo entre los pocos países con tasas por debajo de 1,25.

La Unión Europea anunció en junio que elaboraría una estrategia para las islas, con el objetivo de abordar, entre otros, el problema de la reducción de la población.

Themis Christophidou, directora general de política regional y urbana de la Comisión Europea, le dijo a AP en un correo electrónico que la Unión Europea ha gastado 146 millones de euros (164 millones de dólares) en los últimos cinco años para modernizar escuelas en cuatro grupos de islas griegas, específicamente para contrarrestar el declive demográfico.

“La movilidad es una de las fortalezas de Europa, pero la gente debería irse por elección, nunca por negligencia o falta de inversión”, escribió. “Eso empieza con servicios públicos de calidad, con la educación en el centro”.

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Gatopoulos informó desde Atenas, Grecia. Los periodistas de The Associated Press Theodora Tongas en Atenas, Grecia; Menelaos Hadjicostis en Nicosia, Chipre; Giada Zampano en Roma; y Mari Yamaguchi y Yuri Kageyama en Tokio contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.