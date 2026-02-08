Ministro iraní se muestra firme sobre diálogo con EEUU, dice que el poder de Teherán es decir "no"

El principal diplomático de Irán insistió el domingo en que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad para "decir no a las grandes potencias", adoptando una posición maximalista justo después de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear y tras las protestas a nivel nacional.

El Ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en un discurso a diplomáticos en una cumbre en Teherán que Irán mantendría su posición de que debe poder enriquecer uranio, un punto de gran controversia con el presidente Donald Trump, quien bombardeó recintos atómicos iraníes en junio durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Aunque el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió las conversaciones del viernes en Omán con los estadounidenses como "un paso adelante", las declaraciones de Araghchi muestran el desafío que se avecina. Estados Unidos ya ha desplazado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra a Oriente Medio para presionar a Irán a llegar a un acuerdo y tener el poder de fuego necesario para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

"Creo que el secreto del poder de la República Islámica de Irán radica en su capacidad para resistir el acoso, la dominación y las presiones de otros", dijo Araghchi. "Temen nuestra bomba atómica, aunque no estamos buscando una bomba atómica. Nuestra bomba atómica es el poder de decir ‘no’ a las grandes potencias. El secreto del poder de la República Islámica está en el poder de decir ‘no’ a las potencias".

"Bomba atómica" como recurso dialéctico

Es probable que la decisión de Araghchi de utilizar la expresión "bomba atómica" como metáfora no fuera accidental. Aunque Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico, Occidente y el Organismo Internacional de Energía Atómica dicen que Teherán tuvo un programa militar organizado para desarrollar la bomba hasta 2003.

Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%, y es el único estado sin armas nucleares en hacerlo. En los últimos años, las autoridades iraníes también han amenazado cada vez más con que la República Islámica podría desarrollar la bomba, incluso mientras sus diplomáticos han señalado las enseñanzas del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como una fatua vinculante, o edicto religioso, de que Irán no construiría una.

Pezeshkian, quien ordenó a Araghchi que buscara conversaciones con los estadounidenses después de probablemente obtener la bendición de Jamenei, también escribió en X el domingo sobre las conversaciones.

"Las conversaciones Irán-Estados Unidos, llevadas a cabo a través de los esfuerzos continuados de gobiernos amigos en la región, fueron un paso adelante", escribió el presidente. "El diálogo siempre ha sido nuestra estrategia para una resolución pacífica... La nación iraní siempre ha respondido al respeto con respeto, pero no tolera el lenguaje de la fuerza".

No está claro cuándo y dónde, o si, habrá una segunda ronda de conversaciones. Trump ofreció pocos detalles después de las conversaciones del viernes, pero dijo que: "Irán parece que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas, como debería".

Portaviones en el mar Arábigo

Durante las conversaciones del viernes, el almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército estadounidense, estaba en Omán. La presencia de Cooper probablemente fue un recordatorio deliberado para Irán sobre la presencia militar de Estados Unidos en la región. Cooper luego acompañó al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno de Trump, al Lincoln en el mar Arábigo después de las negociaciones indirectas.

Araghchi parecía estar tomando en serio la amenaza de un ataque militar estadounidense, como han hecho muchos iraníes preocupados en las últimas semanas. Señaló que después de múltiples rondas de conversaciones el año pasado, Estados Unidos "nos atacó en medio de las negociaciones".

"Si das un paso atrás (en las negociaciones), no está claro hasta dónde llegará", dijo Araghchi.

