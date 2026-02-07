Cuidado de la salud se perfila como tema ganador para los demócratas en elecciones

El segundo mandato del presidente Donald Trump ha presentado una serie de oportunidades para la oposición, desde las redadas migratorias y la inflación persistente hasta los ataques a las instituciones independientes y las disputas con otros países.

Sin embargo, muchos demócratas se están centrando en la atención médica, un tema que alguna vez fue una desventaja política pero que se ha convertido en fundamental para el partido en las elecciones recientes. Insisten en que su estrategia ayudará al partido a recuperar el control del Congreso en las elecciones de noviembre y a tener un mejor desempeño que persiguiendo titulares sobre los últimos escándalos de la Casa Blanca.

El año pasado, los republicanos recortaron alrededor de un billón de dólares en una década de Medicaid y se negaron a extender los subsidios de la era COVID que habían reducido el costo de los planes de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los demócratas están filmando anuncios de campaña fuera de hospitales atribulados, con ciudadanos comunes que enfrentan aumentos en sus primas de seguros y compartiendo sus propias historias personales de atención médica.

El senador demócrata Jon Ossoff de Georgia declaró en un mitin el sábado, al que asistieron más de 1.000 personas en un suburbio de Atlanta, que la atención médica es parte del abandono de Trump hacia la clase trabajadora.

"Mientras los precios suben y los empleos son cada vez más difíciles de encontrar, decidieron permitir que las primas de seguros de salud se dupliquen para más de 20 millones de estadounidenses, incluidos más de un millón de georgianos", denunció Ossoff, el único senador demócrata que busca la reelección este año en un estado que Trump ganó en 2024. Dijo que 200.000 personas en Georgia habían perdido su cobertura.

Brad Woodhouse, estratega demócrata y director ejecutivo del grupo de defensa Protect Our Care, apuntó que la atención médica es "un tema contundente para los demócratas".

"Creo que será parte de cada campaña, en toda la boleta", expresó.

Los republicanos defienden sus votos como una forma de controlar el gasto y combatir lo que llaman despilfarro, fraude y abuso. Trump lanzó recientemente un sitio web para ayudar a los pacientes a comprar medicamentos recetados con descuento.

"Están trabajando todos los días para asegurarse de que llevemos asequibilidad a la gente", señaló Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano.

Pero el partido, a pesar de controlar ambas cámaras del Congreso, no ha podido aprobar una legislación integral para compensar los costos de salud.

Ron Bonjean, estratega republicano, indicó que el tema seguirá siendo el "talón de Aquiles" de su partido hasta que sus líderes redacten propuestas realistas que puedan convertirse en ley.

La opinión pública sobre la atención médica no siempre estuvo a favor de los demócratas. Alguna vez se consideró una desventaja política para la izquierda.

En 2010, los demócratas perdieron su mayoría en la Cámara de Representantes después de que la política de salud emblemática del presidente Barack Obama, la ACA, se aprobara sin un solo voto republicano. En 2014, cedieron el Senado un año después de que su administración fallara en el lanzamiento de Healthcare.gov.

Esas mareas cambiaron cuando Trump "tocó la estufa" durante su primer mandato, sostuvo Woodhouse, al apoyar esfuerzos fallidos para derogar y reemplazar la reforma de salud, conocida como "Obamacare", lo que potencialmente dejaría a millones de personas sin seguro y dificultaría que aquellos con condiciones médicas preexistentes obtuvieran cobertura.

El año pasado, los republicanos aprobaron una legislación para reducir el gasto en programas federales de salud y asistencia alimentaria, en gran parte al imponer requisitos de trabajo a las personas que reciben ayuda y al trasladar ciertos costos a los estados.

Los republicanos apuntaron que eso evitaría el abuso del programa Medicaid y agregaron una inversión de 50.000 millones de dólares en salud rural para compensar las pérdidas.

Unrig Our Economy, un grupo de izquierda, dijo que ha canalizado más de 12 millones de dólares en anuncios criticando a los republicanos sobre la atención médica desde principios de 2025.

Los demócratas vieron otra oportunidad para ganar el apoyo de los votantes el año pasado cuando los créditos fiscales de la ACA iban a expirar y forzaron un cierre del gobierno sobre el tema. La financiación no se restauró, pero el partido cree que ganó influencia política de cara a las campañas de este año.

"Ahora los republicanos tienen que responder por eso", aseguró Eric Stern, estratega de medios demócrata. "Puedes estar seguro de que los demócratas van a hablar de eso".

Los candidatos destacan historias emocionales. Stef Feldman, consultora demócrata que fue asistente del expresidente Joe Biden, aseveró que está escuchando de los candidatos que a los votantes les importa los gastos de salud "más que casi cualquier otra cosa".

Una encuesta reciente de la organización KFF respalda esa observación. Encontró que alrededor de un tercio de los adultos están "muy preocupados" por el costo de la atención médica, en comparación con alrededor de una cuarta parte que siente lo mismo sobre el costo de los alimentos, la vivienda o los servicios públicos.

Para el senador estatal de Iowa Zach Wahls, que se postula para el Senado federal este año, aprovechar esas preocupaciones ha significado visitas a hospitales vulnerables y recorridos por farmacias. Para Rebecca Cooke, candidata a la Cámara de Representantes en Wisconsin, ha significado reuniones con líderes hospitalarios y contar historias personales, incluyendo sobre los costosos medicamentos para el cáncer de próstata de su padre y el aumento de 200 dólares en sus propias primas de la ACA.

Ossoff ha llamado a la atención médica "una cuestión de vida o muerte".

Teresa Acosta, que frecuentemente hace campaña para candidatos demócratas, afirmó que su póliza de la ACA, que cubre a ella y a dos adolescentes, incluido un hijo con diabetes tipo 1, ahora cuesta 520 dólares al mes, siete veces más que antes de que desaparecieran los subsidios ampliados.

"En última instancia, Trump y los republicanos en el Congreso se negaron a actuar", expresó Acosta en el mitin de Ossoff. "Se negaron a defender la atención de la que dependo yo y más de un millón de georgianos".

Los planes de la ACA son muy utilizados en Georgia, uno de los 10 estados que no expandieron Medicaid. Los defensores han advertido que la expiración de los subsidios ampliados podría dejar a los residentes de Georgia sin seguro. Datos federales recientes muestran que alrededor de un 14% menos de georgianos se han inscrito en planes en 2026 en comparación con el año pasado, aunque esos números aún no son definitivos.

Los republicanos dicen que no quieren arrojar dinero a un "sistema roto". Los representantes estadounidenses Mike Collins y Buddy Carter, dos de los principales oponentes republicanos de Ossoff, votaron en enero en contra de una extensión temporal del crédito fiscal de la ACA. Ambos ridiculizan la ACA como la "Ley de Cuidado Inasequible", una frase utilizada por Trump, y favorecen una alternativa republicana más limitada.

Carter, que trabajó como farmacéutico, manifestó que una extensión equivalía a "echarle más dinero a un sistema roto, plagado de despilfarro, fraude y abuso, sin abordar la causa raíz de los costos en aumento".

El representante Derrick Van Orden, el republicano de Wisconsin que enfrenta un desafío de Cooke, fue uno de los 17 republicanos que votaron a favor de la extensión temporal. Dijo que no apoyaba los subsidios, pero tuvo que votar de esa manera para proteger a sus electores. Señaló que fueron los demócratas los que establecieron la fecha de expiración.

Pero Van Orden también criticó a su propio partido por permitir que los créditos fiscales expiraran sin tener otra solución en su lugar.

"Durante los últimos 15 años, cuando decías atención médica, se lanzaban por la ventana y se escondían", declaró Van Orden. "Somos el partido de la buena política, y por eso deberíamos estar escribiendo políticas, necesitamos encarar esto".

___________________________________

Swenson reportó desde Nueva York. El corresponsal Marc Levy contribuyó desde Harrisburg, Pensilvania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.