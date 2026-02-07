Corte de apelaciones confirma política de Trump de encarcelar a inmigrantes sin fianza

El gobierno del presidente Donald Trump puede seguir deteniendo a inmigrantes sin derecho a fianza, lo que constituye una importante victoria legal para la agenda federal de inmigración y contrarresta una serie de decisiones recientes de tribunales inferiores de todo el país que argumentaban que la práctica es ilegal.

Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito determinó el viernes por la noche que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de negar audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en todo el país es congruente con la constitución y la ley federal de inmigración.

Específicamente, la jueza de circuito Edith H. Jones escribió en la opinión mayoritaria de 2 a 1 que el gobierno interpretó correctamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad al afirmar que “los extranjeros no admitidos aprehendidos en cualquier lugar de Estados Unidos no son elegibles para ser liberados bajo fianza, independientemente de cuánto tiempo hayan residido dentro de Estados Unidos”.

En administraciones anteriores, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados lejos de la frontera tenían la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos se tramitaban en el tribunal de inmigración. Históricamente, la fianza a menudo se concedía a aquellos sin condenas penales que no presentaban un riesgo de fuga, y la detención obligatoria se limitaba a quienes habían cruzado la frontera recientemente.

“Que las administraciones anteriores decidieran usar menos que su plena autoridad de aplicación bajo” la ley “no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”, escribió Jones.

Los demandantes en los dos casos separados, presentados el año pasado contra el gobierno de Trump, eran ciudadanos mexicanos que habían vivido en Estados Unidos por más de 10 años y no presentaban un riesgo de fuga, argumentaron sus abogados. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales, y ambos estuvieron encarcelados durante meses el año pasado antes de que un tribunal inferior de Texas les concediera una fianza en octubre.

En julio, la Casa Blanca de Trump dio marcha atrás a esa política a favor de la detención obligatoria, revirtiendo casi 30 años de precedentes en administraciones demócratas y republicanas.

El fallo del viernes también se opone a una decisión emitida en noviembre por un tribunal de distrito de California, que otorgaba a los inmigrantes detenidos sin antecedentes penales la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza y tuvo implicaciones para los no ciudadanos detenidos en todo el país.

La jueza de circuito Dana M. Douglas escribió la única disensión en la decisión del viernes.

Douglas escribió que los miembros del congreso que aprobaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad “se sorprenderían al saber que también exigía la detención sin fianza de dos millones de personas”, y agregó que muchas de las personas detenidas son “los cónyuges, madres, padres y abuelos de ciudadanos estadounidenses”.

Continuó argumentando que el gobierno federal anulaba el proceso legislativo con la nueva política de detención de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que niega la fianza a los inmigrantes detenidos.

“Debido a que rechazaría la invitación del gobierno a aprobar su legislación propuesta por decreto ejecutivo, disiento”, escribió Douglas.

La opinión de la jueza reflejó las tensiones generalizadas entre el gobierno de Trump y los jueces federales de todo el país, quienes han acusado cada vez más a la administración de desobedecer órdenes judiciales.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión como “un importante golpe contra los jueces activistas que han socavado nuestros esfuerzos para hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente en cada paso”.

“Seguiremos reivindicando la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país”, escribió Bondi en X.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.