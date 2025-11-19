Sospechoso chino de narcotráfico que México extraditó a EEUU se declara inocente en NY

Un chino sospechoso de narcotráfico que escapó en México mientras era custodiado y fue recapturado en Cuba ha sido entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos de introducir grandes cantidades de cocaína y fentanilo a ese país.

Zhi Dong Zhang, también conocido como "Hermano Wang" entre otros alias, se declaró inocente durante su lectura de cargos el miércoles en el tribunal federal de Brooklyn. Su abogado declinó hacer comentarios tras la comparecencia.

Funcionarios federales dicen que Zhang dirigía una vasta operación de tráfico de drogas y lavado de dinero que importaba miles de kilogramos de narcóticos a Estados Unidos y otros países.

“El acusado enfrenta cargos de dirigir una empresa global que introdujo cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina a nuestras comunidades y lavó millones en ganancias de narcóticos”, declaró en un comunicado el fiscal general adjunto, Todd Blanche. "Su regreso a Estados Unidos es un paso importante para desmantelar una red que ha alimentado la adicción, la violencia y la muerte".

La organización criminal de Zhang operaba desde México al menos desde 2016 y lavaba sus ganancias de drogas a través de empresas fantasma, creadas en Estados Unidos por medio de números de seguro social falsos y otros documentos fraudulentos, según fiscales federales.

Los funcionarios identificaron más de 100 compañías fantasma vinculadas a la organización de Zhang que se utilizaron para lavar al menos 77 millones de dólares en ganancias de narcóticos, dijeron.

Las autoridades mexicanas capturaron a Zhang en Ciudad de México en octubre de 2024 a petición de Washington, pero un juez le concedió arresto domiciliario y escapó de la casa a pesar de que estaba bajo custodia militar. Los fiscales dicen en documentos judiciales que finalmente fue recapturado en Cuba, y las autoridades mexicanas lo enviaron a Estados Unidos el 23 de octubre.

Zhang, quien está detenido hasta su próxima fecha de audiencia en enero, también enfrenta en Georgia una serie de cargos federales relacionados.

Documentos gubernamentales presentados en ese caso describen una red de tráfico de cocaína y fentanilo con centros en las áreas metropolitanas de Atlanta y Los Ángeles. Supuestamente, millones de dólares de las ventas de drogas eran recolectados en casas de seguridad en Georgia y California y depositados en cuentas a las que Zhang podía acceder desde México, según los documentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.