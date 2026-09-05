Embajador de EEUU llama “terroristas” a colonos israelíes violentos tras disturbios en Cisjordania

El embajador de Estados Unidos en Israel volvió a condenar el sábado la violencia de colonos israelíes en Cisjordania, al calificar esa conducta como un “acto de terrorismo” durante una visita a residentes palestinoestadounidenses sacudidos por meses de ataques.

El embajador Mike Huckabee se refirió a esos colonos como “terroristas”, una palabra que los funcionarios de Estados Unidos suelen reservar para los combatientes palestinos.

“Si hay ocupantes ilegales que llegan y colocan sus propias banderas y se apoderan de algo que no les pertenece, si queman un auto, si incendian una mezquita, si entran en la casa de alguien y la vandalizan, pintan grafitis en las paredes, eso es un acto criminal. Pero va más allá de un acto criminal. Es un acto de terrorismo”, dijo Huckabee durante su visita a la aldea de Turmus Ayya, donde se han reportado ataques frecuentes de colonos durante el último año.

Según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, esos ataques se han disparado desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Huckabee también utilizó el término “terroristas” el mes pasado, tras varias semanas de disturbios en la localidad cisjordana de Qusra, donde colonos rodearon varias viviendas, entre ellas, una propiedad de un palestinoestadounidense. Días después, residentes de la aldea cisjordana de Bazariya dijeron que varios colonos incendiaron una mezquita y dejaron un mensaje en una pared, en grafiti, que decía en hebreo: “Saludos a Huckabee de parte de los terroristas”.

“Me alegra que lo admitieran”, señaló el embajador el sábado sobre el incidente, y añadió: “No creo que eso fuera lo que pretendían hacer, pero sí creo que representan a una minoría muy pequeña”.

Hace una semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó las acciones de “un puñado de alborotadores”, y el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las acciones de los colonos como “una vergüenza”.

El gobierno de Netanyahu es el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel. Ha encabezado un aumento en la construcción de asentamientos en Cisjordania, que la mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales.

Durante la visita del sábado a Turmus Ayya, el embajador inició sus declaraciones dejando claro que se dirigía a ciudadanos de Estados Unidos, que constituyen un pequeño porcentaje de los aproximadamente 3 millones de palestinos en Cisjordania.

“Soy muy consciente de que muchos de los estadounidenses que viven en Turmus Ayya y en otras comunidades de esta región no disfrutan la vida que merecen vivir, no la disfrutan de una manera pacífica”, señaló. “Es una vida perturbada por personas que han creado desafíos extraordinarios que son injustos e ilegales”.

La embajada de Estados Unidos no puede investigar actividad criminal, explicó, pero puede decirle a su gobierno anfitrión que “hay necesidades que deben atenderse, hay asuntos que no pueden pasar desapercibidos, y crímenes específicos y actos de terrorismo que no pueden continuar sin que ese país realice la investigación y la resolución judicial que toda persona tiene derecho a esperar”.

Huckabee se reunió con unos 10 residentes palestinoestadounidenses que describieron el impacto de la violencia en sus vidas y propiedades, informó el municipio a The Associated Press.

Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén oriental, en la guerra de los Seis Días de 1967, territorios que los palestinos quieren recuperar para un futuro Estado. La ONU y gran parte de la comunidad internacional consideran que están ocupados ilegalmente.

Desde entonces, el gobierno israelí ha construido casi 150 asentamientos que albergan a bastante más de 500.000 colonos judíos. Muchos asentamientos parecen suburbios desarrollados.

El ejército israelí opera en todas las zonas de Cisjordania, pero grupos de derechos han dicho que con frecuencia hace la vista gorda ante la violencia de los colonos. Los colonos son ciudadanos israelíes, y el ministro de Defensa de Israel anunció recientemente planes para transferir por completo la aplicación de la ley entre los colonos a la policía israelí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.