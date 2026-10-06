La comentarista de derecha Megyn Kelly arremetió contra la presunta víctima de la violación grupal en la Universidad de Cornell, a quien describió como una joven “no muy atractiva”.

Una exalumna de Cornell, identificada como Jane Doe, afirmó en una demanda que siete hombres la drogaron y violaron en 2024, cuando tenía 20 años, dentro de la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York.

Las graves acusaciones despertaron interés internacional y provocaron protestas en el campus de la prestigiosa universidad. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, abrió una investigación penal sobre el caso, mientras que simpatizantes de la estudiante inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo bajo el lema “Soy Jane Doe”.

Varios de los hombres fueron expulsados de Cornell, aunque ninguno enfrenta cargos penales y todos negaron haber cometido algún delito.

Kelly, de 55 años, cuestionó el lunes en The Megyn Kelly Show si la estudiante se había expuesto a la presunta situación porque buscaba recibir atención.

open image in gallery La comentarista conservadora Megyn Kelly afirmó que la presunta víctima de violación grupal en Cornell era “muy corpulenta” mientras analizaba el caso

Al parecer, al reaccionar a fotografías y videos que circulan en internet y que identificarían a Jane Doe, Kelly afirmó: “Nadie se plantea siquiera la posibilidad de que esta mujer haya decidido acostarse con cuatro hombres, no con siete, y que lo haya disfrutado porque, para ser sincera, nunca fue precisamente la chica más atractiva”.

“Es muy corpulenta y sus brazos y sus piernas son muy fornidos. Incluso hay un video entero suyo en internet hablando de sus tobillos gruesos”, aseguró Kelly.

“Y quizá le gustaba sentirse ‘admirada’. Así es como las mujeres terminan cometiendo estos errores. ‘Admirada’, ‘deseada’; algunas incluso dicen, con ingenuidad, ‘amada’ por estos chicos de Cornell. Pero quizá era la primera vez que ella se sentía así. Debía estar encantada de recibir tanta atención porque está claro que no creció sintiéndose una chica hermosa”.

“No quiero ofender a nadie”, añadió Kelly. “Solo intento explicarles lo que, en mi opinión, probablemente ocurrió. ¿Y por qué no podemos considerar esa posibilidad? Que una chica que nunca había sido de las más deseadas de repente tuviera a cuatro hombres que querían acostarse con ella. Y que ella, sí, estando ebria, lo viera como una especie de triunfo y disfrutara de sentirse sexy, deseada y querida. Pasa. Lo siento, pero pasa. Y por eso seguía diciendo que sí”.

Kelly también cuestionó que la presunta víctima tardara varias semanas en denunciar lo ocurrido ante la policía del campus.

“¿Por qué tenemos que asumir de inmediato que es una víctima?”, preguntó. “Hasta ella tardó semanas en verlo de esa manera. No fue hasta que le dijeron que no podía ir a la fiesta. Todos sabemos cómo es esto, ¿no? Tratar a las mujeres así nos quita toda capacidad de decidir por nosotras mismas, a nosotras y a nuestras hijas. Somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Ella decidió beber y después ir a una fraternidad a las once de la noche”.

Jane Doe presentó el mes pasado una demanda contra Cornell y siete exmiembros de Chi Phi. Aunque denunció el presunto ataque ante la policía del campus, no se formularon cargos penales.

open image in gallery Estudiantes han realizado protestas multitudinarias en el campus de la Universidad de Cornell en respuesta a la gestión del caso por parte de la institución ( Reuters )

La sección de Chi Phi en Cornell fue clausurada, y la universidad informó que expulsó a algunos estudiantes y suspendió a otros. En un comunicado difundido la semana pasada, la institución rechazó con firmeza la “falsa narrativa” de que las consecuencias fueron mínimas en este caso.

Sin embargo, los estudiantes reclamaron una mayor rendición de cuentas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que Jane Doe fue “abandonada por personas e instituciones”, entre ellas la policía de Cornell y el fiscal de distrito local, Matthew Van Houten.

La semana pasada, Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, para que asumiera la investigación penal que Van Houten había reabierto tras la presentación de la demanda. La gobernadora también solicitó una revisión independiente de la actuación de Cornell en el caso.

El presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, publicó el sábado un video en el que pidió disculpas y afirmó que el relato de Jane Doe plantea cuestiones “desgarradoras y preocupantes” sobre la agresión sexual, la deshumanización y ciertos aspectos de la cultura en torno a las fiestas, el alcohol y el consumo de drogas.

Kotlikoff respaldó además la revisión independiente de la actuación de la universidad y prometió mayor transparencia, así como el compromiso de “encontrar las respuestas” que la comunidad merece.

Traducción de Leticia Zampedri