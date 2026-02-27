Máximo tribunal de Israel autoriza grupos de ayuda en Gaza; ataques israelíes dejan 5 muertos

El máximo tribunal de Israel autorizó el viernes que grupos internacionales de ayuda sigan operando en la Franja de Gaza y otros territorios palestinos, y ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en el enclave devastado por la guerra.

La orden de la Corte Suprema, en respuesta a una petición de 17 grupos de ayuda, detuvo en la práctica una decisión anterior del gobierno israelí que prohibía a esos grupos por negarse a cumplir las nuevas normas de Israel.

Israel había anunciado que prohibirá las operaciones de 37 grupos de ayuda para el 1 de marzo por no acatar las reglas introducidas el año pasado, que exigen a los grupos de ayuda registrar los nombres y la información de contacto de los empleados, y proporcionar detalles sobre su financiación y sus operaciones.

Los grupos consideran que las normas son invasivas y arbitrarias, y sostienen que la prohibición obstaculizaría una asistencia crucial. Israel afirma que las nuevas medidas son necesarias para garantizar que los grupos armados no se infiltren en las organizaciones humanitarias.

Un alto el fuego negociado por Estados Unidos y pactado en octubre ha detenido las principales operaciones militares. Pero la guerra de dos años, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, ha dejado gran parte del territorio en ruinas y a la mayoría de los 2 millones de palestinos de Gaza dependientes de la ayuda internacional.

Israel también ha seguido atacando a lo que dice que son milicianos, a menudo matando a civiles.

Grupos de ayuda expresan alivio

La orden del viernes fue una medida cautelar temporal al tiempo que el tribunal estudia el caso. No se determinó una fecha para una decisión final.

“Sin embargo, este es un paso en la dirección correcta —aunque todavía queda un camino muy, muy largo por recorrer. Seguiremos luchando para poder hacer nuestro trabajo y entregar asistencia que salva vidas a los palestinos que la necesitan”, dijo Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una organización paraguas que representa a más de 100 grupos que operan en los territorios palestinos.

Abogados que representan a los grupos de ayuda señalaron que la decisión ha dado a los palestinos en Gaza y Cisjordania algo de “margen para respirar”.

La petición sostuvo que las nuevas normas violan el derecho internacional y que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar que los alimentos y los medicamentos lleguen a la gente. También afirma que Israel no tiene autoridad para cerrar organizaciones en zonas bajo el control nominal de la Autoridad Palestina.

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, ha señalado que las organizaciones cuyas licencias serán revocadas aportan menos del 1% de la ayuda total que entra al territorio. Más de 20 organizaciones seguirán operando tras cumplir con las nuevas regulaciones, indicó.

Bombardeos israelíes dejan al menos 5 muertos

Ataques aéreos israelíes registrados durante la noche mataron al menos a cinco personas, cuatro de ellas miembros de la policía dirigida por Hamás, informaron autoridades el viernes.

Este tipo de ataques ha interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor en octubre. El creciente número de muertos palestinos ha hecho que muchos en Gaza sientan como si la guerra nunca hubiera terminado.

El médico Ahmed al-Farra, del Hospital Nasser, dijo que tres de los cinco murieron por un ataque contra un puesto de control policial en el sur de Gaza, cerca de Jan Yunis. Otro murió en un ataque contra un puesto de control en el campamento de refugiados de Bureij, según un comunicado del Ministerio del Interior dirigido por Hamás, que supervisa a la policía en Gaza.

Al-Farra indicó que un ataque separado en el oeste de Jan Yunis mató a un palestino.

El ejército israelí afirmó que mató a varios milicianos en Rafah, en la frontera con Egipto. Añadió que los ataques fueron en respuesta a una violación del alto el fuego.

La fuerza policial dirigida por Hamás ha seguido operando en la mitad del territorio bajo el control del grupo. El acuerdo de alto el fuego exige que Hamás se desarme y entregue el poder a una comisión de administradores palestinos, y que Israel se retire cuando se despliegan fuerzas internacionales. No hay una fecha fija para implementar esos aspectos del acuerdo.

Embajada de EEUU presta servicios en asentamiento

Por otro lado, en la Cisjordania ocupada, la embajada de Estados Unidos comenzó a ofrecer servicios consulares por primera vez el viernes en un asentamiento israelí.

La medida continúa un cambio de política bajo el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno ha sido mucho más favorable a los asentamientos israelíes en Cisjordania que los anteriores mandatarios de Estados Unidos. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales y un obstáculo para la paz con los palestinos.

La gente hizo fila en el asentamiento de Efrat, donde viven unos 4.000 ciudadanos de Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Dovi Sheffler, expresó: “Estados Unidos dice que Efrat es parte de Israel; Efrat va a estar aquí para siempre”.

Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en toda Cisjordania, que alberga a alrededor de 3 millones de palestinos que viven bajo régimen militar, con la Autoridad Palestina ejerciendo una autonomía limitada en los centros de población.

La embajada de Estados Unidos ya había prestado servicios consulares en Ramala y otras ciudades palestinas de Cisjordania, donde viven muchos palestino-estadounidenses.

Israel capturó Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental en la guerra de Oriente Medio de 1967, territorios que los palestinos quieren para un futuro Estado.

___

Shurafa reportó desde Deir al-Balah, Franja de Gaza. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.