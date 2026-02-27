EEUU busca apoderarse de petrolero y 2 millones de barriles de crudo incautados frente a Venezuela

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para tomar posesión legalmente de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre.

Se trata de otro paso del gobierno del presidente Donald Trump para reafirmar su poder sobre el sector petrolero venezolano tras capturar al mandatario Nicolás Maduro.

Es la primera demanda presentada por Estados Unidos para iniciar el proceso legal con el fin de asumir formalmente el control de uno de al menos 10 petroleros interceptados por las autoridades estadounidenses desde finales del año pasado.

Estados Unidos ha acusado a Venezuela de utilizar una flota fantasma de embarcaciones con banderas falsificadas para introducir de contrabando crudo ilícito en las cadenas de suministro globales.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado", indicó la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado enviado por correo electrónico. "Este Departamento de Justicia desplegará toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar por completo y cerrar de manera permanente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y alimente el caos en todo el mundo”.

La incautación en diciembre de la embarcación, llamada Skipper, fue la primera de una serie de medidas similares por parte del gobierno republicano y marcó una escalada drástica en la campaña de Trump para presionar a Maduro, al cortar el acceso a los ingresos petroleros que durante mucho tiempo han sido el sustento de la economía venezolana.

Maduro, quien calificó la incautación del petrolero como un “acto de piratería internacional”, fue arrestado en una redada de Estados Unidos el mes pasado y fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Se declaró no culpable, protestó por su captura y se proclamó “el presidente de mi país”. Tras su derrocamiento, varias embarcaciones huyeron de la costa de Venezuela pese a la cuarentena de Trump sobre los petroleros sancionados, y fuerzas de Estados Unidos han rastreado e interceptado a algunas de ellas tan lejos como el océano Índico.

El gobierno de Trump se ha propuesto controlar la producción, la refinación y la distribución global del petróleo de Venezuela, y supervisar hacia dónde fluyen los ingresos. Estados Unidos ha comenzado a levantar sanciones amplias para permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela, en un intento por revitalizar la debilitada industria petrolera.

Un juez del tribunal federal de Washington debe autorizar la solicitud del gobierno de Estados Unidos para tomar de manera permanente la propiedad del Skipper y de su carga, de modo que el petróleo pueda venderse potencialmente.

El Departamento de Justicia alega que el petrolero trasladó petróleo de Irán y Venezuela por todo el mundo, izando banderas falsas para ocultar sus actividades ilegales al tiempo que proporcionaba ingresos a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, a la que Estados Unidos ha considerado una organización terrorista extranjera.

“Debido a los esfuerzos coordinados de nuestros fiscales y de nuestros socios en las fuerzas del orden, un petrolero fantasma que durante años trasladó en secreto petróleo ilícito de Irán y Venezuela por todo el mundo ha sido retirado de los mares”, señaló en un comunicado el secretario de Justicia adjunto A. Tysen Duva, quien dirige la División Criminal del Departamento de Justicia.

“Las acciones de hoy son un paso importante para hacer que Estados Unidos y el mundo sean más seguros al interrumpir el flujo de millones de dólares hacia organizaciones terroristas extranjeras”, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.