El viejo consenso de EEUU sobre Israel se rompe: encuesta registra un vuelco hacia los palestinos

Las simpatías de los estadounidenses en Oriente Medio han cambiado drásticamente a favor de los palestinos tras décadas de apoyar de forma abrumadora a los israelíes, según un nuevo sondeo de Gallup.

Ese cambio se aceleró durante la guerra en Gaza. Hace tres años, el 54% de los estadounidenses simpatizaba más con los israelíes, frente al 31% con los palestinos.

Ahora, el apoyo está aproximadamente equilibrado, ya que un 41% afirma que sus simpatías se inclinan más por los palestinos, mientras que solo un 36% dice lo mismo sobre los israelíes.

Las cifras reflejan cómo el respaldo a Israel se ha vuelto profundamente polémico en Estados Unidos, con implicaciones de gran alcance para las políticas en Estados Unidos y la política exterior. El cambio de sentimiento ha sido impulsado en gran medida por los demócratas, que ahora son mucho más propensos a simpatizar con los palestinos. La ayuda de Estados Unidos a Israel ha sido una de las principales líneas divisorias en las elecciones primarias del partido este año.

Los datos de Gallup indican que el cambio ya estaba en marcha antes de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, y luego aumentó durante las posteriores operaciones militares de Israel en Gaza. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales, lo que significa que las simpatías hacia israelíes y palestinos están, en términos generales, bastante parejas.

“Es la primera vez que alcanzan la paridad, lo cual es realmente muy llamativo”, señaló Benedict Vigers, redactor sénior de noticias globales en Gallup. “En no muchos años, esa brecha tan significativa en la opinión pública ahora se ha cerrado por completo”.

Demócratas e independientes

Aproximadamente dos tercios de los demócratas dicen ahora que sus preocupaciones se inclinan más por los palestinos, mientras que solo alrededor de 2 de cada 10 simpatizan más con los israelíes. Apenas en 2016, el panorama era muy distinto: cerca de la mitad de los demócratas simpatizaba más con los israelíes y solo alrededor de una cuarta parte lo hacía con los palestinos.

El cambio comenzó incluso antes de que la guerra entre Israel y Hamás convirtiera el tema en un punto de tensión dentro del Partido Demócrata. Combatientes palestinos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque inicial y tomaron a otras 251 como rehenes, pero muchas personas consideran que la respuesta israelí ha sido desproporcionada, y las autoridades sanitarias de Gaza informan que hay más de 72.000 palestinos muertos, casi la mitad mujeres y niños, y amplias zonas del territorio han sido reducidas a escombros. Muchos políticos y activistas progresistas describen ahora las acciones de Israel en la guerra como un genocidio, una acusación que Israel niega enérgicamente.

Los demócratas han manifestado mayor simpatía por los palestinos que por los israelíes desde 2023 —en un sondeo de Gallup realizado antes de los ataques del 7 de octubre—, pero las encuestas del organismo muestran que el apoyo demócrata en el conflicto se ha ido inclinando hacia los palestinos y alejándose de los israelíes desde alrededor de 2017.

Parte de ese descenso inicial en la simpatía pareció estar vinculado al rechazo al líder derechista israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuya imagen favorable en Estados Unidos cayó casi 15 puntos porcentuales entre 2017 y 2024, según otro sondeo de Gallup.

Netanyahu chocó con el expresidente Barack Obama en el último año de su administración, y luego forjó una relación más cálida con el presidente Donald Trump, quien le otorgó varias victorias a Netanyahu en su primer mandato, entre ellas, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y la soberanía de Tel Aviv sobre los Altos del Golán. El mandatario también persuadió a tres países árabes para que establecieran vínculos comerciales y diplomáticos con Israel. La cercanía entre Trump y Netanyahu se ha mantenido durante el segundo mandato de Trump.

El conflicto entre israelíes y palestinos fue un foco de tensión para los demócratas durante la administración del presidente Joe Biden, así como durante las elecciones presidenciales de 2024. En un sondeo de AP-NORC realizado hacia finales de 2023, apenas unos meses después del inicio de la guerra en Gaza, se encontró que los demócratas estaban profundamente divididos sobre si Estados Unidos apoyaba demasiado a Israel, y en otro sondeo de AP-NORC realizado en 2024 se halló que los votantes demócratas eran más propensos a decir que el gobierno israelí tenía “mucha” responsabilidad por la escalada de la guerra.

Las simpatías de los demócratas por los palestinos se intensificaron a medida que avanzaba la guerra, según muestran los sondeos de Gallup, y las opiniones de los independientes también cambiaron. Este año, los independientes expresaron más simpatía por los palestinos que por los israelíes por primera vez en la tendencia de Gallup. Cerca de 4 de cada 10 independientes se muestran más favorables a los palestinos. Eso se compara con alrededor de 3 de cada 10 respecto a los israelíes, un nuevo mínimo.

La mayoría de los republicanos sigue alineándose con Israel —alrededor de 7 de cada 10 dicen que simpatizan más con los israelíes—, pero eso supone una ligera baja frente a cerca de 8 de cada 10 antes del inicio de la guerra. Algunas figuras del ala aislacionista de “Estados Unidos primero” dentro del Partido Republicano también cuestionan cada vez más el tradicional apoyo de Estados Unidos a Israel.

Brechas generacionales

Los adultos más jóvenes —de 18 a 34 años en este sondeo— también muestran una creciente simpatía hacia los palestinos, según la encuesta de Gallup.

Las simpatías de los estadounidenses más jóvenes se han ido desplazando hacia los palestinos desde alrededor de 2020, y alcanzaron un nuevo máximo este año. Aproximadamente la mitad de las personas de 18 a 34 años dice sentir más simpatía por los palestinos, frente a cerca de una cuarta parte que afirma lo mismo sobre los israelíes.

Durante el conflicto armado, surgieron protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás en campus universitarios de todo el país, en las que se pedía a las universidades que recortaran inversiones que apoyaran a Israel.

Pero el cambio es solo “parcialmente una historia generacional”, según Vigers.

En el nuevo sondeo también se encontró por primera vez que los estadounidenses de mediana edad, de 35 a 54 años, expresaron más simpatía por los palestinos que por los israelíes, un retroceso respecto al año pasado. Y aunque los estadounidenses mayores de 55 años simpatizan más con Israel, esa brecha también se está reduciendo.

“Entre los adultos mayores de 55 años, simpatizan más con los israelíes, pero (la cifra) está en su nivel más bajo desde 2005”, indicó Vigers.

Estado palestino

El 57%, o aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos, están a favor del establecimiento de un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, según el nuevo sondeo. Eso no difiere de manera significativa de los últimos años, ya que al menos la mitad de los adultos en Estados Unidos ha respaldado un Estado palestino independiente desde 2020.

Vigers observa que la “polarización partidista está en o cerca de su máximo histórico” en esta cuestión, aunque no ha aumentado de forma marcada en términos interanuales.

En los últimos años, ha habido un repunte entre demócratas e independientes en el apoyo a la solución de dos Estados. Ahora, alrededor de tres cuartas partes de los demócratas y aproximadamente 6 de cada 10 independientes dicen que apoyan un Estado palestino independiente. Solo cerca de un tercio de los republicanos afirma lo mismo.

Las opiniones de las personas que se verían afectadas directamente por una solución de dos Estados son bastante diferentes. Solo alrededor de 3 de cada 10 israelíes que viven en Israel y palestinos que viven en Cisjordania y Jerusalén Este dijeron que apoyaban una solución de dos Estados en la que existiera un Estado palestino independiente junto a Israel, según la Encuesta Mundial de Gallup realizada en 2025.

“Sobre el terreno, en la región, muchos menos israelíes y palestinos nos dicen que están a favor de la solución de dos Estados que los estadounidenses cuando se les hace una pregunta muy similar”, afirmó Vigers. “Existe esa interesante desconexión entre la propia región y la visión de los estadounidenses sobre ella”.

Aamer Madhani contribuyó a este despacho.

El sondeo de Gallup se realizó del 2 al 16 de febrero de 2026 entre 1.001 adultos en Estados Unidos, de 18 años o más, utilizando una muestra extraída del panel de Gallup basado en probabilidades. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.