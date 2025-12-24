Jueza avala ley de licencias de conducir en Nueva York, rechaza impugnación del gobierno de Trump

Una jueza federal avaló el martes la llamada Ley Luz Verde de Nueva York, rechazando el intento del gobierno federal de impedir que el estado expida licencias de conducir a personas sin que demuestren que están en el país legalmente.

La jueza de distrito Anne M. Nardacci, en Albany, dictaminó que la administración federal —que impugnó la ley como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal— no había logrado sustentar sus afirmaciones de que la ley estatal usurpa la ley federal o que ilegalmente regula o discrimina al gobierno federal.

El Departamento de Justicia demandó al estado por la ley en febrero, nombrando como acusados a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general del estado, Letitia James. En una conferencia de prensa en la que anunció la demanda, la secretaria de Justicia federal, Pam Bondi, acusó a las funcionarias, ambas demócratas, de dar prioridad a los "extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses".

"Como dije desde el principio, nuestras leyes protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen nuestras comunidades seguras", comentó James el viernes en un comunicado. "Siempre defenderé a los neoyorquinos y al Estado de derecho".

Se dejó un mensaje al Departamento de Justicia en el que se le solicitan comentarios.

Nardacci, nombrada para el cargo por el presidente Joe Biden, un demócrata, escribió en una opinión de 23 páginas que su trabajo no era evaluar la conveniencia de la Ley Luz Verde como una cuestión de política. Más bien era evaluar si los argumentos del gobierno de Trump establecían que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorga precedencia a las leyes federales sobre las leyes estatales.

La administración federal, escribió, no ha "logrado demostrar tal afirmación".

La Ley Luz Verde se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las calles, ya que las personas sin licencias a veces conducen de todas maneras, o sin haber pasado un examen de manejo. El estado también facilita que los titulares de dichas licencias obtengan un seguro de automóvil, reduciendo así los accidentes que involucran a conductores sin seguro.

De acuerdo con la referida ley, las personas que no tienen un número de Seguro Social válido pueden presentar formas alternativas de identificación, como pasaportes válidos y licencias de conducir emitidas en otros países. Los solicitantes aún deben obtener un permiso y pasar un examen de manejo para calificar para una "licencia de conducir estándar". El proceso no es válido para las licencias de conducir comerciales.

La demanda del Departamento de Justicia alegaba que la ley era "un ataque frontal a las leyes federales de inmigración y a las autoridades federales que las administran". Destacó una cláusula que requiere que el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado informe a las personas que están en el país ilegalmente cuando una agencia federal de inmigración haya solicitado su información.

En 2020, durante el primer mandato de Trump, su gobierno intentó presionar a Nueva York para que cambiara la ley impidiendo que cualquier persona del estado se inscribiera en programas de viajeros confiables, lo que significaba que pasarían más tiempo en las filas de seguridad en los aeropuertos.

El gobernador en ese momento, Andrew Cuomo, ofreció restaurar el acceso federal a los registros de conducción de manera limitada, pero dijo que no permitiría que los agentes de inmigración vieran listas de personas que habían solicitado las licencias especiales disponibles para inmigrantes que no podían demostrar residencia legal en Estados Unidos. El gobierno federal finalmente restauró el acceso de los neoyorquinos al programa de viajeros confiables después de una breve disputa legal.

En la demanda rechazada el martes, el gobierno de Trump argumentó que podría ser más fácil hacer cumplir las prioridades de inmigración federal si las autoridades federales tuvieran acceso sin restricciones a la información de conductores de Nueva York. Nardacci, haciendo eco de un fallo de la Corte de Apelaciones del 2do distrito federal en una impugnación anterior de un secretario del condado a la ley, escribió que dicha información "permanece disponible para las autoridades de inmigración federales" a través de una orden judicial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.