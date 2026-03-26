Los cerezos de Washington alcanzan su punto máximo floración y tiñen de rosa a la capital de EEUU

Los etéreos cerezos rosados de Washington alcanzaron su punto máximo de floración para darle la bienvenida a la primavera en una ciudad de concreto y granito.

Los miles de cerezos en flor que adornan a la capital del país han estallado en una floración efímera, cuya llegada marca el inicio no oficial de la temporada turística en Washington. Es una ventana fugaz, sin embargo, en que las delicadas flores quedan a merced de los cambios del clima.

Según el Servicio de Parques Nacionales, responsable de cuidar los 3.500 cerezos de la ciudad, la fecha de máxima floración se define como el día en que el 70% de las flores del cerezo Yoshino están abiertas. Este año llegó justo a tiempo, ya que por lo general ocurre entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Sin embargo , el fenómeno se ha registrado en fechas tan tempranas como el 15 de marzo y tan tarde como el 18 de abril.

Además de la floración, también está el Festival Nacional de los Cerezos en Flor, un evento de cuatro semanas que comenzó el 20 de marzo y se extiende hasta el 12 de abril e incluye presentaciones musicales, eventos para honrar la cultura japonesa y un espectáculo de fuegos artificiales.

El año pasado asistieron más de 1,6 millones de personas de todo el mundo a los eventos del festival, indicaron los organizadores. Además, una cámara que registra la floración acumuló más de 2,3 millones de visualizaciones.

¿Cuánto dura la temporada de floración máxima?

Como siempre, todo depende del clima, pero más vale salir a ver las flores rápido, sin importar el pronóstico. Según el servicio de parques, los Yoshino suelen florecer durante varios días, y es mejor si el tiempo se mantiene fresco.

Incluso un solo día de lluvias o vientos puede poner un rápido final al efímero resplandor rosa pálido en la ciudad, arrancando los pétalos por completo.

Lo bueno es que no hubo una helada a estas alturas del año, la cual pudo haber impedido que los árboles siquiera florecieran.

¿Cuál es la historia de los cerezos en flor de Washington?

Los cerezos en flor datan de 1912, cuando el alcalde de Tokio obsequió a la ciudad 3.000 árboles. Es por ello que el gobierno japonés sigue involucrado en su cuidado y en las celebraciones anuales del festival.

Fumito Miyake, ministro de Asuntos Públicos de la Embajada de Japón, informó en 2024 que su gobierno tomó la decisión de aportar 250 árboles adicionales como un “regalo de cumpleaños” anticipado de cara a las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos más adelante este año.

Este año los visitantes se enfrentan nuevamente a un área algo restringida para apreciar la floración en el Tidal Basin, donde se encuentra la mayor concentración de estos árboles. Partes de la zona están cerradas debido a que el Servicio de Parques Nacionales continúa con un proyecto de renovación de tres años para renovar el envejecido malecón del estanque a tiempo para las celebraciones de aniversario.

Más de 100 de los árboles tuvieron que ser talados como parte del proyecto y serán replantados.

¿Y Stumpy?

Los seguidores de Stumpy —el retorcido árbol que se convirtió en una celebridad de internet— no podrán visitarlo en persona. Stumpy fue uno de los árboles retirados para las renovaciones, pero aún hay clones de Stumpy que siguen a la espera de ser plantados una vez que concluyan las obras.

El año pasado, los organizadores añadieron un evento para honrar al árbol más famoso de la ciudad: una carrera conmemorativa de botes de pedales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.