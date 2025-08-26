Lisa Cook, gobernadora de la Fed, demandará a Trump para conservar su puesto, dice abogado

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook demandará al gobierno del presidente Donald Trump para intentar evitar que la despida, dijo su abogado el martes.

El anuncio hace más probable que se desate una batalla legal que probablemente terminará en la Corte Suprema y que podría redefinir los límites de la autoridad del presidente sobre el banco central. Cada vez más en cuestión está la independencia de la Fed de la política, algo que la mayoría de los economistas consideran un factor clave para mantener bajas la inflación y las tasas de interés a largo plazo.

"El presidente Trump no tiene autoridad para remover a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook", afirmó Abbe Lowell, abogado de Cook y una figura de larga data en Washington que ha representado a personas prominentes de los dos partidos políticos principales. "Su intento de despedirla, basado únicamente en una carta de referencia, carece de cualquier base fáctica o legal. Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal".

Mientras tanto, Trump subrayó en declaraciones en la Casa Blanca que su objetivo es obtener más poder sobre la Fed para lograr que baje las tasas de interés. Anteriormente ha dicho que sólo nombraría personas para la junta de la Fed que apoyen reducir las tasas.

"Tendremos una mayoría muy pronto, así que eso será bueno", declaró Trump, refiriéndose a la junta de gobierno de la Fed. "Una vez que tengamos una mayoría, la vivienda cambiará", agregó, culpando a las altas tasas hipotecarias por las alicaídas ventas de viviendas.

Trump ha criticado al presidente de la Fed, Jerome Powell, durante meses porque la Fed ha mantenido su tasa de interés clave a corto plazo sin cambios en alrededor del 4,3%, un nivel relativamente alto en comparación con el que tenía durante la pandemia de COVID-19, cuando era casi cero.

Pero ahora Trump ha centrado su atención en el sistema más amplio de la Reserva Federal. El comité que establece las tasas de interés tiene 12 miembros con derecho a voto, de los cuales siete provienen de la junta y los otros cinco son presidentes de bancos regionales de la Fed.

La Fed ejerce un poder expansivo sobre la economía de Estados Unidos al ajustar una tasa de interés a corto plazo que puede influir en los costos del crédito para cosas como hipotecas, automóviles y préstamos comerciales.

También el martes, la propia Fed intervino por primera vez sobre el despido, y señaló que "acataría cualquier decisión judicial".

La Fed también defendió su independencia.

"El Congreso, a través de la Ley de la Reserva Federal, establece que los gobernadores sirven en términos largos y fijos y sólo pueden ser removidos por el presidente 'por causa'", dijo el banco central. "Los mandatos largos y las protecciones contra la remoción para los gobernadores sirven como una salvaguarda vital, asegurando que las decisiones de política monetaria se basen en datos, análisis económicos y los intereses a largo plazo del pueblo estadounidense".

Un portavoz dijo que la Fed ha pospuesto cualquier decisión sobre el estado laboral de Cook y agregó que no hay asuntos oficiales ante la junta esta semana.

Pero la declaración de la Fed no criticó explícitamente la decisión de Trump de despedirla.

Si Trump logra remover a Cook de la junta de gobernadores de la Fed, probablemente erosionaría la independencia política de la Fed, un estatus que le permite tomar medidas impopulares, como aumentar las tasas de interés. Una Fed menos independiente podría dejar a los estadounidenses pagando tasas más altas, porque los inversores exigirían un mayor rendimiento para poseer bonos para compensar una inflación potencialmente mayor en el futuro, elevando los costos de endeudamiento en toda la economía.

¿Quién está en la junta?

Trump nombró a dos miembros de la junta, Christopher Waller y Michelle Bowman, en su primer mandato y ha nombrado a Steven Miran, un economista de la Casa Blanca, para reemplazar a la gobernadora Adriana Kugler, quien renunció inesperadamente el 1 de agosto. Si la nominación de Miran es aprobada por el Senado y Trump logra reemplazar a Cook, tendría una mayoría de 4-3 en la junta de la Fed.

Por ahora, Miran sólo estaría en la junta hasta que el mandato de Kugler termine en enero. Trump dijo el martes en una reunión de gabinete que podría nominar a Miran para completar el mandato de Cook, que dura hasta 2038, si logra despedirla.

Los expertos legales dicen que la afirmación del presidente republicano de que puede despedir a Cook, quien fue nombrada por el presidente demócrata Joe Biden en 2022, no tiene fundamentos sólidos. Pero es un movimiento sin precedentes que no se ha dirimido en los tribunales antes, y la Corte Suprema este año ha estado mucho más dispuesta a permitir que el presidente remueva a funcionarios de agencias que en el pasado.

"Es un despido ilegal, pero el presidente va a argumentar: 'la Constitución me permite hacerlo'", dijo Lev Menand, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y autor de un libro sobre la Fed. "Y ese argumento ha funcionado en algunos otros casos este año".

Menand dijo que la Corte Suprema interpreta el significado de la Constitución, y "puede crear nueva jurisprudencia en este caso".

Trump reconoció el martes que probablemente habría una pelea en los tribunales.

"Siempre tienes peleas legales", dijo. "Parece que ella cometió una infracción, y no puedes cometer una infracción", agregó sobre Cook.

Acusaciones contra Cook

Bill Pulte, un designado de Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, alegó la semana pasada que Cook había declarado dos residencias principales —en Ann Arbor, Michigan, y en Atlanta— en 2021 para obtener mejores términos hipotecarios. Las tasas hipotecarias suelen ser más altas en segundas viviendas o aquellas compradas para alquilar.

Trump dijo en una carta publicada en su plataforma Truth Social el lunes por la noche que destituiría a Cook con efecto inmediato debido a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario.

Cook dice que no renunciará

Cook dijo el lunes por la noche que no renunciaría. "El presidente Trump pretendió despedirme 'por causa' cuando no existe causa bajo la ley, y no tiene autoridad para hacerlo", afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico. "No renunciaré".

Los tribunales han permitido que el gobierno de Trump remueva a comisionados en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección del Sistema de Mérito y otras agencias independientes. Sin embargo, el caso de Cook es diferente.

Esos despidos se basaron en la idea de que el presidente no necesita razón para remover a los jefes de agencias porque ejercen poder ejecutivo en su nombre, escribió la Corte Suprema en una orden no firmada en mayo.

En esa misma orden, la corte indicó que Trump no tenía la misma libertad en la Fed, a la que la corte llamó una "entidad cuasi-privada, estructurada de manera única".

Remoción de gobernadores "por causa"

La ley que rige el banco central, la Ley de la Reserva Federal, incluye una cláusula que permite la remoción de gobernadores de la Fed "por causa".

"Por causa" se interpreta típicamente como malversación o negligencia en el deber por parte de un funcionario mientras está en el cargo, no algo hecho antes de que esa persona sea nombrada, dijo Menand.

Establecer un despido "por causa" también requiere un hallazgo de hecho, dijo Scott Alvarez, exconsejero general de la Fed y ahora profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Georgetown.

"Sabemos que hay acusaciones por parte de Bill Pulte, pero Lisa no ha podido responder aún", dijo Alvarez. "Así que no sabemos si son ciertas. Las acusaciones no son causa".

Lowell dijo el lunes por la noche que el “reflejo de Trump de intimidar es deficiente y sus exigencias carecen de cualquier proceso adecuado, base o autoridad legal”.

“Tomaremos las acciones necesarias para prevenir su intento de acción ilegal”, agregó.

Cook es la primera mujer de raza negra en servir como gobernadora. Fue becaria Marshall y recibió títulos de la Universidad de Oxford y el Spelman College, y ha enseñado en la Universidad Estatal de Michigan y en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.

